Ce lipseşte Timişoarei pentru a deveni o mare destinaţie turistică. „Mai are până să ajungă din urmă Clujul“

Piaţa Unirii din Timişoara FOTO Eye in the Sky

În această vară, Timişoara a fost premiată la cea mai importantă conferinţă din domeniul industriei hoteliere şi turismului din România. În cadrul evenimentului Top Hotel Tourism & Leisure Investment Conference, de la Bucureşti, capitala Banatului a primit premiul special: „Best destination”. Nu există nicio noutate că Timişoara are un potenţial turistic uriaş, însă din punct de vedere al infrastructurii hoteliere nu excelează. În cadrul evenimentului Top Hotel Tourism & Leisure Investment Conference, niciun hotel din Timişoara nu a obţinut vreun premiu.

Aflat în Timişoara pentru lansarea charterului spre Hurghada, Christian Pandel, directorul general al Christian Tour, unul dintre cei mai importanţi jucători de pe piaţa de profil din România , a vorbit despre problemele pe care viitoarea capitală culturală europeană le are de rezolvat.

„Timişoara, o spun ca om care lucrează de 20 de ani în turism, are un potenţial foarte mare. Dar are de realizat anumite obiective pentru a ajunge o detinaţie turistică, cum este de exemplu Cluj. Clujul concureză la evenimente cu Bucureştiul. Nu găseşti loc de cazare în Cluj. Nu numai în perioada Untold sau a altor festivaluri. Sunt evenimente toată vara. Sunt restaurante, hoteluri. Timişoara mai are de realizat nişte obiectigve până să ajungă din urmă Clujul. Infrastructura hotelieră în Timişoara trebuie dezvoltată. Sunt nişte obiective pentru turişti. Are nevoie de hoteluri bune, restaurante bune, să atragă tour operatori care să creeze programe în zona Banatului. De la Clisura Dunării în sus. Pentru asta trebuie să crească şi Heculane". a declarat Christian Pandel.

Directorul de la Christian Tour spune că Timişoara are o strategiei diferită faţă de Sibiu şi Cluj.

"Timişoara nu a avut abordarea celor de la Cluj. Nici abordarea celor de la Sibiu. Vă mai aduceţi aminte că în Ardeal, Sibiu a fost vedeta. Totul a început de la capitala culturală europeană. Iată că acum vine şi la Timişoara, aşa că timişorenii trebuie să fie pregătiţi să prindă acest trend. Sper că Timişoara urmează să fie al doilea pol după Cluj, la mare concurenţă cu Clujul. Dar depinde numai de timişoreni, de comunitatea locală”, a declarat Christian Pandel.

Apropo de infrastructură hotelieră, Timişoara, un oraş cu peste 300.000 de locuitori, nu are încă un hotel de cinci stele.



În perioada următoare se vor construi însă câteva mari hoteluri. Şi-au anunţat deja planurile de a deschide unităţi de cazare renumitele lanţuri Ibis (în zona Timco) şi Radison Blu (în cartierul ISHO), ambele urmând să fie gata până în 2020. De asememenea, este în construcţie un hotel în Piaţa Sfântu Gheorghe, un alt hotel va fi în centrul istoric, pe strada Eugeniu de Savoya, iar o unitate hotelieră urmează să se construiască şi lângă Primărie, pe terenul fostului liceu Israelit.



