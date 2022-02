Cum au fost evacuaţi cei peste 300 de pacienţi ai unui spital afectat de incendiu, fără să se producă busculade. Mărturia unui bolnav

Incendiul izbucnit în noaptea de miercuri spre joi, 2/3 februarie în secţia de Ginecologie a Spitalului Judeţean Suceava putea să aibă urmări catastrofale.

Din fericire însă, flăcările au fost lichidate înainte să se extindă şi nu s-au înregistrat victime omeneşti. Pe de altă parte, este drept că bolnavii internaţi au tras o spaimă groaznică, fiind treziţi după miezul nopţii şi evacuaţi în alte secţii ale spitalului.

Un martor internat în Secţia Diabet a povestit cum au acţionat angajaţii spitalului după izbucnirea focului.

„O doamnă de la etajul 4 destul de speriată, care avea masca neagră de la inspiraţia fumului, spunea ca a simţit un pic de miros de fum şi imediat a început să cadă tavanul fals şi să se vadă flacăra.

Realitatea e ca n-am văzut niciodată atât de mulţi oameni atât de înspăimântaţi, în şocuri de panică, plângând şi tremurând de emoţie şi frică şi totodată n-aş fi crezut că personalul de serviciu poate fi atât de calm, de lucid şi totodată amabili şi ocrotitor cu mulţimea de bolnavi destul de inghesuiţi într-un final dacă e să ne gândim la situaţia sanitară actuală.

Ideea este că din punct de vedere tehnic protecţiile instalaţiilor electrice au lucrat impecabil, foarte selectiv, tot spitalul a fost alimentat cu energie tot timpul, lifturile au funcţionat pentru cei imobilizaţi pe tărgi, paturi şi scaune cu rotile, noi cei care puteam sa ne deplasăm am coborât în condiţii bune pe scări. Nu am fost scoşi afară, am fost cu toţii masaţi la etajul 2 la nivelul administrativ chiar în faţa biroului managerului spitalului şi în secţia imediat vecină cred ca Neurologie”, a scris Cătălin Toropa, într-o postare pe Facebook.

El a concluzionat că acţiunea de evacuare a fost impecabil realizată de personalul de serviciu „Personal am fost impresionat de amabilitatea şi agilitatea personalului de la secţia unde am fost găzduiţi pentru a altepta lichidarea incidentului. Am fost îndrumaţi cum să ne aşezăm astfel încât să nu blocăm căile de acces care erau necesare bolnavilor în carucioare sau în paturile (ultramoderne şi destul de uşor de manuit), ni s-a dat apa de băut, măşti pentru că la evacuarea de urgenţă n-am mai apucat să-mi iau una, dezinfectant pentru mâini, excelentă organizare, felicitări personalului medical şi administrativ al spitalului, felicitari personalului de la diabet si neurologie!”, a transmis bărbatul.

El şi-a exprimat opinia şi cu privire la intervenţia pompierilor sosiţi la faţa locului pentru a lichida incendiul:

„Incidentul a fost rapid finalizat de pompierii care într-adevar nu seamănă deloc cu pompierii pe care-i ştiam eu din tinereţe. Mi s-au părut totuşi dotaţi cu echipament aparent prea greoi care mie cred ca mi-ar fi extrem de incomod şi apăsător de folosit mai ales când trebuie să te mişti maxim de rapid. Aş fi curios să aflu ce greutate are echipamentul complet al unui pompier din zilele noastre. În fine, a fost o zi sau o noapte pe care n-am s-o uit degrabă! Acum am ajuns in salonul nostru din nou, este bine, un pic cam rece pentru ca au fost deschise geamurile pentru aerisire şi pe hol miroase un pic a plastic ars... Ce chestie totuşi!... Mă internez şi eu o dată la 15 ani şi iată, e cu artificii!... Sper să se refacă repede secţia sau secţiile afectate”, a mai transmis pacientul.

Pompierii au desfăşurat mai multe acţiuni de prevenire a incendiţiilor în spital

Managerul Spitalului Judeţean Suceava, medicul Alexandru Calancea a avut numai cuvinte de laudă la adresa colegilor săi şi a pompierilor.

„Am ajuns la faţa locului imediat după miezul nopţii. Panica era foarte mare, dar, din fericire, focul a fost foarte repede izolat, pentru că pompierii au intervenit prompt. Sunt un pic dezamăgit fiindcă noi am avut controale şi verificări pentru absolut tot. Însă, iată că nu ţine doar de avize, autorizări, de controale şi trebuie să fim în continuare vigilenţi. Nu au fost victime, ceea ce-i extraordinar şi mă bucur pentru acest lucru. Nu a fost nici un incident major în rândul pacienţilor şi în prezent lucrurile sunt absolut normale”, a declarat medicul Calancea.

Doctorul a mai spus: „Pacienţii au fost foarte bine coordonaţi de către cadrele medicale. Cadrele medicale fac instructajul periodic”