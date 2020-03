Cum a cotropit coronavirusul Spitalul Suceava. Ultimul bilanţ arată un coşmar: 52 de cadre medicale sunt infectate. „Ne simţim cu pistolul la tâmplă“

Cadrele medicale sunt cu moralul la pământ. Oamenii postează mesaje anonime pe reţelele de socializare, încercând să sensibilizeze opinia publică. Unii susţin că de vină pentru această situaţia s-ar face conducerea unităţii, care nu le-a pus la dispoziţie echipamente medicale, măşti şi combinezoane.



O salariată a declarat pentru Adevărul, sub protecţia anonimatului, că în ultima perioadă asistentele medicale au primit câte o singură mască pentru 24 de ore. „Indiferent dacă ne scuipa cineva sau nu, noi aveam o singură mască simplă”, a declarat angajata.

Un medic i-a scris suceveanului Ştefan Mandachi: „Eu una mă gândesc doar să trec bine peste infectare, pentru că am probleme cardiace. Eu, care nu-s infectată, dar şi colegii mei, stăm fiecare cu bagajul la maşină, aşteptăm momentul infectării. Ne simţim cu pistolul la tâmplă”.

Pe de altă parte, nimeni nu vorbeşte despre pacienţii care au intrat în contact cu medicii infectaţi. Unii dintre medici au şi cabinete private.



Conducerea spitalului a transmis un comunicat de presă în care arată că virusul nu s-a răspândit în spital din cauza neglijenţei medcilor, ci din cauza faptului că pacienţii n-au spus că au fost în zone de risc.







”Din păcate, ne-am confruntat atât cu cazuri nedeclarate în privinţa istoricului de călătorie sau a contactelor cu persoane venite din zone de risc, cât şi cu o criză mondială în ceea ce priveşte echipamentele de protecţie, situaţie care nu este specifică Spitalului Judeţean Suceava, ci tuturor spitalelor din lume, la această oră. Nu a fost neglijenţă din partea noastră, am făcut tot ce am putut şi am achiziţionat toate materialele de protecţie pe care le-am găsit pe piaţă. Unii dintre furnizori nu au mai răspuns, alţii au reziliat contractele deoarece nu mai aveau de unde să se aprovizioneze. Am căutat permanent soluţii, în condiţii de resurse limitate. Este un război global cu noul coronavirus şi în această luptă efortul trebuie să fie comun. Nici cetăţeanul, nici spitalul nu poate să lupte singur. Vom reuşi doar împreună. În contextul situaţiei generate de pandemia de coronavirus – COVID – 19, principala noastră preocupare rămâne grija pentru pacienţi şi personalul medical. Ne dorim ca toţi pacienţii să fie în siguranţă şi să beneficieze de cele mai bune condiţii de diagnostic şi tratament”, se arată în comunicat.