Filiera de proxeneţi olteni înfrăţiţi cu „Hells Angels“ care a forţat zeci de fete să se prostitueze în Occident

30 de membri ai acestei grupări organizate au fost trimise în judecată de către Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT). Potrivit rechizitoriului, liderii lor se aflau în relaţie cu gruparea „Hells Angels”, catalogată la nivel internaţional de către autorităţi drept „sindicat de crimă organizată”, specializat în trafic de persoane, de droguri, de armament, omoruri „la comandă” şi alte infracţiuni grave. Zeci de tinere au ajuns în bordelurile din Germania prin această reţea. Dosarul este judecat la Tribunalul Gorj.

Cel considerat „creierul“ este Constantin Adrian Tâmplaru, un temut interlop român. Printre cei judecaţi în acest dosar penal este şi omul de afaceri Alex Bodi, fostul soţ al Biancăi Drăguşanu, care este acuzat de către procurori că a transportat zeci de tinere în ţări din Europa, pentru practicarea prostituţiei.

Grupare numită „Familia“ sau „Frăţia“

Cercetările au început în anul 2015, când DIICOT Craiova s-a sesizat că, sub coordonarea lui Constantin Adrian Tâmplaru, aflat în Penitenciarul Craiova, s-a constituit un grup infracţional organizat specializat în trafic de persoane şi proxenetism. Şi alţi deţinuţi au aderat la această grupare, care au început să racoleze tinere prin intermediul reţelelor sociale prin metoda „Loverboy“. Tinerele erau făcute să creadă că aveau o relaţie de iubire şi că vor avea un viitor comun, după care erau duse în ţări din Europa, unde erau constrânse să se prostitueze. „Membrii grupării îl încunoştinţau (n.red. - pe Adrian Tâmplaru) cu privire la tinerele pe care le recrutau şi locurile în care le transportau şi adăposteau, solicitându-i aprobarea pentru acţiunile lor; media neînţelegerile dintre membrii grupării şi îi îndruma cu privire la activitatea infracţională; colecta «taxe de protecţie»), căruia membrii grupării i se adresau cu apelativul „naşu”, iar acesta le zicea «fini», s-au pus bazele unei grupări infracţionale (autointitulată «familia»/«frăţia adevărată»/«familia) specializată, în principal, în traficul de persoane, trafic de minori şi proxenetism, în secundar în şantaj (consecinţă a plăţii unor taxe de protecţie)“, se arată în rechizitoriu. Tinerele, unele dintre ele minore, erau transportate în Germania, Spania, Italia, Marea Britanie, Elveţia şi erau constrânse să se prostitueze.

Legături cu celebra grupare criminală „Hells Angels”

Potrivit anchetatorilor, unele dintre bordelurile din Germania unde erau duse victimele erau administrate de membri ai grupării „Hells Angels”. Constantin Adrian Tâmplaru şi un alt membru al grupării, la care au fost găsite caiete cu numele a zeci de tinere, ar fi dezvoltat o strânsă legătură cu lideri marcanţi ai grupării „Hells Angels”, unul dintre ei fiind un român din Mediaş, care are cetăţenie germană şi care a plecat din ţară în anii 80, „un lider marcant al grupării infracţionale „Hells Angels” (numărul doi în ierarhia locală) care se ocupă de administrarea mai multor bordeluri în Germania (deţine mai multe cluburi de noapte unde se practică prostituţia, în Mainz, Leipzig şi Offenbach). (...) Totodată, din analiza fotografiilor publicate s-a stabilit că are mai multe tatuaje, dintre care unul situat pe braţul drept, lângă un alt tatuaj reprezentând portretul lui Vlad Ţepeş, ce conţine un text în limba română respectiv: TRĂDĂTORILOR OCHII LI SE VOR SCOATE. LIMBA LE VA FI TĂIATĂ ŞI PRIN ŢEAPĂ VOR FI TRAŞI“, se menţionează în rechizitoriu. Acesta este cunoscut în mediul prostituţiei din Germania, fiind violent, înarmat şi consumator de droguri. El figurează ca director executiv al unui bordel din Mainz, care are aceeaşi adresă cu domiciliul său.

O întâlnire a avut loc la Sibiu, au stabilit procurorii: „Membrii grupării infracţionale (...) s-au întâlnit la Sibiu cu un membru „Hells Angels” din Germania cu statut de senior, cu influenţă puternică în bordelurile Mainhattan, Oase şi Shark (unde s-a stabilit că s-au prostituat multe dintre victimele grupării infracţionale) din Frankfurt“.

Oamenii legii au indicii că unele tinere au fost duse pentru a se prostitua chiar şi în Emiratele Arabe Unite.

Cum era terorizată una dintre victime

În rechizitoriu, se prezintă şi declaraţia unui martor care arată că auzea cum una dintre victime, din municipiul Târgu Jiu, ţipa în urma bătăii primite şi ieşea plină de sânge. „Îi era teamă de inculpat deoarece avea tendinţe de nebunie, iar de câte ori o bătea pe persoana vătămată (…) o şi tăia cu cuţitul. De asemenea, ştie de la persoana vătămată că inculpatul s-a dus la părinţii ei şi a aruncat în curte un cap de viţel şi sânge pe casă“.

Vă recomandăm să mai citiţi: