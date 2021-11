Gestul disperat al unui profesor de istorie din Fălticeni. S-a urcat pe vechiul spital, aflat în curs de demolare, ca să îl salveze VIDEO

Săptămâna trecută, profesorul de istorie Ioan Ilişescu de la Fălticeni, Suceava, a solicitat Ministerului Culturii, în mod oficial, să înscrie clădirea vechiului spital din localitate în lista monumentelor de patrimoniu, sperând ca astfel să salveze edificiul de la demolare.

Anterior, Primăria Fălticeni a anunţat că vrea să dărâme clădirea pentru a construi în zonă un parc şi o parcare.

Profesorul consideră că valoarea istorică a edificiului decurge în primul rând din faptul că are o vechime de 160 de ani de funcţionare ca spital, fiind unul din primele spitale din România.

„Această clădire are o valoare sacră prin faptul că are în interior o capelă în care se oficiau slujbe religioase şi al cărei turn se vede şi astăzi dar este fără cruce. Este şi o legendă care spune că doctorul erou de război Gabriel Tatos s-ar fi sinucis şi ca o pedeapsă divină pentru că ar fi transformat capela în sală de aşteptare pentru bolnavi, legendă despre care pomeneşte şi folcloristul Artur Gorovei.

Această clădire cu o valoare istorică şi sentimentală pentru fălticeneni trebuie păstrată şi pentru a avea unde pune statuia doctorului Gabriel Tatos care acum stă părăsită şi pentru a ne aduce aminte de spitalul "Stamate". Acestei clădiri i se pot da mai multe folosinţe, iar în acest sens aş sugera înfiinţarea unui Muzeu al Serviciului Sanitar din România pentru că şi aşa nu este unul în ţară şi am fi primii care ar face aşa ceva”, a scris profesorul pe pagina sa de Facebook.

FOTO: cronicadefalticeni.ro

După ce a fost înştiinţată că a început procedura de clasare a clădirii, Primăria Fălticeni a sistat demolarea. Luni, 15 noiembrie, procesul de dărâmare a fost reluat pe motiv că solicitarea de clasare avea vicii de procedură şi din acest motiv a fost retrasă.

VIDEO Cronica de Fălticeni

Ca să oprească demolarea, profesorul Ilişescu s-a urcat pe edificiu, punându-şi viaţa în pericol. Atunci când a făcut gestul utilajele folosite de constructor erau în funcţiune. Cu greu a fost convins să coboare. Profesorul nu a reuşit să-i convingă pe constructori să oprească lucrările.

Cum arăta clădirea înainte să fie demolată FOTO: Facebook/Ioan Ilişescu

“Am încercat să discutăm cu domnul Ilişescu, să-l convingem să coboare de acolo, i-am explicat că îşi pune viaţa în pericol şi nu este în regulă. Domnia sa ne spunea că este conştient de gestul său şi este pe răspunderea domniei sale acolo. Pur şi simplu a urcat pe clădire foarte repede, nu a spus nimănui nimic şi nu am reuşit să îl oprim la timp. După ce a urcat ce am fi putut să facem? Să-l bruscăm, să-l coborâm cu forţa? Totuşi vorbim despre viaţa unui om. Eu am sunat la 112 şi le-am spus că este o persoană pe clădire, pe moloz, îi este pusă viaţa şi integritatea în pericol şi avem nevoie de sprijin”, a declarat Alin Creţu, directorul societăţii AC Mobile din Spătăreşti, cea care a câştigat lucrarea de demolare şi sistematizare a zonei fostului spital, potrivit ziaruldepenet.ro.

Primarul municipiului Rădăuţi, Cătălin Coman, consideră că vechiul spital al oraşului nu este o clădire valoroasă. Alesul local a explicat că primăria a îndeplinit toate condiţiile de legalitate pentru a dărâma edificiul.

Cum arăta clădirea înainte să fie demolată FOTO: Facebook/Ioan Ilişescu

„În interior sunt cantităţi enorme de mercur, datorită faptului că în decursul celor 160 de ani de activitate s-au spart mii sau zeci de mii de termometre. Este un argument extrem de important. Nu s-au făcut măsurători, dar vă daţi seama că sunt cantităţi enorme de mercur provenit tot de la spargerea acelor termometre”, a declarat Cătălin Coman, primarul municipiului Fălticeni, potrivit ziardesuceava.ro.

