Campania de vaccinare fără precedent în România: „A fost plin de momente emoţionante” VIDEO

„Maratonul vaccinării” de la Timişoara, eveniment la care participă sute de voluntari, medici, asistente şi studenţi de la Medicină, a debutat în forţă. În primele 12 ore ale maratonului, în cadrul căruia se fac vacinări non stop timp de trei zile, s-au vaccinat 1.452 de persoane, dintre care peste 300 în cursul nopţii.

Medicul Dorel Săndesc, iniţiatorul campaniei de vaccinare de la Timişoara, a declarat că voluntarii implicaţi în campanie sunt „foarte bucuroşi de reacţia extraordinară a oamenilor”.

„Tot ce am făcut aici este iniţiat de un mic ONG, Asociaţia pentru ATI Aurel Mogoşeanu, şi susţinut de tot corpul medical timişorean. Peste 500 de voluntari au făcut acest efort, în timpul lor liber, în weekend. Am încercat să resuscităm dorinţa de vaccinare, care era pe stingere. Am văzut că o campanie caldă, adevărată, din suflet, făcută intensiv poate să aibă un impact deosebit şi oamenii vin într-un număr foarte mare”, a declarat medicul Dorel Săndesc.



Medicul a declarat că încă de la primele ore, voluntarii au avut parte de momente emoţionante. Pe de o parte, au fost oameni în vârstă care au mers să se vaccineze. Pe de altă parte, au fost oameni trecuţi prin boală care au supravieţuit miraculos.



„Sunt foarte multe cazuri speciale. Foşti pacienţi care au avut 90 la sută din plămâni afectaţi au venit să se vaccineze. Acum au plecat cei de la Timişoara Bikers, care au venit cu motoarele să se vaccineze. Maestrul Ştefan Popa Popa’s a venit să se vaccineze cu familia, cei de la Cargo, care au realizat şi un clip de promovare. A fost plin de momente emoţionante, de poveşti extraordinare. Eforturile noastre sunt răsplătite. Ne simţim răsplătiţi peste măsură prin faptul că reuşim să resuscităm spiritul vaccinării, care e singura cale spre libertate şi normalitate”, a mai declarat medicul Dorel Săndesc.







Reamintim, Timişoara este primul oraş din România în care se pot face vaccinări cu vaccinul Pfizer doar pe bază de buletin, fără programare. La Centrul Regional de Afaceri din Timişoara este organizat până duminică un maraton al vaccinării.



Astfel, oricine doreşte să se vaccineze cu Pfizer se poate prezenta, în acest weekend, la Centrul Regional de Afaceri, doar cu buletinul. Rapelul va fi organizat la Sala Olimpia, tot în sistem de maraton, peste 21 de zile.



La „Maratonul vaccinării” se pot vaccina persoanele care au vârsta de cel puţin 16 ani. Pentru tinerii sub 18 ani e nevoie de acordul scris al părinţilor. Pentru acordul părinţilor nu este un formular tip, putând să fie scris „de mână” cu titlul „Acord pentru vaccinare”. Pe acord trebuie să fie specificat numele părintelui, numărul şi seria cărţii de identitate şi faptul că este de acord cu vaccinarea fiului sau a fiicei.

