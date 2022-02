Prima „capcană” de gunoaie pe râul Dâmboviţa. Oficial: „Să terminăm odată cu aceste pet-uri nenorocite”

Este vorba de un dispozitiv plutitor, realizat, la rândul lui, din plastic reciclat.

Are o capacitate de stocare de pana la 5 metri cubi pe zi şi ar trebui să facă o treabă extraordinară, dacă ne gândim că râul Dâmboviţa este unul dintre cele mai poluate râuri din România şi alimentează Capitala cu apă.

Dispozitivul plutitor se numeşte „Little Trap”, şi a fost montat pe râul Dâmboviţa, în amonte de Barajul Văcăreşti, pentru că doar acolo zona permitea acest lucru (apa adâncă de cel puţin un metru şi lăţimea albiilor).

„Operaţiunea a fost desfăşurată de către Dorna, noi am acordat suport tehnic, am dus acolo o macara şi specialişti. Ştiu că săptămâna trecută a fost finalizată instalaţia, dar nu e predată către noi. Am ales acea zonă pentru că primul mare colector este barajul Văcăreşti, din Dâmboviţa. Din câte ştiu eu, anul acesta urmează să se mai monteze alte două asemenea capcane pe Râul Argeş, în zona Piteşti. E un mare plus că încercăm să colectăm gunoaiele de pe râuri şi ar trebui să terminăm odată cu aceste peturi nenoricite, pentru că ele sunt principala sursă de poluare pe râuri, în acest moment”, ne-a spus Bogdan David, directorul Apelor Române Argeş-Vedea.







Dispozitivul plutitor este dezvoltat de organizaţia non-profit„ Clean Rivers din Olanda” şi este realizat din materiale reciclate. Deşeurile captate sunt trimise către staţiile de sortare, iar ulterior reciclate.

„Acţiunea face parte din campania de curăţare a râurilor <<Apa care are grijă de ape>>, iniţiată de brandul de apă minerală naturală Dorna şi susţinută de Apele Române şi Asociatia CSR Nest, în calitate de parteneri.

Până la sfârşitul anului, dispozitive similare vor fi amplasate pe râurile Ialomiţa, Argeş, Jiu şi Mureş, în cadrul aceluiaşi parteneriat.