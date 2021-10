Activist de mediu, cercetat de DIICOT pentru deţinere de droguri: „Nu sunt nici măcar fumător. Mă hărţuiesc”

Activistul de mediu Daniel Bodnar a scris pe contul său de Facebook că a fost citat, în calitate de suspect, de către procurorii DIICOT, într-un dosar privind infracţiunile de „acces ilegal la un sistem în formă continuată”, „operaţiuni ilegale cu sisteme informatice”, „instigare la comiterea infracţiunii de acces ilegal la un sistem în formă continuată”, dar şi „deţinere de droguri de risc, fără drept, în vedere consumului propriu”.

În situaţia în care nu se prezintă la audieri, tânărul poate fi adus cu mandat.

Contactat telefonic de reporterul „Adevărul”, ecologistul a declarat că nu ştie pe ce se bazează aceaste acuzaţii.

Daniel Bodnar a explicat că nici măcar nu fumează. Pe de altă parte, tânărul nu a fost supus unei percheziţii, nu s-au găsit asupra sa droguri.

Până şi analizele de sânge făcute după accidentul rutier pe care l-a suferit în luna ianuarie a acestui an au arătat că nu este nici consumator de substanţe interzise şi nici măcar de alcool.

„Nu am deţinut şi nu am consumat niciodată droguri. Nu sunt nici măcar fumător. Nu am fost supus unei percheziţii. Până şi analizele făcute după accident au arătat valoare zero la consum de alcool şi substanţe interzise. Consider că este o tentativă de distrugere a imaginii mele şi mă simt hărţuit. Acum o lună, un prieten din Poliţei mi-a spus că se încercărcă prin orice modalitate reducerea mea la tăcere. Am o veste pentru cei care se gândesc la astfel de acţiuni: vom duce lupta la alt nivel. Deja au depus o petiţie la Parlamentul European, care are legătură chiar cu abuzurile autorităţilor şi protecţia pe care o oferă mafiei lemnului. Noi cerem respectarea drepturilor şi garantarea integrităţii avertizorilor, activiştilor şi jurnaliştilor”, a declarat Daniel Bodnar.

Activistul de mediu a fost victima unui accident rutier produs în luna ianuarie a acestui an, în urma căruia a rămas imobilizat într-un scaun rulant. Daniel face terapie de recuperare, încă n-a reuşit încă să meargă fără ajutor.

