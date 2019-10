FOTO Stadionul de patru stele din Târgu Jiu a fost inaugurat. Construcţia a costat peste 26 milioane de euro

Ceremonia inaugurării a început cu o slujbă religioasă. Un preot a sfinţit noua arenă sportivă de la Târgu Jiu.

Panglica inaugurată a fost tăiată de campioana olimpică la maraton, Constantina Diţă, care s-a născut în comuna gorjean Turburea, şi a început activitatea sportivă la clubul Pandurii Târgu Jiu. Alături de ea s-a aflat cel mai vârstnic suporter al echipei de fotbal Pandurii Târgu Jiu, Valeriu Andronache, în vârstă de 87 de ani, şi cel mai tânăr fotbalist în vârstă de nouă ani. „Am fost la toate meciurile echipei Pandurii şi când s-a desfiinţat galeria. Am fost la Iaşi, la Bacău, iar ultima dată am fost la Miercurea Ciuc. Am plecat de la Târgu Cărbuneşti la ora 21,00 şi am ajuns la Miercurea Ciuc la ora 12,00 A fost o bucurie că am putut să tai panglica la 87 de ani. Sunt în putere şi voi continua să merg la toate meciurile. Sunt sănătos şi mersul pe jos contează mult“.

Moment de reculegere în memoria lui Balaci

Primul meci care a avut loc pe stadionul din Târgu Jiu, considerat unul dintre cele mai frumoase din ţară, a avut loc între România Old Boys şi Pandurii Old Boys. S-a ţinut un moment de reculegere în memoria lui Ilie Baci, care a antrenat echipa Pandurii Târgu Jiu, de la moartea căruia s-a împlinit un an, iar campioana Constantinţa Diţă a dat lovitura de începere.

Noul stadion ar putea purta numele Constantinei Diţă





Primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, a spus că este un moment istoric în sportul gorjean şi se gândeşte ca noua arenă să poarte numele marii campioane olimpice: „Este cea mai importantă zi pe care a avut-o judeţul Gorj în ultimii 20 de ani. Este un moment deosebit pe care sper să-l fructificăm la maximum. Este cea mai modernă arenă pe care o are sportul românesc în acest moment. Este un eveniment sportiv istoric şi ne-am gândit că mulţi oameni doresc să imortalizeze acest moment. Am considerat că este un moment ce poate fi dedicat unui suporter care a mers alături de echipă pe toate stadioanele şi unui junior. Doamna Diţă Tomescu este singurul nostru sportiv campion olimpic la un sport individual, care merită tot respectul nostru. Dânsa are domiciliul, şi în momentul de faţă, în municipiul Târgu Jiu. Mă gândesc ca noul stadion să poarte numele acestei mari campioane, mai ales că avem o pistă de atletism omologată de Federaţia Internaţională de Atletism“.