Caravana medicală printre blocuri şi la crâşmă, în cartiere mărginaşe ale Timişoarei: „În loc să criticăm, ne-am decis să facem ceva”

Medicii coordonaţi de Dorel Săndesc au avut în ultimii ani câteva caravane, în zone izolate din vestul ţării. Totul a început în 2018, cu satul Ineţeţ, din judeţul Caraş-Sevrin. Celor 88 de oameni care trăiesc acolo li s-a făcut o evaluare medicală complexă ce a inclus consultări clinice, analize de laborator, EKG, ecografii şi consulturi de specialitate. De atunci au mai trecut prin câteva sate, însă pandemia de coronavirus le-a dat un nou imbold. Caravana lor a tot crescut şi a căpătat noi dimensiuni. Medicii voluntari şi-au făcut apariţia în timpul campaniilor de vaccinare (peste 10.000 de persoane au fost vaccinate în cadrul maratoanelor din Timişişoara), iar acum fac casă bună cu arta şi cultura, în cadrul festivalui de film ROD – o caravană cinematografică ce a trecut săptămânile trecute prin Jimbolia, Buziaş, Lugoj, Nădrag şi Poieni, cât şi în Costeşti, în judeţul Hunedoara. Pe lângă filme şi teatru, oamenii au avut parte şi de control medical. În cele din urmă, caravana a ajuns şi în cartierele mărginaşe ale Timişoarei, primul fiind în zona Blaşcovici.

„Proiectul a pornit ca o caravană medicală, care mergea în diverse zone, în general izolate sau cu populaţii vulnerabile. Dar iată că am ajuns să ne asociem cu artiştii, într-un proiect cu dimensiune medicală, educaţională şi culturală. E foarte frumos, nouă ne place mult. Mergem în timpul nostru liber, în weekend, şi asigurăm o policlinică mobilă, cu 11 specialităţi, cu ecografe, cu aparate de EKG, cu aparate de măsurat tensiunea, spirometre, echipamente ORL, pneumologie, boli respiratorii, control al glandei tirodide şi aşa mai departe. Mergem în aceste locuri şi constatăm cât de necesară este această acţiune”, a declarat medicul Dorel Săndesc.

„E deja un soi de dependenţă pentru noi”

Pandemia a făcut aceste acţiuni şi mai necesare, întrucât mulţi nu au mai avut curaj să meargă la spital, şi nici spitalele n-au mai avut aceeaşi disponibilitate. „Avem de lucru încontinuu. Dacă descoperim probleme de sănătate ce au nevoie de explorări suplimentare sau internare, noi îi notăm pe listă pe oameni, îi programăm acolo unde trebuie, la Timişoara, la Bucureşti, oriunde au nevoie. Îi aducem la spital şi îi rezolvăm. Dacă un om are o problemă de ficat, îl trimitem la cel mai bun gastroenterolog pe ficat. Cred că umplem un gol în cadrul serviciilor de sănătate din România. Acţiunea noastră este unică. În loc să stăm să constatăm şi să criticăm, ne-am hotărât să facem ceva”, a mai spus Dorel Săndesc.

Medicii lucrează voluntar şi cu mare plăcere. Costurile legate de consumabile sunt acoperite de Asociaţia pentru ATI „Aurel Mogoşeanu”. „E deja un soi de dependenţă pentru noi, pentru că, dacă faci ceva din plăcere, care îţi creează satisfacţie, devii dependent. S-a creat un spirit de echipă care nu a mai existat niciodată în rândul comunităţi medicale. Noi căutăm mereu destinaţii noi. Avem o armată de 700 de voluntari şi tot timpul se găsesc care nu au gardă, care nu sunt plecaţi”, a adăugat Săndesc.

„Am intrat în scările blocurilor, în magazine, într-o crâşmă”

În Blaşcovici, medicii voluntari au fost sceptici înainte de a-şi amenaja corturile. Fiind totuşi în Timişoara, s-au aşteptat să nu fie foarte mulţi doritori. Spre surprinderea lor, au avut de lucru cât e ziua de lungă. „Este adevărat că noi am mers proactiv, dincolo de Facebook, reţele de socializare, îmbrăcat în halat de medic, cu încă un coleg, am umblat printre blocuri, am intrat în scările blocurilor, am intrat în magazine, am intrat într-o crâşmă. Oamenii stăteau la bere şi le-am explicat că au această posibilitate. Ei au comunicat între ei şi au venit într-un număr mare. Ca să facă aceste consulturi le-ar fi luat zile, o săptămână întreagă de umblat pe la spitale, de aşteptat, puşi uneori în situaţii umilitoare ca să beneficiezi de un serviciu medical. Dacă şi într-un oraş mare lumea a venit, e clar că această caravană e necesară”, a povestit Săndesc.

Vaccinare opţională





În plus, caravana medicală a dat posbilitatea oamenilor să se şi vaccineze împotriva COVID-19. „De multe ori, dacă pui vaccinul pe primul loc, oamenii fug. Chiar mi-au spus unii că ar avea nevoie de consult, dar le e teamă că vor fi vaccinaţi. A trebuit să le explicăm că nu acesta este scopul, că vaccinarea este opţională. Dar după discuţiile cu ei, am avut câţiva care au cerut şi vaccinul”, a explicat Dorel Săndesc.

Următoarea staţie va fi week-endul următor, pe strada Polonă, un cartier cu adevărat mărginaş şi marginal al Timişoarei. Apoi, urmează Satchinez, o localitate timişeană cu o comunitate importantă de romi.













Citeşte şi:



Filme în locuri în care cultura aproape c-a secat. Caravana ROD ajunge în carierele marginale din Timişoara

Campania de vaccinare fără precedent în România: „A fost plin de momente emoţionante” VIDEO