Cum sunt maltrataţi caii de ani de zile la Bobotează, iar poliţia ignoră barbaria. „Sunt nişte criminali. Ar trebui să facă puşcărie“

S-a întâmplat luni, 6 ianuarie, în timpul reconstituirii unei tradiţii numite „Botezul cailor“. Teoretic, obiceiul prespune doar sfinţirea cu agheasmă a patrupedelor, în semn de respect faţă de animalelor vitale în gospodăriile românilor odinioară.

Pe de altă parte, în timp a apărut în meniu o adăugire extrem de crudă, care presupune folosirea cailor într-o întrecere de tractat obiecte extrem de grele.



Caznele la care au fost supuşi caii



Bucăţi de ciment de sute de kilograme au fost aduse drept sarcini pentru animale, care au fost bătute cu bestialitate de către stâpâni pentru a fi impulsionate să le tracteze.



Unii participanţi la concurs, neîncrezători în posibilitatea cailor de a trage sarcinile de ciment, „s-au rezumat“ doar a bate caii pentru a trage căruţele ale căror roţi fuseseră blocate în prealabil. Alţi proprietari, bazându-se pe puterea cailor, s-au suit pe respectivele greutăţi de ciment pentru a proba valoarea animalelor.



Timp de aproape 4 ore, zeci de cai au fost bătuţi cu bestialitate, iar mulţimea adunată din satele vecine a asistat încântată la ororile produse de participanţii la concurs. De ani buni, la Mogoşeşti există adunări de acest fel, dar la eveniment nu sunt prezenţi niciodată poliţişti sau jandarmi. De altfel, concursul barbar este ilegal pentru că nu primeşte aprobare din partea Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Dâmboviţa (DSVSA).



„Noi am primit o cerere pentru aprobarea acestui eveniment de la Mogoşeşti, dar n-am dat aviz. Astfel de concursuri sunt interzise pe tot teritoriul judeţului. Deocamdată, n-am fost sesizaţi de nimeni despre schingiuirea animalelor, dar ne autosesizăm şi vom lua măsuri. Cei care vor fi găsiţi vinovaţi vor fi amendaţi cu până la 20.000 de lei“, ne-a declarat Sandu Tolea, directorul DSVSA Dâmboviţa.



Poliţiştii au preferat să se autosesize



Poliţiştii din Dâmboviţa susţin că s-au sesizat şi ei post-factum şi anchetează situaţia. „În cauză, poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de rănirea sau schingiuirea animalelor, fapta prevăzută de articolul 25, alineatul (1), litera E, din Legea 205/2004 privind protecţia animalelor. Cercetările se efectuează sub coordonarea procurorului de caz, urmând că la finalizarea acestora să se propună soluţie prin unitatea de parchet competenţă“, au precizat oficialii IPJ Dâmboviţa.



Organizaţiile pentru protecţia animalelor spun că scenele de cruzime ar trebui preîntâmpinate de autorităţi. „Noi mereu sesizăm Poliţia despre astfel de cazuri, şi nu vorbim doar despre câini, ci şi despre cai. De câte ori am avut ocazia, am oferit sprijin şi adăpost pentru caii bătuţi de chiar proprietarii lor. De cele mai multe ori, aceşti criminali primesc o amendă şi apoi tot ei au grijă de respectivii cai. Ar trebui să facă puşcărie“, a spus Cristina Păun, preşedina Asociaţiei „Sufleţel“ din Târgovişte.



Botezul cailor în varianta barbară are loc şi localitatea dâmboviţeană Vişina. În 2019, primăria a fost amendată cu 10.000 de lei pentru organizarea evenimentului, după ce chiar primarul le-a înmânat diplome concurenţilor.