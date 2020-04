Cum explică un medic din Suceava infectarea în masă a personalului din Spitalul Judeţean. „Fug toţi de noi ca de ciumă“

Dorin Stănescu a arătat că sunt mai multe cauze care au dus la îmbolnăvirea celor 200 de cadre medicale de la Spitalul Judeţean Suceava.

El a amintit că în momentul în care s-a declanşat criza pandemică în Europa, foarte mulţi suceveni care lucrau în străinătate s-au întors acasă. Problema este că doar cei care au venit din ţările situate, la vremea respectivă, în zona roşie, cum era Italia, erau băgaţi în izolare.

Ulterior, s-a dovedit că şi unii dintre cei care s-au întors din ţări considerate fără risc, cum era Belgia la sfârşitul lunii februarie, au fost infectaţi. Un exemplu concret este cazul unui bărbat din comuna Bosanci, întors din Belgia fără simptome şi până să fie diagnoscat s-a întâlnit cu peste 150 de persoane.

Dorin Stănescu a spus că mulţi stranieri „au dat năvală” în spital pentru a trata diferite afecţiuni. Unii erau asimptomatici în ceea ce priveşte infecţia cu COVID 19. Personalul medical nu a putut să-i testeze, în condiţiile în care în perioada ianuarie - martie, testarea la Suceava s-a făcut extrem de dificil, pentru că în judeţ nu exista aparatură de testare, iar probele prelevate se trimiteau la Iaşi.

„Unii au minţit prin omisiune. Pacienţii aşa sunt: fac orice, tac, mint, ca să-şi rezolve problema. Chiar dacă medicul l-a întrebat şi e mulţumit că l-a întrebat, pacientul poate să spună orice. Noi credem că de la ei (n.red. - pacienţii) ne-am îmbolnăvit, nu invers, pentru că nu exista boala în spital. Acum să fim cinstiţi. Noi n-am avut niciunul boală, toţi eram sănătoşi. Suntem acuzaţi că dăm boala la bolnavi şi fug toţi de noi ca de ciumă. Menajera mi-au băgat-o în carantină pentru că lucra la mine. Eu am făcut testul şi este negativ. Mi-au luat un ajutor de acasă. S-a creat o psihoză că oricine are legătură cu un medic de la Spitalul Judeţean Suceava este contact, bolnav, trebuie carantinat. Ca şi cu spitalul morţii. Am fost atât de buni şi atât de sus şi după ce ce o să treacă asta o să fim iarăşi mari şi tari, dar cu ”Ordinul Sanitar” luat. Suntem jumătate de oră eroi şi trei luni de zile după aceea blamaţi ”, a spus Dorin Stănescu.

Contaminarea masivă, în Ambulatoriul spitalului

Medicul este de părere că cea mai mare contaminare s-a făcut în Ambulatoriul Spitalului Judeţean Suceava, unde doctorii de pe toate secţiile făceau gărzi. Până să se declanşeze criza provocată de infectarea în masă, cadrele medicale n-au avut echipamente de protecţie.

„Nu puteai să te păzeşti în ambulatoriu. N-au fost discuţii de aşa ceva: păziţi-vă în Ambulator, că-i posibil să fiţi contaminaţi (...) De o lună de zile ne-am agitat, am încercat să găsim medicamente, echipamente, dar a venit valul peste noi. A fost furtuna perfectă. Erau secţii întregi decimate, infectate. Toţi s-au pus la adăpostul legii ca să-şi salveze sănătatea”, precizează sursa citată.

Pe de altă parte, şi celelalte spitale din ţară s-au confruntat cu problemele Sucevei. Întrebat de ce s-a produs nenorocirea la SJU, Dorin Stănescu a spus: „Problema este câţi veniţi de afară are fiecare, câţi dintre cei testaţi are fiecare judeţ. Cei care au mai mulţi veniţi din afară, necarantinaţi şi netestaţi, o trage mai tare”

Întrebat dacă n-a fost posibil ca medicii să se infecteze la cabinetele private, şeful ATI a explicat: „Nu acolo a fost greul problemei. Numărul de acte medicale a fost mult diminuat la clinicile private. La cabinetele private se lua temperatura şi se semna că nu eşti contact. Dar, nu s-au făcut nici acolo teste pentru că nu se puteau face.”

„Orice pacient e considerat COVID povitiv“

Dorin Stănescu a explicat că acum situaţia Spitalului Judeţean Suceava s-a schimbat.

”În momentul de faţă, orice pacient este considerat COVID pozitiv, atunci nu era traba asta ca să te păzeşti că orice pacient era COVID-pozitiv. Atunci era COVID negativ, era curat. Asta a dus la infectarea personalului medical, dintr-o sursă, două, trei până când au căzut toţi. În ultimele două săptămâni, spitalul a funcţionat cu nişte umbre, cu nişte fantome. (...) Acum, testarea medicilor este foarte bine. Te poţi testa în fiecare zi. Poţi să te testezi şi la trei zile. PCR-nostru funcţionează la capacitate maximă şi doamna doctor Filip este o specialistă de elită. Suntem acoperiţi ca zonă. Primeşti rezultatele de la o zi la alta”, a explicat Dorin Stănescu.

Întrebat când ar fi trebuit să implementeze Ministerul Sănătăţii măsurile de protecţie, pentru ca medicii din ţară să nu se infecteze cu noul virus, Dorin Stănescu a spus: ”Să spunem cinstit, Ministerul Sănătăţii trebuia să implementeze măsurile de acum în luna noiembrie 2019. Se ştia că-n Italia este o mare problemă. Italia este cu români-italieni. Era clar că o să se întâmple în Europa. Eu nu spun că se găseau de toate şi atunci, dar dacă o laşi pe martie....Nu era o problemă de bani, ci de faptul că nu se găseau echipamentele şi medicamente. Cine a cumpărat mai mult şi mai din timp a mai avut pe ce pune mâna, cine nu, a fost depăşit, cum am fost noi, nu aveam pe ce să punem mâna”.

Spitalul Judeţean Suceava are 136 de paturi de Terapie Intensivă, cu monitorizare şi oxigen.

Spitalul dispune de 11 aparate de ventilat funcţionale. Mai are 6 aparate defecte, pe care actuala conducere încearcă să le repare.

Medicul Dorin Stănescu a ţinut să precizeze că în interviul acordat ziarului „Adevărul” şi-a exprimat opiniile personale.