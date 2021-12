Cei şapte profesori ai Universităţii Suceava incluşi în topul celor mai importanţi oameni de ştiinţă ai lumii

Şapte profesori ai Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava au fost incluşi într-un top al celor mai importanţi cercetători ai lumii, realizat de prestigioasa Universitate Standford din SUA.

Pentru alcătuirea clasamentului au fost evaluate rezultatele a 7 milioane de oameni de ştiinţă, ale căror publicaţii au fost grupate în 22 de domenii şi 176 de sub-domenii, şi s-au luat în calcul mai mulţi indicatori, cum ar fi: indicele Hirsch, citările în baza de date Scopus, numărul de co-autori, alături de un indicator compus.

Cei şapte membri ai comunităţii academice sucevene incluşi în clasament sunt: profesor asociat Ian S. Evans (Facultatea de Istorie şi Geografie), prof.univ.dr.ing. Radu-Daniel Vatavu (Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor), prof.univ.dr. Mihai Covaşă (Facultatea de Medicină şi Ştiinţe Biologice), şef lucr.dr.ing. Alexandru Lavric (Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor), conf.univ.dr. Oana Geman (Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport) şi şef lucrări dr.ing. Alin Mihai Căilean (Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor) şi prof.univ.dr. Mircea Oroian (Facultatea de Inginerie Alimentară).

Mircea Oroian: „Prezenţa în acest clasament mă onorează, dar în acelaşi timp reprezintă şi un imbold ca să continui activitatea de cercetare pe care o desfăşor la USV. Acest rezultat reprezintă, pe de o parte, munca colectivului de cercetare pe care îl coordonez în domeniul autentificării produselor alimentare şi depistării falsurilor, care a reuşit să disemineze rezultate remarcabile în cele mai puternice reviste de specialitate din domeniu, la nivel internaţional. Pe de altă parte, această reuşită confirmă, dacă mai era nevoie, nivelul educaţional ridicat al instituţiei noastre. Spun asta pentru că eu sunt un produs marca USV.”

Ian S. Evans: „Cu numeroasele sale lanţuri muntoase, fiecare cu particularităţile sale, România este o ţară ideală pentru studiul glaciaţiei montane. Asocierea mea cu tânăra Universitate din Suceava a început în 1999, când am convenit cu Maria Radoane să cooperăm în schimburile Erasmus de studenţi. Odată cu primul student Erasmus care a vizitat Durham, Marcel Mîndrescu, am dezvoltat o lungă colaborăre cu USV privind glaciaţia munţilor României, care a condus la o serie de lucrări, inclusiv articole în „Geomorfologie” şi „Journal of Quaternary Science”, precum şi la un curs de analiză statistică pe computer a datelor geografice susţinut la un masterat USV.”

Radu-Daniel Vatavu: „Este o bucurie imensă să pot vedea rezultatele cercetării obţinute în cadrul Laboratorului de Maşini Inteligente şi Vizualizarea Informaţiei recunoscute şi confirmate astfel. Meritele aparţin în egală măsură tuturor colegilor, doctoranzilor şi studenţilor care s-au implicat de-a lungul anilor în activitatea laboratorului. Domeniul de cercetare în care activăm este cel al interacţiunii om-calculator, iar eforturile noastre urmăresc proiectarea de interacţiuni eficiente şi naturale cu toate sistemele informatice.”

Mihai Covaşă: „Această realizare este confirmarea şi validarea faptului că, la USV, activitatea de cercetare este de cea mai înaltă calitate internaţională. Este meritul unui efort colectiv al colegilor noştri, al universităţii şi studenţilor deopotrivă, contribuind la dezvoltarea cunoaşterii şi ştiinţei în beneficiul general al societăţii.”

Alexandru Lavric: „Prezenţa numelui meu în cadrul acestui clasament mă onorează. Am ales să-mi continui activitatea de cercetare în România, în cadrul USV, datorită condiţiilor excelente oferite pentru o cercetare de prestigiu. Totul porneşte de la pasiune, de la dăruire, care, alături de suportul Universităţii, generează un microclimat prielnic excelenţei academice cu rezultate vizibile, apreciate şi recunoscute la nivel internaţional.”

Oana Geman: „Am aflat despre publicarea acestor rezultate de la colaboratorii mei din străinătate. Este, desigur, o mare onoare pentru mine, dar aceste rezultate nu ar fi fost posibile fără lucrul susţinut într-o echipă internaţională si interdisciplinară, din care fac parte. Este, apoi, şi mândria naţională, când ştii că eşti citit şi citat de cercetători din centre universitare din întreaga lume.”

Alin Mihai Căilean: „Sincer, am fost plăcut surprins să aflu că am fost inclus într-un clasament atât de prestigios. Oricum, scopul meu nu a fost cel de a ajunge în vreun top, ci de a face cercetare de calitate şi de a dezvolta şi promova o tehnologie nouă. Mă bucur să văd că atunci când fiecare dintre noi îşi face corect treaba, rezultatele şi recunoaşterea rezultatelor vin de la sine, şi că succesul nu se arată celor care îl caută, ci succesul urmăreşte persoanele dedicate muncii şi idealurilor lor.”

„Prezenţa USV în topul celor mai importanţi oameni de ştiinţă din lume atestă rezultatele politicii susţinute de stimulare a cercetării la nivelul cadrelor didactice şi al studenţilor, reprezintă o nouă confirmare a valorii ştiinţifice ridicate a activităţii de cercetare din universitate şi, totodată, demonstrează faptul că universitatea suceveană ocupă un binemeritat loc între universităţile de elită din România”, a transmis USV.

La nivel naţional, în clasament se regăsesc în total 191 de autori, care sunt afiliaţi la 30 de universităţi şi la mai multe institute de cercetare.

Vă recomandăm să citiţi şi: