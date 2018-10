Lăutar din Gorj, amendat de ANAF cu 3.000 de lei pentru că nu şi-a declarat veniturile

Constantin Florea, în vârstă de 46 de ani, este şofer profesionist, iar în timpul liber cântă la acordeon. Doi inspectori de la ANAF au venit la el acasă, la sfârşitul săptămânii trecute, şi l-au anunţat că a fost amendat cu 3.000 de lei pentru că nu şi-a declarat veniturile obţinute.

”S-a constatat faptul că în perioada 20.04.2018-19.10.2018 a efectuat prestări servicii artistice pentru care a fost remunerat cu suma de 300 de lei, fără a avea o formă de organizare. (...) Fapta a fost recunoscută prin nota explicativă dată la momentul controlului",

se precizează în procesul verbal de sancţionare.

Constantin Florea a declarat, pentru Mediafax, că cântat doar la două petreceri şi că a câştigat bani doar pentru dedicaţii: „A venit ANAF-ul la mine acasă, ca la infractor. Au venit la <laudele> unor prieteni care îmi vor <binele>, consideră că eu am făcut evaziune fiscală cântând, dar oare cei care au delapidat statul român cu miliarde de euro, infracţiunea lor cum se numeşte ? Binefacere? Au venit la mine acasă din relatările unor <prieteni>, care m-au reclamat. Mi-au spus să declar ultimele venituri, din aprilie. Le-am spus că am cântat doar la două evenimente ale prietenilor şi am primit doar ciubuc de la petrecăreţi. Trebuie să dau şi această sumă înapoi, 300 de lei. Am rămas surprins că au venit la poartă. Sunt singurul lăutar din Gorj, să-mi ia mie pielea? O să plătesc, o să mă pun în regulă, o să-mi fac un SRL şi o să declar că am câştigat un leu şi le dau 1% din venitul meu, de meseria asta nu mă las. Nu m-am făcut lăutar peste noapte. Le-am spus că şi în puşcărie dacă mă bagă, eu şi acolo o să cânt".