Agenţie de turism, obligată să le restituie banii unor politicieni care au ratat o vacanţă în Egipt din cauza pandemiei

Fostul deputat Pro România, Adrian Pau şi o firmă în care acţionar este primarul din Variaş, Nicolae Birău, au obţinut câştig de cauză într-un proces în care s-au judecat cu o agenţie de turism pentru suma de 1.800 de euro, plătită când Pau era încă deputat pentru o vacanţă cu familia în Egipt.

Concret, Adrian Pau a cumpărat vacanţa la începutul anului 2020, urmând să plece în vacanţă în Egipt, împreună cu familia primarului din Variaş, Nicolae Birău, cu care Pau este prieten. Cele două familii ar fi trebuit să plece în Egipt în 14 martie 2020.

Cu o zi înainte de plecarea în Egipt, Adrian Pau a intrat în izolare fiind contact al unui coleg deputat depistat cu COVID-19. Ulterior, testele pentru COVID-19 efectuate de Pau şi soţia sa au fost negative. Pentru că nu a mai putut pleca în Egipt, deputatul a cerut restituirea banilor. Agenţia de turism a refuzat, iar Pau a deschis proces.

În instanţă, Adrian Pau a arătat că el şi Birău au cerut agenţiei de turism să rezilieze contractul încheiat justificat de forţa majoră în care se aflau (respectiv imposibilitatea de a mai efectua sejurul raportat la aflarea în izolare la domiciliu datorită pandemiei COVID-19).

„Nu putem da curs solicitării dumneavoastră de reziliere a contractului întrucât NU este îndeplinită situaţia de forţă majoră”, a transmis agenţia de turism.



În proces, agenţia de turism a arătat că „reclamantul nu face dovada contactului direct cu pretinsa persoana infectată”. „În realitate, reclamantul nu face declaraţii care să corespundă adevărului, iar toate înscrisurile de la dosar dovedesc acest lucru. Mai mult domnul deputat, a făcut presiuni pentru obţinerea de documente pro causa şi care nu corespund realităţii ce îmbracă aspecte penale”, au arătat reprezentanţii agenţiei de turism în proces.

Verdictul instanţei

Judecătoria Timişoara a admis cererea lui Adrian Pau şi a firmei Birom 2007 (prin care primarul din Variaş şi-a cumpărat vacanţa), obligând agenţia de turism să le restituie lui Adrian Pau suma de 1.800 de euro, iar firmei Birom suma de 8.400 de lei, dar şi cheltuieli de judecată de câte 2.300 de lei fiecăruia dintre reclamanţi.



„Este necontestat şi de notorietate faptul că epidemia cu virusul Sars Cov 2 (COVID 19) a reprezentat un eveniment imprevizibil la nivel mondial, fără precedent ca amploare şi consecinţe. Devenită in scurt timp pandemie, acest eveniment a declanşat in multe ţări o criză sanitară de amploare şi au determinat autorităţile tuturor statelor să impună o serie de restricţii care să conducă la limitarea răspândirii virusului precum şi la reducerea impactului asupra sănătăţii oamenilor şi implicit asupra sistemului sanitar.



De notorietate este faptul că ulterior contractării serviciilor turistice, in cursul anului 2020, mesajele publice transmise de autorităţi, mai cu seamă de cele din domeniul sanitar, au fost in sensul limitării pe cât posibil a deplasărilor, a evitării călătoriilor care nu sunt strict necesare, evitarea contactului cu alte persoane.

În acest context, instanţa reţine că situaţia de pandemie cu virsului Sars-Cov2 la mijlocul lunii martie 2020 poate fi apreciată ca fiind o circumstanţă care afecteze executarea pachetului la destinaţie şi care să afecteze semnificativ transportul pasagerilor la destinaţie în perioada sejurului reclamanţilor din Egipt, dat fiind că sejurul urma să fie executat peste 3 zile”, a arătat Judecătoria Timişoara în sentinţa care nu este definitivă, fiind atacată deja cu apel, care se judecă la Tribunalul Timiş.

Vă recomandăm să citiţi şi:

Cum a rezolvat instanţa cazul unei românce care a ratat vacanţa în Grecia fiindcă a fost depistată cu COVID

Filmul unui jaf de 500.000 de euro. Cum a fost prădat un şef al Fiscului în timp ce se distra în Thailanda

Amendă aplicată la plângerea deputatului PSD Alfred Simonis, anulată în instanţă. Miza disputei: o vacanţă la ski în Austria