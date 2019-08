VIDEO Discuţia dintre un şofer drogat şi poliţiştii de la Rutieră: „N-am consumat nimic, vă jur pe viaţa mea!“

Un cunducător auto de 20 de ani, din municipiul Târgu Jiu, a fost oprit în trafic, în urmă cu câteva zile, de un echipaj de poliţie pe Drumul Naţional 67, în zona comunei Ciuperceni. Tânărul abia a reuşit să spună câteva cuvinte, multe dintre ele neinteligibile. Acesta a negat că a consumat droguri, deşi în maşina lui au fost găsite diferite ustensile folosite pentru pregătirea substanţelor interzise. Un poliţist participant la această acţiune a avut inspiraţia să filmeze cu telefonul mobil. Imaginile au fost postate pe pagina de Facebook Sabotorii Gorjului.





Miruna Prejbeanu, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Gorj, a precizat că tânărul aflat la volanul maşinii a ieşit pozitiv în urma testării, acesta alegându-se cu suspendarea dreptului de a conduce, dar şi cu dosar penal: „În imaginie video apărute pe un site de socializare, poliţişti din cadrul Biroului Rutier au depistat în trafic un tânăr de 20 de ani, din Târgu Jiu, în timp ce conducea un autoturism pe Drumul Naţional 67, în zona localităţii Ciuperceni, sub efectul substanţelor psiho-active, apt rezultat n urma testării cu aparatul Drug-Test. Conducătorul auto a fost condus la spital în vederea recoltării de probe biologice din sânge şi urină, iar în cauză poliţiştii au deschis un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui autovehicul de către o persoană aflată sub influenţa alcooului sau alto substanţe“.

