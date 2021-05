Vaccinare cu produsul de la Pfizer în comunele din Olt. Cungrea şi Crâmpoia încep campania săptămâna viitoare

Echipe mobile de vaccinatori se vor afla, începând de săptămâna viitoare, în localităţi rurale din judeţul Olt, pentru a administra vaccinul anti-COVID-19 celor care nu au reuşit până acum să se programeze şi să se vaccineze.

Reprezentanţii Primăriei Cungrea şi-au anunţat deja consătenii pe pagina oficială de Facebook:

„FOARTE IMPORTANT ⚠️⚠️

Săptămâna viitoare, între orele 09-17, la sala de sport a Şcolii Gimnaziale Cungrea, toate persoanele doritoare se pot vaccina gratuit şi fără programare, cu vaccinul antiCovid-19.

Serul folosit este Pfizer!

Vă aşteptăm în număr cât mai mare pentru a reveni cât mai curând la normalitate.

Pt relaţii suplimentare puteţi lua legătura cu dl primar Vlad Cosmin - Tel 0762207225“, este anunţul postat pe contul primăriei Cungrea.

Primarul Cosmin Vlad a declarat pentru „Adevărul“ că în weekend se vor face efectiv liste de programare, accesul la centrul de la Cungrea fiind permis şi cetăţenilor din localităţile vecine. „Nu ştiu să vă spun clar câte persoane s-ar putea vaccina, pentru că acum demarăm acţiunea, doar ce am primit confirmarea de la DSP şi am postat. Vom merge din poartă-n poartă să-i întrebăm, şi eu, şi consilierii şi oamenii din primărie. Până acum am reuşit să-l contactez doar pe primarul de la Verguleasa, dar voi lua legătura şi cu ceilalţi“, a spus primarul.

Persoanele din Cungrea care s-au vaccinat deja, şi care nu ar fi mai mult de 100 şi ceva, au reuşit programându-se fie la Scorniceşti, localitate aflată la 23 km, fie la Drăgăşani sau în alte localităţi cu centre de vaccinare din Vâlcea, judeţul vecin, fie „cum a reuşit fiecare, cum s-a descurcat“, a mai spus primarul.

Un centru similar celui de la Cungrea va fi deschis, conform surselor oficiale, şi la Crâmpoia, tot de săptămâna viitoare, iar din 17 mai 2021 se deschid centre similare în alte 12 comune din Olt şi în oraşul Piatra-Olt. Autorităţile mai au de asemenea în plan deschiderea de centre drive-thrue în Slatina.

În judeţul Olt se pot face în continuare programări în 14 centre, numărul de locuri disponibile fiind de peste 6.000, însă de mâine, sâmbătă, 8 mai 2021, doritorii se pot efectiv adresa direct în centrele deschise pentru vaccinare, fără programare. Persoanele programate în centrele respective vor avea, însă, prioritate la vaccinare.

Vaccinarea se desfăşoară în ritm alert şi în centrul deschis imediat după Paşte în incinta fabricii ALRO Slatina, unde se pot vaccina salariaţii ALRO, dar şi salariaţii altor fabrici de pe platforma industrială slătineană, precum şi membrii familiilor acestora. Vaccinul administrat în centrul de la ALRO este cel produs de Pfizer BioNTech.

Conform datelor furnizate de Direcţia de Sănătate Publică Olt, în judeţ s-au vaccinat, până la data de 6 mai 2021, cu prima doză 51.295 persoane, iar cu ambele doze - 32.836 persoane, vaccinul produs de Pfizer Bio NTech fiind cel mai solicitat.

