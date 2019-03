Patron român care caută cu disperare angajaţi: „Nu vrem decât ajutoare sociale şi ne plângem că nu avem un trai bun“

Corina Seserman este administratorul firmei S.C Sesefier Metal Construct S.R.L, din Suceava, care are ca obiect de activitate construcţia de hale pe structuri metalice şi confecţii metalice. Ea ne-a transmis, printr-un comunicat de presă, că încercă să angajeze constructori, montatori structuri metalice şi sudori de circa şase luni, însă nu găseşte personal. Asta în condiţiile în care firma oferă salarii egale cu cele practicate în Italia şi Spania.

“Avem de muncă în tara noastră, noi oferim locuri de muncă sucevenilor nostri, dar, din păcate, am ajuns să nu ne putem desfăşura activitatea în conditii normale. Nu ne putem dezvolta aşa cum ne-am propus din cauza deficitului de angajaţi. (...) Nu vin la interviuri, nu ştiu ce oferim, nu sunt interesaţi pur si simplu. Noi oferim salarii ca în străinătate, poate nu ca în Belgia, dar i-am ajuns pe cei din Italia, Spania şi totuşi de ce nu muncim? Nu vrem program, nu vrem responsabilităţi, nu vrem decât ajutoare sociale şi ne plângem că nu avem un trai bun în ţara noastră”, a spus Corina Seserman.

Ea a explicat că în ultimele şase luni a căutat personal prin intermediul Agenţiei Judeţean de Ocupare a Forţei de Muncă, a publicat anunţuri pe site-urile de profil şi în ziare, a bătut inclusiv la uşile primăriilor care au un număr mare de asistaţi social. S-a oferit să îi califice pe doritori la locul de muncă, însă chiar şi aşa nu a reuşit să-şi rezolve problema deficitului de personal.

Corina ne-a spus că foarte mulţi dintre cei calificaţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, iar familiile acestora sunt afectate de această situaţie. “Îmi amintesc ziua în care a plecat mama mea in Spania, eram un copil, m-am bucurat când am primit un telefon mobil în prima lună, după plecare, nu erau pe atunci la noi, dar lipsa parintilor pe care am simtit-o după, în momentele importante din viaţa mea, nu a compensat nicioadata acel telefon.

Eu înteleg foarte bine copiii rămaşi acasă fără părinti de aceea nu sfătuiesc pe nimeni să facă acest lucru”, ne-a declarat sursa citată.

Corina Seserman a făcut un apel şi către părinţi să îşi lase copiii să înveţe o meserie, dacă îşi doresc lucrul acesta.



