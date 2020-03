Drama oamenilor care-şi îngroapă rudele moarte de COVID-19 la Spitalul Suceava: „Ne-au avertizat că nu vor fi toaletaţi“

Guvernul a decis să izoleze municipiul Suceava şi localităţile limitrofe pentru că în judeţ s-au înregistrat cele mai multe cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19 din ţară. Peste 600 de cazuri, altfel spus un sfert din numărul de îmbolnăviri înregistrat la nivel naţional.

De la declanşarea pandemiei şi până în prezent, Spitalul Judeţean Suceava a raportat oficial 24 de cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19. Surse neoficiale susţin, însă, că toate persoanele care au murit la spital în ultimele două săptămâni au fost tratate ca fiind infectate cu noul coronavirus, chiar dacă boala nu a fost confirmată prin teste de laborator. Rudele acestora trăiesc o dramă uriaşă.

Pe lângă suferinţa cauzată de pierderea unei persoane dragi, oamenii povestesc de tratamentul inuman la care au fost supuşi de către angajaţii de la morga spitalului. Un bărbat care şi-a îngropat recent tatăl spune că a stat şase ore la morgă pentru a prelua trupul neînsufleţit. Bărbatul susţine că angajaţii de la morgă nu au mai toaletat cadavrul şi nici nu l-au mai îmbrăcat în costum, aşa cum cere tradiţia locului. L-au băgat într-un sac negru, apoi în sicriu şi au cerut să fie înmormântat în aceeaşi zi.

Înainte să preia cadavrul, bărbatul a fost chemat să-şi identifice tatăl. Spune că totul s-a petrecut „pe repede înainte“. A avut la dispoziţie doar câteva secunde ca să-şi ia rămas bun, după care legiştii au tras fermoarul sacului.

„Ne-au chemat în jurul orei 8.00 spunând că va fi învălmăşeală peste zi. A ieşit cineva de la morgă, ne-a spus că n-au coborât centralizatoarele. Am aşteptat, au început procedurile. Am completat formularele. Au ieşit şi ne-au avertizat că morţii nu vor mai fi toaletaţi pentru că există suspiciunea de infecţie cu COVID-19 la toţi pacienţii care au decedat. Unora li s-au emis certificate de îmbălsămare în care era specificat doar numele, fără vârstă. A ieşit o doctoriţă şi a spus că primăria nu mai are relaţii cu publicul pentru a ni se elibera certificatele de deces pentru înhumare. Formalităţile nu vor mai fi făcute on-line. Noi nu ştim la ce oră s-au înregistrat decesele, în ce secţie, ce diagnostic i s-a pus. Nu avem certificatele de deces. Avem acasă cărţile de identitate, practic morţii figurează ca vii”, ne-a spus suceveanul, sub protecţia anonimatului.

Bărbatul a precizat că au mai fost informaţi că vor primi documentele după ce se termină criza.

„Am aşteptat cu morţii în furgonetă până la ora 14.00”, ne-a spus bărbatul, menţionând că tatăl său era în vârstă şi avea boli asociate, dar că, chiar şi aşa, „nu merita să se stingă“. Fiul este furios din mai multe motive. Spune că în perioada spitalizării nu a reuşit să afle informaţii de la cadrele medicale despre starea de sănătate a tatălui său. Înainte să moară, bătrânul le-a povestit rudelor că situaţia pacienţilor imobilizaţi la pat era dramatică. Oamenii primeau apă doar de două ori pe zi. Bărbatul mai spune că nu a reuşit să recupereze bunurile pe care bătrânul le avea asupra sa la internare, între care şi un telefon mobil.

„Înţeleg că pijamalele erau infectate, dar puteam dezinfecta telefonul”, a conchis suceveanul.