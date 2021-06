Băiatul care înţelege limba păsărilor. Andrei străbate ţara pasionat de „twitch“

Dragostea sa pentru aceste vieţuitoare i-a purtat lui Andrei Cotoară (18 ani) paşii în cele mai frumoase aventuri.

Pasiunea sa este observarea diverselor specii, răbdarea, atenţia pentru detalii dar, în primul rând dorinţa de a dezlega misterele acesti lumi spectaculoase, i-au purtat paşii în aproape toate zonele României.

După 5 ani de muncă asiduă, documentare şi experienţe petrecute alături de cei mai buni ornitologi, Andrei Cotoară a devenit unul dintre cei mai buni cunoscători ai păsărilor din România.

Este membru SOR din 2017, voluntar la evenimentele cu public din 2019, unde a fost unul din ghizi pentru tururile ornitologice, participant la expediţia SOR din Deltă în acelaşi an, dar şi la programele de monitorizare în vederea conservării speciilor de păsări sălbatice.

Andrei a înregistrat până acum peste 17.000 de observaţii în Ornitodata, baza de date a Societăţii Ornitologice Române.

Pentru Andrei, fiecare deplasare în teren este o mare surpriză. Fie că are ghinionul să aştepte ore în şir apariţia păsării, fie că apare o specie rară, niciodată nu ştie ce îl aşteaptă. Aşa s-a întâmplat pe 9 mai, la Vadu, judeţul Constanţa, unde a văzut un lopătar, un exemplar dintr-o specie rară la noi. Pasărea a fost inelată în Delta Dunării pe 3 iulie 2003.

Sursa Arhiva personală Andrei Cotoară

Cât mai multe observaţii în teren

„Eu am o pasiune şi pentru inelare, de mult citesc inele şi-mi place ca la fiecare pasăre pe care o văd mai aproape să mă uit după inele. Am văzut un lopătar, era destul de aproape. Prima dată am văzut că are inel, am încercat să fac o poză, dar lopătarul a zburat. După un timp ne-am întors, am reuşit să citim codul şi, după ce am făcut raportarea la Centrala Ornitologică Română, am aflat anul în care fusese inelat lopătarul. Pasărea a fost inelată la Prundul cu Păsări în urmă cu 18 ani”, povesteşte Andrei.

Observaţie în teren, la malul mării FOTO Cătălin Fuciu

Adolescentul spune că a iubit păsările dintotdeauna şi a fost fascinat de această lume, însă abia în urmă cu 5 ani a luat totul în serios. A început să citească, să se documenteze temeinic, să-şi dezvolte cunoştinţele, dar şi să intre în lumea bună a observatorilor.

„Consider că am fost pasionat dintotdeauna de păsări, mergând la grădină împreună cu părinţii mei observam diferite specii, dar nu ştiam să le identific. Acum 5 ani mi-am cumpărat primul meu determinator de păsări şi am început să le învăţ caracterele de identificare şi să fac primele mele determinări de specii. De atunci am început să ies din ce în ce mai mult pe teren şi să învăţ cât mai multe lucruri despre comportamentul păsărilor.

Păsările mi-au plăcut dintotdeauna, dar cam de cinci ani le determin şi citesc mult despre ele. În copilărie stăteam în grădină cu părinţii şi mă mai uitam, vedeam păsări. Prima pasăre pe care am identificat-o cu determinatorul a fost Emberiza calandra. Nu ştiam ce pasăre cântă pe sârmă, am luat determinatorul, am căutat şi era presură sură. A fost un moment interesant care, cred că a însemnat debutul pasiunii mele“, explică adolescentul din Urziceni.

Sursa Arhiva personală Andrei Cotoară

Ca orice pasionat de păsări, Andrei are şi o preferată. Este vorba despre gârliţa mică, una dintre gâştele care vin la noi să ierneze. E o gâscă mai rară, o specie periclitată. În timpul iernii, la monitorizările de gâşte pe care le fac de trei ani, o mai văd uneori. Din mai multe puncte de vedere este pasărea mea favorită. Mi se pare o specie foarte, foarte frumoasă. Îmi place şi pentru comportamentul ei, e foarte interesantă. De altfel, pe lista mea de observaţie se regăsesc păsări rare: acvila de stepă, pitulicea de ienupăr, inăriţa cu cioc galben.

Informaţiile ştiinţifice, baza unui bun ornitolog

Andrei Cotoară spune că pasiunea sa pentru ornitologie cuprinde o arie bogată de activităţi, pentru că doar aşa poţi deveni un bun păsărar.

“Din punctul meu de vedere, un păsărar dedicat nu se opreşte niciodată să înveţe lucruri noi, merge foarte des pe teren şi introduce cât mai multe informaţii ştiinţifice într-o bază de date de specialitate, călătoreşte chiar şi în străinătate pentru a observa specii care la noi nu apar, sau apar foarte rar, şi face acţiuni de voluntariat pentru păsări”, povesteşte el.

Andrei Cotoară este voluntar SOR FOTO Arhiva personală Andrei Cotoară

Astfel încă din 2017, dupa ce a învăţat mai multe despre păsări, şi deja identifică multe specii singur, Andrei a participat la Întâlnirea Anuală de Monitorizare a speciilor de păsări şi acolo a interacţionat cu mai mulţi ornitologi, unii dintre ei ajungând să îi fie astăzi buni prieteni.

Ei l-au sfătuit să se implice voluntar în mai multe programe de monitorizare, cum ar fi Monitorizarea Păsărilor Comune şi Monitorizarea de iarnă a speciilor de gâşte. „M-am implicat încă de atunci în aceste programe şi experinţa m-a ajutat foarte mult deoarece m-am obişnuit cu colectarea datelor din teren în cadrul unor metodologii, lucru foarte important în meseria de ornitolog”, spune Andrei Cotoară.

Şi ornitologia are părţile ei mai grele

Pentru elevul aflat în ultimul an de liceu, pasiunea pentru ornitologie ocupă cea mai mare parte a timpului său liber. Este vorba despre ore de studiu în care citeşte literatură de specialitate, dar merge şi foarte mult pe teren, de fiecare data când are ocazia, iese în diferite zone şi face observaţii. Ca orice alt domeniu, şi ornitologia are părţile ei mai grele, deoarece unele locuri în care trebuie făcute observaţiile sunt destul de inaccesibile, de exemplu, zone montane înalte, zone agricole.

„Pentru mine satisfacţia observării unei specii mai rare sau a comportamentului păsărilor face din această munca ceva foarte plăcut, indiferent de greutăţile pe care le am de parcurs“, povesteşte Andrei.

Niciodată însă aceste neajunsuri nu i-au stat în cale când şi-a dorit să meargă într-un loc anume. Părinţii i-au sprijinit întotdeauna această pasiune şi i-au oferit tot ce avea nevoie, de la echipament până la transportul de pe teren. În România a cutreierat multe judeţe, a fost în Harghita, în Dobrogea de foarte multe ori. Iar pentru a vedea acvila de stepă (Aquila nipalensis) din Botoşani a parcurs 900 de kilometri dus-întors.

Concurenţă acerbă la numărul de specii

Acest „sport” al păsărilor se numeste „twitch“, în care parcurgi mulţi kilometri pentru a vedea o specie care apare foarte rar într-o zonă, pentru a o putea pune la lista personală de specii din acea zonă, de cele mai multe ori păsărării concurând unul cu altul, ca număr de specii.

Andrei face observaţii în teren în toate zonele României FOTO Cătălin Şuba

„Acest “twitch” ajută de multe ori sa te familiarizezi cu acele specii mai rare şi să le observi mai bine caracterele de identificare, lucru care îţi este de mare folos în teren. În ciuda multor ore de aşteptare petrecute în maşină şi trezirilor dis-de-dimineaţă, nu pot considera această activitate ca fiind grea, ci din contră, foarte satisfacătoare atunci când găseşti specia dorită”, spune băiatul din Urziceni.

Pe lângă pasiune şi dorinţa de a şti cât mai multe despre nenumăratele specii de păsări, Andrei face şi eforturi materiale: investeşte în cărţi, dar şi în echipamente performante pentru observaţie. Spune însă că nu a făcut niciodată un calcul pentru a vedea cât a cheltuit, cu cât are mai multe, cu atât mai multe şi-ar dori să achiziţioneze.

Gârliţa mică, pasărea preferată

Pasărea preferată a lui Andrei Cotoară este gârliţa mică (Anser erythropus), o specie de gâscă rară în România, şi cu efective globale în scădere, populaţia generală, conform Birdlife International, fiind între 16.000 si 27.000 de exemplare.

Aceasta specie cuibăreşte în nordul extrem al Rusiei, dar şi în Fenno-Scandinavia. Iarna, păsările coboară în sud, din cauza lipsei de hrană din zonele nordice. În anii 1960, populaţia a fost estimată la 64 000 de indivizi; estimările de la începutul anilor 2000 au arătat un declin masiv, cu mai puţin de 27 000 de indivizi rămaşi. Deşi aparent există o creştere uşoare numerică în ultimii ani, tendinţa populaţională este considerată în continuare descrescătoare. Specia este clasificată ca ”Vulnerabilă”.

„E o gâscă mai rară, o specie periclitată. În timpul iernii, la monitorizările de gâşte pe care le fac de trei ani, o mai văd uneori. Din mai multe puncte de vedere este pasărea mea favorită. Mi se pare o specie foarte, foarte frumoasă. Îmi place şi pentru comportamentul ei, e foarte interesantă”, spune Andrei Cotoară.

„Participaţi la acţiuni de voluntariat!“

Andrei Cotoară spune că îşi doreşte să studieze în ţară biologia şi să se ma specializeze pe studiul păsărilor. Faptul că este un bun observator şi cunoaşte foarte bine speciile de păsări - a ajuns să le recunoască vizual, dar şi după sunete şi comportament - îl va ajuta, cu siguranţă, în meseria la care visează. Un observator trebuie să cunoască foarte bine etica pentru a nu deranja păsările în perioade sensibile pentru acestea, cum ar fi cuibăritul.

Pentru cei pasionaţi de observarea păsărilor, la fel ca şi el, Andrei are un sfat: „Să nu se oprească niciodată din citit şi învăţat despre acestea, să iasă mult pe teren şi să participe la acţiuni de voluntariat!“

Vă mai recomandăm şi:

Doi dintre agresorii activistului civic din Buzău au ajuns în arest. Cel de-al treilea, lăsat să plece acasă. Reacţia MAI VIDEO