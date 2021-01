Ecologistul Daniel Bodnar are dureri postoperatorii foarte mari: „E nevoie de rugăciunile noastre, ale tuturor”

Daniel Bodnar are dureri postoperatorii foarte mari, cu toate că i se administrează analgezice.

Chiar şi aşa, este nerăbdător să se externeze şi să înceapă terapia de recuperare după intervenţia chirurgicală la care a fost supus, în urma teribilului accident de circulaţie, produs la Suceviţa, în noaptea de 18 spre 19 ianuarie.

Sora lui Daniel, medicul Daniela Pintincan, a scris pe Facebook că, după operaţie, a crescut şansa de recuperare a tânărului.

„Este nevoie în continuare de rugăciunile noastre ale tuturor! Are îmbunătăţire postoperatorie, în sensul că înainte de operaţie, pe o scară de la 0 la 5, avea 0, iar acum are un scor de 1/5. Noi ne dorim să ajungă cât mai repede la 5/5, chiar dacă pare imposibil. Fractura cominutivă de la nivelul gleznei nu mai necesită intervenţie chirurgicală, ci doar imobilizare cu gips. Din păcate, încă nu prezintă reflexe la nivelul sfincterelor. Piciorul drept prezintă sensibilitate la atingere şi contracturi musculare la tentativele de mobilizare. Piciorul stâng prezintă sensibilitate la atingere până la nivelul genunchiului şi are deficit motor complet”, a transmis Daniela.

În pofida situaţiei, Daniel Bodnar spune că nu va renunţa. Familia sa este alături de el. Din păcate, rudele nu au găsit încă un Centru de recuperare care să răspundă nevoilor pe care le are ecologistul în prezent.

„E un drum lung şi anevoios, dar împreună vom reuşi”

„În acest moment, familia extinsă are ca prioritate sănătatea lui Daniel. Am pus pauză planurilor noastre, pentru că îi dorim să-şi reia viaţa normală cât mai repede posibil. Ştiu că optimismul şi încrederea în Dumnezeu o să-i ajute la recuperare. E un drum lung şi anevoios, dar Împreună vom reuşi! Are familie şi prieteni care-l susţin necondiţionat în aceste momente grele. Este tot ce contează pentru el! Prin susţinerea cu un gând bun, o rugăciune şi contribuţia financiară, îi facem drumul mai uşor lui Daniel. Ne înălţăm cu toţii glasul către Dumnezeu, să ne dea harul să-l vedem pe Daniel din nou în picioare”, a mai scris Daniela Pintincan.

Daniel Bodnar a fost victima unui grav accident rutier. El era pasager în maşina unui prieten atunci când s-a întâmplat nenorocirea. Pe fondul oboselii, şoferul a pierdut controlul asupra direcţiei de mers, maşina a izbit un cap de pod, a ricoşat într-o poartă, a dărâmat un indicator rutier şi a ajuns într-un şant de pe marginea drumului.

În urma impactului, şoferul, Dani Ghinghiloschi, care purta centura de siguranţă a scăpat cu răni uşoare. Daniel, care ocupa scaunul din stânga şoferului, maşina fiind cu volanul pe dreapta, nu purta centura şi a suferit o fractură la coloană.

Din cauza leziunilor, Daniel nu putea să îşi mişte picioarele şi din acest motiv a fost transportat la Spitalul de Neurochirurgie din Iaşi.

Daniel este cel mai cunoscut activist de mediu din Bucovina. În ultimii doi ani a făcut tot ce i-a stat în putinţă pentru a apăra pădurile Sucevei.

A monitorizat zi şi noapte şoselele judeţului şi atunci când avea suspiciuni cu privire la legalitatea unui transport de material lemnos suna la 112. Lesne de înţeles, activitatea sa nu a fost privită cu ochi buni de către gateriştii din zonă. Daniel a fost atacat în repetate rânduri de hoţii de lemne. Au fost situaţii în care a fost blocat pe şosele, şicanat. Maşina sa a fost vandalizată în timp ce era parcată în gospodăria socrilor. Cu doar câteva săptămâni în urmă, Daniel a fost atacat cu pietre de angajaţii unui unităţii de prelucrare a lemnului.

