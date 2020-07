O legendă a motociclismului, răpusă de COVID-19. „Putea să mai trăiască mulţi ani, dacă nu era acest blestemat de virus“

Acesta avea vârsta de 62 de ani. George Puiu Pătrăşcoiu va fi înmormântat astăzi, în cimitirul din zona Sişeşti, din Târgu Jiu, în condiţii speciale impuse din cauza virusului care cauzat decesul.

Potrivit fiului său, motociclistul s-a simţit din ce în ce mai răum iar problemele medicale pe care le avea s-au acutizat. Acesta suferea de insuficienţă renală şi făcea dializă, dar mai avea şi probleme cardiace şi pulmonare. Vineri a mers să facă dializă la un centru din zona Debarcader, fiind ajutat de către fiul său, iar a doua zi a fost internat în spital.

„I-a făcut la centrul de dializă testul de COVID-19 pentru că se simţea rău. A venit acasă şi se simţea din ce în ce mai rău. Sâmbătă am sunat la 112 şi am chemat ambulanţa. Avea glicemia mică. Nu ştiam atunci rezultatul testului. A fost internat la spitalul de pe strada Progresului. A venit şi rezultatul testului, care a fost pozitiv, după care a fost transferat la spitalul unde sunt internaţi pacienţii de COVID-19. Acolo nu prea am primit informaţii legate de starea lui de sănătate. Marţi, am primit un telefon la ora 19,30 şi ni s-a transmis că a decedat. Mai trăia dacă nu contacta acest virus blestemat. El se simţea bine înainte, deşi avea anumite probleme respiratorii şi cardiace. Mergea singur cu un motoscuter“, a spus Mădălin Pătrăşcoiu, fiul motociclistului decedat.

Campion şi vicecampion naţional

George Puiu Pătrăşcoiu a participat la numeroase curse de motociclism, în special la cele de enduro, până în anul 2000, cu rezultate de excepţie obţinând titluri de campion şi vicecampion naţional.

Federaţia Română de Motociclism i-a adus un omagiu pe site-ul organizaţiei: „Nea Puiu a concurat cu rezultate bune la foarte multe discipline (Viteza, Motocros, Rally Raid, Enduro şi Enduro Turism), dar rezultatele care l-au consacrat au fost obţinute la Motocros. A alergat pe motociclete de 50, 90, 125 şi 400cc, a fost campion şi vicecampion naţional la motocros, având inclusiv participări în competiţii internaţionale. (...) A fost cel care a pus oraşul Târgu Jiu pe harta motociclismului românesc fiind organizator al multor etape naţionale pe cele două trasee de motocros pe care le-a construit în zonă.

Sincere condoleanţe familiei şi tuturor celor care l-au cunoscut!“

George Puiu Pătrăşcoiu a fost, de asemenea, singurul organizator din judeţul Gorj de curse de motocross şi carting pe traseele din Dealul Târgului şi în Preajba. George Puiu Pătrăşcoiu a ridicat şi o troiţă lângă Stadionul Municipal din Târgu Jiu în memoria motocicliştilor şi automobiliştilor care au murit.

Atacat de o ursoaică în timpul unei curse

George Puiu Pătrăşcoiu a trăit şi momente palpitante la cursele de enduro la care a participat, pe care le povestea cu multă emoţie. Motocicleta i s-a defectat atunci când parcurgea un traseu montan, iar la scurt timp a apărut o ursoaică. „De frică s-a urcat într-un copac, ca să nu fie prins şi a aprins o făclie din benzina din rezervor. S-a întâmplat la Stâna de Vale. Ne povestea mereu această întâmplare“, relatează fiul acestuia.

