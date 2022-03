Profesor de matematică de la o şcoală din Gorj reţinut de poliţie după ce ar fi agresat un elev de 14 ani

UPDATE:

Profesorul de matematică de la Scoarţa a fost filmat când îl bătea pe elevul de 14. Cadrul didactic i-a dat mai multe palme.

„ISJ Gorj a fost înştiinţat de către conducerea unitătii şcolare de la Scoarţa cum că un profesor a lovit un elev în timpul orei de curs. Gestul a fost filmat de un alt elev şi filmul a fost trimis la poliţie. Am aflat la scurt timp că profesorul a fost reţinut timp de 24 de ore. Am vizionat si eu filmarea şi m-a revoltat gestul profesorului: nu a fost o palmă, a fost o rafală de palme. Am chemat-o pe doamna director Alina Bobei la sediul ISJ în această dimineaţă şi i-am recomandat să dispună o cercetare disciplinară în cadrul şcolii şi să ne înştiinţeze sancţiunea aplicată“, a spus Dana Constantinescu, inspectorul general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj.