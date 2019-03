VIDEO Femeia cu suflet mare rămasă să lucreze la grădiniţă chiar şi la 83 de ani. „Nu vin tinerii în locul meu pe leafă mică“

Vine la grădiniţa din satul Leurda, judeţul Gorj, în fiecare dimineaţă la ora 5.00 şi începe să robotească: face curăţenie în curte şi la locul de joacă, mătură în sala de curs, face focul şi şterge praful.

Sofia Chiţoran are vârsta de 83 de ani şi este femeie de serviciu de peste 40 de ani. Face toate aceste lucruri până la ora 8,00, atunci când vin copiii şi educatoarea. Bătrâna este încadrată în muncă pe două ore, dar ea lucrează zilnic trei ore şi chiar mai mult atunci când este nevoie. Câştigă 440 de lei, la care se adaugă o pensie de 600 de lei pentur că a muncit la CAP.



„Mă scol şi fac curat la copii, pentru că mi-au fost dragi copiii, sunt mici, frumoţi şi curaţi. Îmi mai spun şi câte o poezie. Îi mai întreb şi câte degete au la o mână. Pot să mai muncesc. Cât o să mai am zile o să lucrez. De dimineaţa, la ora 5,00, când ajung, fac focul, după care mă apuc şi mătur mochetele. Apoi, ud mătura şi dau ca să nu fie praf. Şterg măsuţele cu scăunelele. Mai fac curat şi prin curte, la locul de joacă. Apoi, aştept să vină copiii. Doamna (n.r. - educatoarea) vine la ora 8,00“, ne povesteşte octogenara.

„Nu vin tinerii să lucreze în locul meu“

Tanti Sofia, aşa cum îi spun toţi oamenii din satul Leurda, care aparţine de municipiul Motru, se simte în putere. Nu se plânge de nimic, cu toate că merge sprijinită într-un ciomag şi are în grijă şi unul dintre fiii săi, pentru că suferă de epilepsie: „Mă mai dor rinichii atunci când răcesc, dar în rest nu mă doare nimic. Mă mai dor picioarele, dar am avut un accident. M-a lovit cineva cu bicicleta. Lucrez la grădiniţă din anul 1979“. Tanti Sofia are trei copii, dintre care unul este pensionar. Ne spune că locul său de muncă nu-i tentează pe ei tineri: „Nu vin tinerii să lucreze în locul meu, pentru că salariul este mic. Până acum am primit 340 de lei. Acum, de curând, s-a făcut 440 de lei. Tineretul nu vine pe banii aceştia. Mai am o pensie de la CAP. Mă ocupam cu mulsul vitelor. Aveam 25 de vaci. Anul ăsta s-a făcut pensia 600 de lei. Am avut 300 de lei“.

„Toţi copiii îmi sunt la suflet“

Tanti Sofia îi iubeşte pe copii şi spune că toţi sunt în sufletul ei. Mulţi dintre ei o respectă şi o salută şi după ce ajung la maturitate: „Când au venit copii mai mici, ziceau: «Mă, asta ce e? Mamaie? Babă?». Le-am spus că sunt mamaia lor. Mulţi copii îşi mai aduc aminte de mine când ajung oameni oameni mari. Mă salută şi mă respectă, dar eu nu îi mai cunosc. Îmi spun că le pare bine că mai sunt la grădiniţă. Îmi spun tanti Sofia. Copiii îmi fac o bucurie când îi văd mici şi frumoşi. Toţi copiii îmi sunt la suflet“.

Tanti Sofi a trecut şi prin momente dificile, dar a ştiut cum să se comporte cu cei mici, care acum, după ce au ajuns oameni mari, vin la ea cu dulciuri, în semn de recunoştinţă: „Copilul inginerului Bălan se juca. A venit o fetiţă şi a dat cu ea de tocul uşii. Îi curgea sânge. Am luat-o, am pus-o pe masă, am luat apă şi am curăţat-o. Lui nu i-am zis nimic, pentru că unui copil dacă-i spui ceva se înfurie şi el. Acum, să mă pomenesc cu băiatul ăsta, care lucrează în Anglia, că vine cu ciocolate şi diferite dulciuri. A venit şi anul trecut“.

„La vârsta dânsei, îşi face datoria“

Educatoarea Marcela Udrea este foarte mulţumită de tanti Sofia: „Este un caz unic. Lucrez n a eastă unitate de cinci ani şi am găsit-oi aici. Tanti Sofia este o femeie punctuală şi şi-a făcut mereu datoria. Am ajutat-o şi noi la băgatul lemnelor în magazie. La vârsta dânsei, îşi face datoria“.

Cosmin Morega, viceprimarul municipiului Motru, spune că a venit la grădiniţă pentru a realizarea unor lucrări de renovare. Acesta a fost uimit când a găsit-o pe femeia de serviciu octagenară: „La solicitarea doamnei educatoare cu privire la realizarea de diferite reparaţii la această grădiniţă, am vrut să vin şi să văd despre ce este vorba. Zilele trecute, am venit de dimineaţă să văd despre ce este vorba şi am găsit-o pe doamna Sofia, în timp ce mătura aleile. Am întrebat-o ce face şi mi-a spus că se ocupă cu curăţenia. Este plătită în regim forfetar, două ore pe zi, pentru activitatea de cureţenie cu o sumă modică. M-a uimit şi este un bun exemplu pentru toţi. Cu toate acestea, nu a refuzat să vină chiar mai multe ore şi seara ca să facă focul pe timpul iernii. Participă şi la îngrijirea florilor şi a pomilor. Este foarte sprintenă, lucidă, cu responsabilitate şi cu multă dragoste pentru copii“.

