CTP arată ce soluții au pensionarii pentru a avea transport gratuit și în 2026. Cine beneficiază de această facilitate

Pensionarii în vârstă de peste 70 de ani și cei cu pensii de până la 3.600 de lei vor beneficia de abonamente gratuite și în 2026.

Compania de Transport Public Cluj (CTP) a transmis că pensionarii, dar și cetățenii de onoare, veteranii și văduvele de război, revoluționarii și urmașii eroilor martiri precum si persoanele cu dizabilități pentru a călători gratuit cu transportul public și în anul 2026. Pentru aceasta, însă, trebuie îndeplinite anumite condiții. Reprezentanții CTP explică despre ce este vorba.

„Reîncărcarea abonamentelor de transport gratuite pe anul 2026. Stimați beneficiari ai transportului public gratuit, nu uitați să vă reîncărcați abonamentul anual, pentru a călători gratuit cu transportul public! Dacă ați încercat să validați cardul și ați primit mesajul “Card Nevalidat” pe fond roșu, însoțit de un sunet neplăcut, înseamnă că nu aveți abonament valabil pe anul 2026 și este necesar să veniți la Centrele de vânzare C.T.P. pentru reîncărcarea cardului. Primăria Municipiului Cluj-Napoca susține cetățenii seniori cu vârstă de peste 70 de ani, pensionarii cu venituri sub plafonul aprobat, cetățenii de onoare, veteranii și văduvele de război, revoluționarii și urmașii eroilor martiri precum si persoanele cu dizabilități pentru a călători gratuit cu transportul public și în anul 2026, numai pe baza abonamentelor reînnoite anual”, se arată într-un comunicat.

Mai departe, reprezentanții CTP detaliază:

„Abonamentele gratuite se acorda astfel: „Pensionari cu domiciliul in Cluj-Napoca cu venituri pe cuponul de pensie la rubrica „Total drepturi” de până la 3600 de lei, persoanele peste 70 de ani indiferent de nivelul pensiei, cetățenii de onoare, veteranii și văduvele de război, revoluționarii și urmașii eroilor martiri cu domiciliul ȋn Cluj-Napoca- Abonament gratuit pe toate liniile. Pensionarii cu domiciliul in Cluj-Napoca cu venituri pe cuponul de pensie la rubrica „Total drepturi” intre 3601 lei si 4500 de lei - Abonament gratuit pe 1 linie în Cluj-Napoca.”

Cei care îndeplinesc aceste condiții, trebuie să pregătească următoarele acte și să se deplaseze la centrele unde se comercializează cardurile CTP.

„Documentele necesare la Centrele de vanzare carduri sunt următoarele, (fără copii):

a) act de identitate ȋn original;

b) pentru pensionarii cu vârsta sub 70 de ani: Cupon de pensie sau Decizia de pensionare din luna curentă sau anterioară; Decizia medicală pentru pensionarii de boală; Decizie de pensie de urmaș;

c) dovada privind calitatea de: cetățeni de onoare ai Municipiului Cluj ( desemnați conform Hotărârii de Consiliu Local Cluj Napoca nr. 435/2006), veterani și văduve de război, revoluționari și urmași ai eroilor martiri;

d) cardul de transport emis ȋn anii anteriori

Pensionari Comuna APAHIDA- abonament gratuit

a) act de identitate -domiciliul ȋn comuna Apahida - original;

b) adeverinţa sau chitanţa eliberată de Primăria Comunei Apahida pentru abonament pensionari;

c) cardul de transport emis anterior (pentru beneficiarii care deţin deja un card de transport);

Pensionari Comuna BACIU- abonament gratuit

a) act de identitate -domiciliul ȋn comuna Baciu - original;

b) adeverința eliberată de Primăria Comunei Baciu pentru eliberare abonament pensionari;

c) cardul de transport emis anterior (pentru beneficiarii care dețin deja un card de transport);

Pensionari Comuna FLORESTI-abonament gratuit

a) act de identitate -domiciliul în comuna Florești original;

b) Decizia de pensionare/ ultimul cupon de pensie- original;

c) cardul de transport (pentru beneficiarii care dețin deja un card de transport);

Pensionari Comuna FELEACU - abonament lunar cu reducere

a) act de identitate -domiciliul in comuna Feleacu original;

b) cupon de pensie;

c) cardul de transport (pentru beneficiarii care dețin deja un card de transport);

Persoanele beneficiare ale L 118/1990, L 189/2000 si OUG 214/1999– strămutați, deportați, deținuți politici

a) Buletin / carte de identitate – in original (domiciliul pe raza județului Cluj) si o copie;

b) Decizia sau Hotărârea de la Casa Județeană de Pensii Cluj -copie (se retine);

c) Doua copii după ultimul cupon de pensie - (se retin);

d) cardul de transport (pentru beneficiarii care deţin deja un card de transport)

Persoanele cu dizabilități sunt invitate sa se prezinte la Centrul de vânzare OPERA - P-ta Ștefan cel Mare nr.17-18, cu buletin/carte de identitate in original si cu cardul de transport, pentru încărcarea abonamentelor gratuite, pe baza listelor puse la dispoziție de Direcția de Asistenta Socială și Medicală din cadrul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca. Persoanele cu dizabilități trebuie sa facă o cerere in prealabil, la Direcția de Asistenta Socială și Medicală din cadrul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, pentru a fi trecute pe listele cu beneficiari.

Adresele Centrelor de vânzare si orarele se găsesc pe site-ul nostru www.ctpcj.ro

Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.”, sunt precizările aduse în comunicatul CTP: