A condus 60 de kilometri să se vaccineze împotriva COVID, dar e ţinută la poartă câteva ore bune: E revoltător!

Alexandra Beloia din Timişoara avea programat repelul anti COVID 19, joi, 11 februarie, la Lugoj. Timişoreanca a povestit că iniţial era programată de la ora 19.00, dar în urmă cu două săptămâni a primit un mail şi sms prin care a fost anunţată că trebuie să fie la centrul de vaccinare din Lugoj, dimineaţa, de la ora 10.

„Deja m-au încurcat groaznic, dată fiind situaţia mea de acasă (copil mic, mamă bolnavă etc.). Am dat n telefoane, am sunat absolut peste tot, în speranţa că poate, poate reuşesc să îmi păstrez programarea iniţială.

Am sunat la Bucureşti, am sunat la Lugoj, am trimis persoane cunoscute din Lugoj la centrul de vaccinare să vorbească la faţa locului. Nu s-a putut - peste tot am fost informată că trebuie să îmi păstrez cea de a doua programare, pentru ora 10. Asta m-a încurcat foarte tare, dar am făcut în aşa fel încât să respect programarea”, povesteşte Alexandra Beloia, pe pagina ei de Facebook.





Astfel, joi, la ora 10 fix, după ce a condus 60 de kilometri, a ajuns la centrul de vaccinare de la sala de sport Lavinia Miloşovici din Lugoj. Spre disperarea ei, centrul era închis! Pe uşa era un anunţ că vaccinările nu se vor face înainte de ora 15!

„Revoltator! Bat insistent la uşă şi iese o doamnă foarte amabilă şi îmi explică procedura. Nu dau vina pe dânsele, ele doar îşi fac treaba şi urmează ordinele primite de mai sus. Doar că, ordinele de mai sus nu au luat în considerare faptul că uni vin de la 50-60 de kilometri distanţă pentru a se vaccina. Am auzit de multe astfel de nereguli la toate centrele din ţară, dar despre centrul din Lugoj am auzit cele mai multe. Speranţa de a rezolva ceva este minimă spre zero, nu am decât să aştept şi să sper că reuşesc, în momentul în care se dă drumul la sistemul informatic, respectiv ajung cadrele medicale la centrul de vaccinare, să mă poată lua printre primele”, a mai spus femeia.