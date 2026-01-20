search
Marți, 20 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

„Suraj”, tatăl lui Abi Talent, în comă, după ce s-a răsturnat cu mașina. Interlopul s-ar fi urcat la volan, deși avea permisul suspendat

0
0
Publicat:

Tatăl trapperului Abi Talent, Julien Panțic, zis ,,Suraj”, este în comă după ce s-a răsturnat cu mașina pe câmpul dintre Hanul lui Țintă și Pasarela Nehoiu, pe sensul de mers către Buzău, potrivit Campus TV. Bărbatul avea permisul suspendat.

Masina consusă de Julien Panțic s-a răsturnat pe un câmp. FOTO Campus TV
Masina consusă de Julien Panțic s-a răsturnat pe un câmp. FOTO Campus TV

Accidentul s-a produs în noaptea de luni spre marți, cu puțin timp înaintea prei 03.00. Conducătorul auto a pierdut controlul direcției și s-a răsturnat. Impactul a fost extrem de puternic, potrivit Şansa News.

Șoferul a fost proiectat în afara mașinii, fiind găsit de echipajele medicale în stare foarte gravă.

„Din primele date de la fața locului a reieșit că autoturismul condus dinspre Ploiești către Buzău, de către un bărbat de 49 de ani, din Buzău, ar fi pierdut controlul asupra direcției și s-ar fi răsturnat în afara părții carosabile. Accidentul s-a soldat cu rănirea șoferului, acesta fiind preluat de ambulanță și transportat la spital pentru îngrijiri medicale. În cauză se va întocmi dosar penal iar polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul”, a transmis IPJ Buzău.

Comă gradul III și traumatism cranio-cerebral grav

Victima a a fost preluată de echipajele medicale și transportată la spital.

„Pacientul a suferit un politraumatism prin accident rutier, comă gradul III, traumatism cranio-cerebral grav, contuzie toraco abdominală, contuzie pulmonară bilaterala, fracturi costale, fractură stern, contuzie șold drept și genunchi bilateral. Se fac demersuri pentru transferul pacientului la o alta unitate spitalicească din Capitală”, transmiteau marți după-amiază  reprezentanții Spitalului Județean Buzău.

Bărbatul nu a putut fi testat pentru alcool, din cauza stării grave în care se afla. Din primele date, ar fi fost singur în mașină, însă polițiștii fac cercetări pentru a stabili exact ce s-a întâmplat.

Potrivit presei locale Julien Panțic s-a urcat  volan, deși avea permisul suspendat.

Julien Panțic a avut probleme cu legea. FOTO FB Julien Panțic / Abi Talent
Julien Panțic a avut probleme cu legea. FOTO FB Julien Panțic / Abi Talent

Cine este Julien Panțic

Amintim că, în 2023, Julien Panțic, zis Suraj, a fost reținut pentru 24 de ore și, ulterior, plasat sub control judiciar, pentru practicarea cămătăriei.

Din cercetări a rezultat faptul că, în perioada 2021 – martie 2023, Julien Panțic, fără a fi persoană autorizată, ar fi acordat împrumuturi mai multor persoane, pentru care ulterior ar fi perceput dobândă de până la sută la sută din suma împrumutată.

Buzău

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Nemulțumire în rândul românilor din Ucraina: România nu e pe lista țărilor cu care Kievul acceptă acord de dublă cetățenie
digi24.ro
image
O nouă lege a cetăţeniei în Ucraina exclude România de pe lista statelor acceptate pentru dublă cetăţenie
stirileprotv.ro
image
Zodia stigmatizată de rune pe final de ianuarie 2026. Mihai Voropchievici: „Capul sus, nu vă descurajați”
gandul.ro
image
Când va fi gata bugetul pentru 2026? Ministrul Cseke: Nu va fi unul al austerității
mediafax.ro
image
Ce avere are, de fapt, Floyd Mayweather. Deși se afișază ca un milionar, adevărul ar fi altul
fanatik.ro
image
Trădarea care a creat superputerea americană: Napoleon a păcălit Spania și a făcut din SUA un imperiu continental
libertatea.ro
image
Istoria recentă a inuiților din Groenlanda: cum a contribuit o bază militară secretă a SUA la dispariția tăcută a unei lumi
digi24.ro
image
E vânătoare de „suveniruri”, oamenii pleacă acasă cu ce pot: scaune, plasa porții. Detalii și imagini de la demolarea stadionului Dinamo
gsp.ro
image
Fiica lui Ilie Năstase a ajuns pe străzi și n-are nici ce să mănânce: ”Îmi puteți trimite bani?”
digisport.ro
image
Reprezentantul romilor în coaliția de guvernare: nu e corect să crească taxele pentru romi la fel ca în cazul românilor
stiripesurse.ro
image
Doi români s-au mutat într-un sat cu 56 de locuitori din Spania și au deschis singurul bar din localitate
antena3.ro
image
Economiştii explică de ce deficitul bugetar a fost cu 15 miliarde de lei mai mic decât se anticipa
observatornews.ro
image
Taxa care devine obligatorie. Modificări de ultimă ora la ANAF
cancan.ro
image
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
prosport.ro
image
Pedepse mai dure pentru şoferii care nu plătesc parcarea! Noutăţile din 2026 pentru proprietarii de maşini
playtech.ro
image
România, pe ultimul loc din UE la numărul tinerilor care muncesc în timpul studiilor. Experții contrazic datele Eurostat: care este, de fapt, realitatea
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Jurgen Hardt sugerează retragerea Germaniei, pentru a pune presiune pe Donald Trump: ”Ar fi ultima soluție”
digisport.ro
image
Situația de la Marea Neagră ar putea închide una dintre cele mai vechi rivalități din Europa
stiripesurse.ro
image
Sergiu, tânărul împușcat în Italia a fost înmormântat! Imaginile DURERII cu momentul în care mam... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut, la doi ani după problemele de sănătate! Imaginile care i-au șocat pe fanii artistului: „Eu nu cred că e…”
wowbiz.ro
image
Vortexul se întoarce! EXCLUSIV Florinela Georgescu: "Vine un episod dur de iarnă, cu ger şi strat de zăpadă mare"
romaniatv.net
image
Ce se întâmplă cu TVA și alte taxe în 2026. Ministrul Finanțelor face anunțul
mediaflux.ro
image
E vânătoare de „suveniruri”, oamenii pleacă acasă cu ce pot: scaune, plasa porții. Detalii și imagini de la demolarea stadionului Dinamo
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Zodii care își vor rescrie destinul. Vor avea parte de transformări și noi începuturi până în primăvara lui 2026
click.ro
image
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
click.ro
image
Minciunele moldovenești de casă. Rețeta tradițională care readuce gustul copilăriei la tine în farfurie
click.ro
Ducii de Sussex cu Regele Charles și Prințul William foto GettyImages jpg
Pretențiile de divă ale lui Meghan Markle. Ce a cerut ca să revină în Marea Britanie
okmagazine.ro
Prințul Albert și Prințesa Charlene foto profimedia 1053916296 (2) jpg
Îngrijorare și incertitudine în Monaco! În ce stare e Prințul Albert, care a ajuns de urgență pe mâinile medicilor
okmagazine.ro
Valentino foto Profimedia jpg
Superstiția pe care o avea creatorul de modă Valentino Garavani l-a făcut celebru în toată lumea
clickpentrufemei.ro
Sbonski de Passabon Galeasse a la voile jpg
Cele mai puternice tipuri de nave de război din istorie: din secolul VII î.Hr. până în secolul XVII d.Hr.
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici de mâncare! De ce nu mai reușește să ia legătura cu tatăl ei?! „Ultima dată, m-a blocat…”
image
Zodii care își vor rescrie destinul. Vor avea parte de transformări și noi începuturi până în primăvara lui 2026

OK! Magazine

image
Imaginile durerii cu Regina Sofia a Spaniei la înmormântarea Prințesei Irene în Atena! Gestul făcut de fiul ei când a văzut-o că suferă

Click! Pentru femei

image
Sub papucul iubitei? Leonardo DiCaprio, îmbrăcat de iubită la cele mai importante evenimente

Click! Sănătate

image
Trei simptome de cancer care afectează întregul organism sunt des ignorate