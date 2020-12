Rezultate Alegeri parlamentare 2020 Olt. PSD aproape a dublat scorul de la nivel naţional. Lider: „Doi senatori şi trei deputaţi sunt ca şi ieşiţi“ VIDEO

Conform numărătorii paralele a voturilor, PSD a câştigat în Olt aproape 58% din voturile exprimate, fiind fpoarte aproape de a-şi atinge obiectivul enunţat, respectiv câştigarea a două posturi de senator şi patru de deputat. Liderul organizaţiei judeţene, Marius Oprescu, a făcut în această noapte primele declaraţii cu privire la rezultatul obţinut în Alegerile parlamentare 2020.

„Până în momentul de faţă am centralizat 100 şi ceva de secţii şi din 118 secţii, PSD, la nivelul judeţului Olt, are 57,7%, PNL - 16,9%, USR - 7,4%, AUR - 6,3%, Pro România - 5,1%, PMP - 2,8%. Pe Slatina mai avem doar patru secţii de băgat, şi după 4 secţii avem un procent de 46%, după noi este PNL-ul, care are 20% şi USR - 11%. În Slatina am câştigat toate secţiile de vot, de asemenea am câştigat nişte localităţi în care PSD nu avea primari. Vorbim de Drăgăneşti-Olt, vorbim de Scărişoara, vorbim de Mărunţei, vorbim de Ipoteşti şi de asemenea Vădăstriţa. Sunt localităţi în care PSD nu avea primari şi toate au fost câştigate, cu procente diferite, n-aş putea să vă spun acum, suntem în plin proces de numărare, la nivelul judeţului suntem cu doar 118 secţii din 380“, a declarat Oprescu, menţionând că organizaţia este foarte aproape de a obţine şi cel de-al patrulea mandat de deputat, singurul încă în discuţie.

„În acest moment ne apropiem de posibilitatea de a scoate şi al patrulea post de deputat, pentru că doi senatori şi trei deputaţi sunt ca şi ieşiţi în acest moment, şi ţin pe această cale să le mulţumesc încă o dată oltenilor pentru încrederea pe care ne-au acordat-o“, a mai spus Oprescu.

Marea surpriză, ca şi în restul ţării, va fi şi în Olt scorul obţinut de AUR, care poate scoate din joc PMP şi Pro România şi care, ca şi USR, în judeţul Olt poate lua PNL-ului cel de-al doilea mandat de deputat.

