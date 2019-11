Experienţa de coşmar trăită de o femeie într-un spital din România. „Medicul era foarte deranjat că are foarte multe cazuri la ora la care ar trebui să doarmă“

Aceasta a ajuns la spital în noaptea de 26 spre 27 noiembrie cu o migrenă puternică. Pacienta relatează în postarea de pe Facebook că a fost nevoită să stea timp de mai multe ore lângă o fereastră, pentru că asistenta medicală a refuzat să o închidă. Mai mult decât atât, femeia a povestit că un medic era foarte deranjat de faptul că sunt multe cazuri de care trebuie să se ocupe, iar asistentele erau ocupate mai mult cu telefoanele mobile:







„27 noiembrie, ora 2.00, am îndrăznit să deranjez personalul spitalului, cu o durere infernală de cap care nu mai ceda la nici un analgezic. Acesta durere persista de două zile, am zis sa merg să mă vadă un medic, dar vă daţi seama că am îndrăznit la ora 2.00 dimineata, în situatia în care am lăsat acasă trei copii, dintre care unul de numai doi ani care este dependent de mine. De la intrare, în condiţiile în care abia mă mai ţineam pe picioare de durere, prioritar a fost semnarea acordului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal şi abia apoi a început completarea fişei pentru examinare. Am fost preluată si aşezată într-un pat, cu un geam deschis deasupra capului, de unde venea un curent de nesuportat pentru un pacient cu migrenă. Am rugat asistenta să îl închidă, dar mi-a spus că o să îl închidă mai târziu, că trebuie să aerisească ca a fost cineva care mirosea urât. Nu l-au închis deloc în cele trei ore cât am stat acolo. Medicul foarte deranjat că are foarte multe cazuri la ora la care ar trebui să doarmă, asistente care petrec timpul pe telefon şi un calmant care a venit după aproximativ o oră şi jumătate. Singurul personal amabil era brancardierul, care îi cerea scuze doamnei de la RMN, de asemenea foarte revoltată că a fost chemată pentru o urgenţă“.

Pacient certat că a sunat la ambulanţă

Emy Bărsăşteanu povesteşte că şi alţi pacienţi erau supuşi unui tratament asemănător: „Lângă patul meu era o doamna cu soţul, doamna a fost adusă cu ambulanţă. La un moment dat una dintre asistente îi spune soţului ca trebuie sa meargă în sala de aşteptare, ca nu mai are voie in interior, iar daca vrea neaparat o poate lua si pe doamna, adusa cu salvarea, cu dumnealui. Atunci domnul le-a întrebat dacă este vreo gluma sau pur şi simplu îşi bat joc de oameni. La 30 de minute este adus un domn în vârstă de aproximativ 65 de ani, care este certat de medic că a sunat la ambulanţă, atâta timp cât suferinţa lui este de două zile. Oare nu putea să vină singur, fără să deranjeze serviciul de ambulanţă?“.