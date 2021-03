Acuzaţii grave la adresa societăţii care administrează groapa de gunoi din Târgu-Jiu. „S-au comis falsuri“

Aceasta a relatat că sesizările cu privire la disconfortul creat sunt din perioada în care oraşul Târgu-Jiu era condus de către Florin Cârciumaru: „La început nici nu am ştiut de unde vine. Am început doar să face sesizări la telefonul cetăţeanului încă de pe vremea lui Florin Cârciumaru. Acest depozit nu funcţionează deloc aşa cum trebuie. Înainte să se pună deşeuri în celula II tot levigatul era deversat pe câmp, pe zona unde se află acum celula II, sau direct în pârâul Iaz“.

Acuză că nu se respectă tehnologia

Mădălina Şarapatin a acuzat că nu se respectă tehnologia în privinţa depozitării deşeurilor, iar cantitatea de deşeuri este foarte mare: „Nu ai voie să depozitezi gunoi fără să aplici un tratament, fără să îl pui în fracţie uscată. Trebuie pus pământ de mare permeabilitate peste fiecare strat de gunoi. Toaste acestea nu există, pentru că trebuie să există un echilibru între bacteriile aerobe şi anaerob. Este un întreg proces care trebuie control. Nu s-a făcut nimic din toate acestea. Din anul 2018 se aduce gunoi de Alba. 42% din gunoiul depozitat este de la Alba Iulia. Este foarte mult gunoi. Cea de-a doua celulă are un volum de 710.000 metri cubi , în comparaţie cu 200.000 metri cubi prima celulă, care s-a umplut în aproximativ 11 ani, iar a doua care este de trei ori mai mare s-a umplut în trei ani. De aici rezultă o cantitate uriaşă de levigat care este tratat cu acid sulfuric, care este foarte concentrat având în vedere cantitatea“.

„Este o bombă ecologică de care nu ştiu cum vom scăpa“

Preşedinta Asociaţiei „Slobozia vrea aer curat“ susţine că mirosul provine de la acidul sulfuric folosit la tratarea levigatului: „Toată nebunia bine de la tratarea levigatului cu acid sulfuric. Avem un aparat achiziţionat pe asociaţie, care a făcut măsurători de peste 60 de ori faţă de limita admisă în autorizaţia integrată de mediu, iar măsurătorile făcute de Polaris Mediu cu asistenţă de la Garda de Mediu au fost depăşiri de aproximativ 35 de ori. la valorile maxime admise în autorizaţia integrată de mediu. Acolo este o bombă ecologică de care nu ştiu cum vom scăpa“.

Femeia care este afectată de mirosul de la groapa de gunoi spune că, în ultima perioadă, s-a schimbat substanţa cu care este tratat levigatul şi au apărut tot felul de manifestări în rândul locuitorilor: „În ultim a perioadă, am făcut o sesizare de curând la Garda de Mediu în care am arătat că s-a schimbat ceva în miros, deşi este foarte puternic, ne ustură nasul, gâtul şi ameţim, iar aparatul nostru pentru hidrogen sulfurat nu indică ceva. Am discutat cu activişti de mediu de la Bucureşti şi se pare că folosesc aceeaşi reţetă. Folosesc o substanţă nouă la instalaţia de nebulizare, care nu are autorizaţie“.

S-au comis falsuri în documente

Mădălina Şarapatin susţine că s-au comis falsuri grosolane în documentele care au stat la baza funcţionării depozitului de gunoi: „Există falsuri. De exemplu, în autorizaţia integrată de mediu scris că se află la 7 kilometri de localitate, în condiţiile în care pe «Google Maps» arată că este la 4 kilometri de centrul oraşului. În planul judeţean de gestionare a deşeurilor scrie acelaşi lucru“.

„Primăria nu a mişcat un deget până în prezent“

Preşedinta Asociaţiei „Slobozia vrea aer curat“ susţine că autorităţile nu s-au implicat în gestionarea problemei: „Autorităţile publice locale nu şi-au făcut treaba niciodată.

Primăria nu a miscat un deget până în prezent. Prima dată am fost la domnul Romanescu în anul 2018 şi m-a trimis la domnul Urdea de la Poliţia locală să-mi explice situaţia şi am plecat aşa cum am venit.

Primăria nu are nicio evidenţă a deşeurilor care se află acolo, deşi prin contract şi autorizaţia de mediu, cei de la Polaris sunt obligaţi să informeze în permanenţă despre ceea ce ser întâmplă“.

Directorul Polaris Mediu din Târgu Jiu, Marius Bălan, nu a putut fi contactat pentru a răspunde acuzaţiilor.