Cine vrea să asambleze blindate 4x4 la Moreni. Şef de sindicat: „Suntem deschişi la negocieri“

Primul pretendent este compania franceză Arquus, parte a Renault Trucks şi membră în grupul Volvo. Podusul cu care doreşte să participe la licitaţia internaţională organizată de Ministerul Apărării Naţionale este modelul blindat uşor 4×4 Sherpa.

Arquus a prezentat în România vehiculul blindat Sherpa Light 4x4, blindat uşor, care este disponibil în mai multe configuraţii.

Maşina de luptă poate fi dotată cu mitralieră de 12,7 mm, aruncător de grenade de 40 mm sau lansator de rachete antitanc sau antiaeriene cu bătaie mică, potrivit newsweek.ro Până să se ajungă acolo, sindicaliştii testează bine terenul şi nu se mai avântă în declaraţii, mai ales că ideile cu asamblarea camioanelor Iveco şi a transportoarelor 8x8 nu şi-au găsit, încă, o finalitate la Moreni.

Deşi dispune de toată aparatura necesară, Automecanica are doar contracte minore, care abia le asigură salariile.

Pe de altă parte, americarii de la Oshkosh Defence vor fi şi ei să producă blindatele pentru Armata Română şi par că au un uşor avans. Reprezentanţii Oshkosh au fost deja la Moreni şi ar fi cerut un audit ca să vadă care este puterea de producţie a uzinii.









„Armata vrea transportoare blindate uşoare. Pe francezi îi aşteptăm, dar s-au mişcat doar declarativ. Americanii au făcut auditul, au venit la frabrică. Noi suntem în negocieri cu americani. Deocamdată francezii au avut doar o intenţie. Cei mai avansaţi în această chestiune sunt americanii, tot ei cred că vor fi şi câştigătorii. Noi vom fi deschişi la negocieri la toată lumea. Am mai păţit-o o dată: am negociat cu nemţii şi au câştigat americanii”, a declarat pentru „Adevărul“ liderul de sindicat de la Automecanica Moreni, Constantin Bucuroiu, referindu-se la un alt contract privind transportoarele.

De mai bine de 5 ani, Automecanica supravieţuieşte doar cu ajutorul MApN, prin contracte de mentenanţă a blindatelor şi a şenilatelor.

Departamentul american al Apărării a anunţat, în luna iulie a acestui an, că a încheiat un contract cu producătorul Oshkosh Defense pentru furnizarea de vehicule blindate Joint Light Tactical Vehicles (JLTV), remorci şi echipamente conexe, care urmează să fie US Army, US Marine Corps, US Air Force şi US Navy, cât şi unor aliaţi NATO precum România, Lituania, Macedonia de Nord şi Slovenia.





În România vor ajunge 130 de blindate Oshkosh JLTV, în valoare de 227 milioane lei. Vehiculele vor intra în dotarea Forţelor pentru Operaţii Speciale (FOS) şi vor înlocui mai vechile Humvee care sunt considerate acum depăşite din punct de vedere al protecţiei asigurate militarilor.

Forţa de muncă, o mare problemă

Sindicaliştii se plâng de o lipsă totală de interes a celor responsabili pentru păstrarea tinerilor în domeniu. „Salariile sunt destul de scăzute, lucru care ne-a făcut să pierdem foarte mult tineret în ultima vreme. În ultimul an am angajat 74 de tineri, dar jumătate dintre ei au plecat. Noi am făcut o mărire de salariu, dar nu este una consistentă. Problema cea mai gravă e că angajăm tineri, îi specializaăm şi apoi pleacă din cauza salariului. Tinerii sunt destul de implicaţi, dar nu ştim să îi păsătrăm”, a mai spus Constantin Bucuroiu.

4.380 lei brut este salariul mediu al unui angajat în industria de apărare de la Moreni, acolo unde sunt angajate 300 de persoane.