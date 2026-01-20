„Suraj”, tatăl lui Abi Talent, în comă, după ce s-a răsturnat cu mașina. Interlopul s-ar fi urcat la volan, deși avea permisul suspendat

Tatăl trapperului Abi Talent, Julien Panțic, zis ,,Suraj”, este în comă după ce s-a răsturnat cu mașina pe câmpul dintre Hanul lui Țintă și Pasarela Nehoiu, pe sensul de mers către Buzău, potrivit Campus TV. Bărbatul avea permisul suspendat.

Accidentul s-a produs în noaptea de luni spre marți, cu puțin timp înaintea prei 03.00. Conducătorul auto a pierdut controlul direcției și s-a răsturnat. Impactul a fost extrem de puternic, potrivit Şansa News.

Șoferul a fost proiectat în afara mașinii, fiind găsit de echipajele medicale în stare foarte gravă.

„Din primele date de la fața locului a reieșit că autoturismul condus dinspre Ploiești către Buzău, de către un bărbat de 49 de ani, din Buzău, ar fi pierdut controlul asupra direcției și s-ar fi răsturnat în afara părții carosabile. Accidentul s-a soldat cu rănirea șoferului, acesta fiind preluat de ambulanță și transportat la spital pentru îngrijiri medicale. În cauză se va întocmi dosar penal iar polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul”, a transmis IPJ Buzău.

Comă gradul III și traumatism cranio-cerebral grav

Victima a a fost preluată de echipajele medicale și transportată la spital.

„Pacientul a suferit un politraumatism prin accident rutier, comă gradul III, traumatism cranio-cerebral grav, contuzie toraco abdominală, contuzie pulmonară bilaterala, fracturi costale, fractură stern, contuzie șold drept și genunchi bilateral. Se fac demersuri pentru transferul pacientului la o alta unitate spitalicească din Capitală”, transmiteau marți după-amiază reprezentanții Spitalului Județean Buzău.

Bărbatul nu a putut fi testat pentru alcool, din cauza stării grave în care se afla. Din primele date, ar fi fost singur în mașină, însă polițiștii fac cercetări pentru a stabili exact ce s-a întâmplat.

Potrivit presei locale Julien Panțic s-a urcat volan, deși avea permisul suspendat.





Cine este Julien Panțic

Amintim că, în 2023, Julien Panțic, zis Suraj, a fost reținut pentru 24 de ore și, ulterior, plasat sub control judiciar, pentru practicarea cămătăriei.

Din cercetări a rezultat faptul că, în perioada 2021 – martie 2023, Julien Panțic, fără a fi persoană autorizată, ar fi acordat împrumuturi mai multor persoane, pentru care ulterior ar fi perceput dobândă de până la sută la sută din suma împrumutată.