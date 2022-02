Comuna unde nimeni nu se teme de COVID. Viceprimar Bărbuleşti: Nu avem încredere. Sunt sănătos tun, ca un tanc!

Cu o populaţie de aproximativ 7.000 de locuitori, Bărbuleşti nu se teme de infectarea cu SARS CoV-2. O dovedeşte rata mică de vaccinare înregistrată aici. Doar 1,12% dintre cetăţeni au mers la vaccinare până miercuri, 9 februarie, adică numai 78 de persoane.

Şeful Direcţiei de Sănătate Publică Ialomiţa, dr. Dan Noel, spune că situaţia de la Bărbuleşti este un dezastru.

„Personal am mers acolo, alături de preşedintele Colegiului Medicilor, trei doctori şi patru asistente medicale. Într-o zi am reuşit să convingem trei persoane să se vaccineze. E dezastru, nu ai cu cine să discuţi. Nimeni nu înţelege nimic. În comună sunt doi medici, nici ei nu au reuşit să facă nimic. Au fost echipe mobile, degeaba, totul a fost în zadar. Că nu mai pot să facă copii, că se moare din vaccinare, cam astea ar fi motivele pe care le invocă. Şi dacă la televizor văd că noi am învins pandemia, că Omicron e o banalitate, o răceală uşoară, pe cine să convingi să se imunizeze?”, explică directorul DSP.

Nici sancţiunile contravenţionale pentru nepurtarea măştii ori pentru că nu se stă în izolare nu au rezolvat problema. „Sunt persoane care au 10.000, 20.000 sau 30.000 de lei amenzi de circulaţie. Credeţi că le plăteşte cineva? Nu-i sperie nimic”, spune Dan Noel.

"O monitorizare atentă a infectărilor cu SARS CoV-2 a fost dificil de realizat la Bărbuleşti. Din cauza faptului că nimeni nu se testează, nu merg la medic, nu avem o imagine clară a îmbolnăvirilor. Nu putem avansa o cifră. Şi la decese, la fel. Când moare cineva din comunitate îl îngroapă şi gata!", spune directorul DSP Ialomiţa.

Avem puţine cazuri în comună

În localitatea unde este majoritară etnia romă, aşa cum atrăgeau atenţia autorităţile locale încă de la începutul pandemiei, nu se respectă nicio regulă. Nu se poartă mască, nu se stă în izolare, iar oamenii circulă peste tot.

Viceprimarul localităţii, Zobar Marian Cuţitaru, în vârstă de 40 de ani, cu numele inspirat din filmul "Şatra", spune că nici el, nici primarul nu s-au vaccinat pentru că nu au încredere. „Peste tot la televizor se spune că vaccinurile nu fac bine. Nu ne-am vaccinat pentru că nu avem încredere. Niciun medic nu îşi asumă nimic. Personal, am întrebat specialişti şi nimeni nu m-a lămurit. Răspundeţi dumneavostră pentru mine, dacă păţesc ceva de la vaccin?, aşa i-am întrebat, “ spune vicele din Bărbuleşti, care adaugă că nimănui nu îi este frică de virus.

“Sunt sănătos tun, ca un tanc, nu mi-e frică”, precizează viceprimarul. Nu se teme pentru viaţa sa sau a familiei sale.

Cuţiţaru explică faptul că în comună toată suflarea este creştină. Oamenii fac parte din cultul penticostal. „Vă spun sincer că am participat la tot felul de activităţi, întruniri, unde nu s-a purtat mască, au fost mulţi oameni şi nimeni nu a păţit nimic. Avem foarte puţine cazuri în comună”, spune reprezentantul Primăriei.

Comunitatea este cunoscută ca fiind una foarte mobilă. Cei mai mulţi dintre localnici merg în străinătate la muncă. Cuţitaru a precizat că, în prezent, 3.500 dintre locuitori, sunt peste graniţe: în Germania sau Spania. S-au întors la începutul pandemiei, dar, între timp, au plecat din nou.

“Nici măcar lucrul ăsta nu i-a convins la vaccinare, că trebuie să plece afară. În localitate există centru de vaccinare deschis, cine doreşte poate merge. Au fost şi două campanii organizate, au venit caravane mobile, dar foarte puţini s-au vaccinat. Vreo 10-15”, mai spune viceprimarul din Bărbuleşti.