Inginera care creează bijuterii cu ace japoneze şi veioze cu păpuşi ataşate. „Fiecare păpuşă este specială şi transmite anumite stări“

Înainte de 1989, Simona Bumbaru (54 de ani) lucra pentru „Fondul Plastic“ din Timişoara. „Făceam diferite lucrări tricotate; realizam tricotaje cu aplicaţii de catifea şi paiete“, spune meştera. A lucrat 12 ani în minerit, iar în paralel a urmat facultatea.

„Am diplomă de inginer termo-tehnician. Mi s-a propus să activez ca asistent universitar, dar am refuzat. Cred că e vorba de pasiune şi de talent. Am făcut de mică, din şcoală, tot felul de mici accesorii. Am avut o bunică ardeleancă şi la vârsta de zece ani mi-a pus andreaua şi croşeta în mână. Încă de atunci croşetam pulovere“, a povestit Simona Bumbaru pentru „Weekend Adevărul“.

Mărgele cusute cu ace japoneze

Simona realizează bijuterii de aproximativ opt ani. „Am fost invitată să particip la un eveniment mai sofisticat şi nu aveam bijuterii asortate. Am căutat la magazinele din oraş şi nu am găsit nimic care să mă mulţumească, astfel că am decis să le fac singură. Am făcut un colier. Aşa am început“, îşi aminteşte Simona Bumbaru.

Aceasta confecţionează diferite accesorii, de la inele şi până la brăţări sau coliere, care sunt adevărate lucrări de artă prin măiestria cu care sunt realizate. „Sunt tehnici care trebuie studiate. Eu lucrez broderie cu mărgele, iar pe spate se căptuşeşte totul cu piele ca să nu rănească. Realizez seturi de coliere cu cercei sau separat, brăţări, inele. Am lucrat multe seturi de broderie“, a mai adăugat Simona.

Pentru mărgele foloseşte ace speciale care sunt de trei ori mai subţiri decât acele de cusut. „Cele mai bune sunt cele japoneze. Am lucrat cu cristale Swarovski şi mărgele din pietre semipreţioase. Lucrez pe firul cel mai subţire, care este cel de pescuit. Toate aceste secrete le-am descoperit singură“, mărturiseşte Simona. Bijuteriile care sunt cel mai greu de realizat sunt cele cu broderii, pentru că presupun o tehnică mai dificilă.

Veioze şi păpuşi

Mai nou, Simona confecţionează şi păpuşi. Pe lângă acestea, a început să realizeze veioze la care ataşează diferite păpuşi. „Am început să fac păpuşi de aproximativ un an şi jumătate. Am simţit că pot să le realizez în cele mai mici detalii şi am continuat până am ajuns să confecţionez aproximativ 200. Eu nu am făcut o şcoală pentru a învăţa să fac bijuterii, păpuşi sau veioze. Am învăţat singură cu ajutorul unor tutoriale“, ne explică Simona.

Fiecare păpuşă transmite o poveste aparte, astfel că se formează o anumită legătură cu cei care le admiră. „Am făcut o serie de 25 de păpuşi de dimensiuni mai mici, iar fiecare are în mânuţă altceva: o floare, un coşuleţ, o vată pe băţ. Culorile nu se repetă, iar hăinuţele sunt realizate special. M-am gândit ca fiecare să îşi aleagă o păpuşă care îi este pe plac. Am trecut la o serie intermediară, puţin mai mari, de prinţese. Lângă ele, am făcut şi accesorii pentru a fi folosite la diferite evenimente, cum ar fi un botez“, povesteşte gorjeanca.

Doar materiale naturale

Simona lucrează timp de câteva zile pentru a realiza o păpuşă, iar cele care au ataşată o veioză necesită un timp mai îndelungat. „La o păpuşă cu veioză lucrez patru-cinci zile. La o păpuşă normală lucrez cam două zile. Mânuţele şi picioarele trebuie croite, după care trebuie cusute la maşină, umplute cu vatelină, după care urmează să fie asamblate. Apoi, e nevoie să-i dai o anumită expresie feţei“, a precizat Simona Bumbaru. La final, păpuşa trebuie îmbrăcată, astfel că are nevoie de hăinuţe, care sunt confecţionate tot de către Simona: „Trebuie să mă gândesc la ce tip de hăinuţe îmi doresc, după care le croiesc şi le cos la maşină. La cele cu veioze ţin cont şi de corpul de iluminat“.

De asemenea, păpuşile create de Simona au propriul caracter, deoarece feţele lor exprimă diferite stări. „Fiecare păpuşă este specială şi transmite anumite stări şi are propria personalitate: una este gânditoare, alta vrea să spună ceva sau este ruşinoasă. Faţa este pictată de mine. Este o minge mică din polistiren, pe care o pictez şi se îmbracă în material“, detaliază Simona. Părul este confecţionat din lână şi este vopsit cu materiale naturale. „M-am gândit că intră în contact cu copiii. Vopseaua este pe bază de apă, cu componente naturale“, a mai spus dibacea meşteră.

Veiozele roz, anti-frică

Simona ne explică şi cum realizează veiozele: „Iniţial am cumpărat numai veioze noi, pe care le-am dat o patină a timpului şi le-am păstrat abajurul, după care nu am mai găsit cu abajur care să se potrivească, astfel că l-am făcut singură“.

Îşi aminteşte de o comandă specială pentru o fetiţă care avea probleme cu somnul. A realizat două păpuşi cu veioze de culoare roz. „Mămica a venit cu această cerinţă, pentru că mobila din camera fetiţei era roz. Eu nu pot să fac două obiecte identice, dar mama şi cu fetiţa au fost încântate. Fetiţa avea o problemă cu somnul. Nu putea să adoarmă decât cu lumina aprinsă. Pe una dintre pernuţele de la păpuşă am imprimat «Noapte bună, Sara!», iar pe cealaltă «Somn uşor, Sara». Mama i-a spus că şi păpuşile trebuie să doarmă şi e nevoie să stingă lumina ca să se poată odihni. În acest fel, fetiţa s-a obişnuit şi doarme cu lumina stinsă“, povesteşte Simona.

Din vitrină în online

O mare problemă o reprezintă procurarea materialelor. „Dat fiind faptul că fac croitorie de mulţi ani, reuşesc să adaptez materialele, pentru că trăiesc într-un oraş mic şi nu găsesc în magazine tot ce am nevoie. Salvarea este că reuşesc să găsesc pe diverse site-uri ceea ce am nevoie“, mărturiseşte Simona.

Creaţiile Simonei sunt valorificate cu ajutorul internetului sau prin vitrinele amenajate în interiorul pensiunii pe care familia sa o deţine în Târgu-Jiu: „Am avut un avantaj deoarece am amenajat în pensiune vitrine în care mi-am expus bijuteriile şi păpuşile. Turiştii au fost încântaţi şi au cumpărat mai mult decât ce am vândut online. Am început cu o vitrină în care aveam expuse suvenire, aşa cum se întâmplă în alte oraşe. Cum nu am găsit obiecte specifice pentru le oferi turiştilor, nu aveam ce să pun în aceste vitrine şi aşa m-am hotărât să mă dedic mai mult acestei pasiuni“, a explicat Simona Bumbaru.

