Mira, despre participarea la „X Factor“: „Nici nu am fost difuzată. A fost destul de bizar“

Mama Mirei a povestit că au locuit timp de 20 de ani în Rovinari, într-un bloc, după care s-a mutat la casă, în comuna Câlnic.





Aurelia Cimpoieru este cântăreaţă de muzică populară şi a a mărturisit că nu a dorit ca fiica sa să cânte: „Nu am dorit ca ea să cânte, pentru că mi se părea foarte greu. Eu cântam trei zile la muncă. Eu am sfătuit-o să meargă la Medicină, dar ea cânta mereu. Cânta pe scara blocului. Toată lumea îmi spunea că ce frumos cântă şi că o plătesc doar ca să le cânte şi ei să bea o bere lângă ea. Nu am fost de acord. În clasa a VI-a, de ziua ei, a cântat o piesă de Rihanna şi atunci mi-am dat seama cât de talentată este. Mă gândeam că nu este nicio diferenţă. Ea ne tot spunea că vrea să meargă la Palatul Copiilor de la Târgu Jiu, iar eu i-am pus condiţia să ia aceleaşi note la şcoală. A fost bine în continuare“.

Nota 2 la Matematică

Mama cântăreţei a fost foarte supărată când a aflat că fiica sa are nota 2 la Matematică: „Am avut un şoc când am ajuns la liceu şi am văzut nota 2 la Matematică“.

Mira a mărturisit că se aştepta ca mama ei să-i dea câteva palme: „S-a întors către mine şi atât mi-a spus: «Mirabela, vorbim noi acasă». Chiar mă aşteptam să mă ia la palme. Am avut o surpriză când am ajuns acasă pentru că mi-a spus doar atât: Te rog frumos să nu mă faci de râs“.

Dezamăgită după ce a fost la „X Factor“

Mama cântăreţei a dezvăluit că a fost dezamăgită după ce a participat la emisiunea „X Factor“: „Am fost dezamăgită după ce a mai participat la un alt concurs. A apărut Vocea României. A fost înainte o colegă de-ai ei şi soţul meu a hotărât să o ducem acolo. Eu nu am mai vrut să merg pentru că am mai fost la Timişoara şi eram dezamăgită“.

Mira a precizat că nici măcar nu a fose difuzată pe post: „Am fost şi la un moment dat am ieşit din concurs. Nici nu am fost difuzată. A fost destul de bizar“.

