Reacţia lui Cumpănaşu după ce l-a văzut pe Dincă. „E altfel decât a fost descris”

Cumpănaşu a fost citat la termenul din 3 martie 2021, la Tribunalul Olt, ca martor în dosarul în care Gheorghe Dincă, bărbatul de 67 ani, din Caracal, este acuzat că a sechestrat, violat şi ucis două fete, arzând ulterior într-un butoi trupurile acestora. Cumpănaşu este unchiul Alexandrei Măceşanu, fata care la o zi de la răpire a reuşit să sune la 112 şi să anunţe că este sechestrată în casa unui bărbat, însă poliţiştii au ajuns multe ore mai târziu, când fata era deja moartă. Intervenţia lui Alexandru Cumpănaşu, în ziua macabrei descoperiri din curtea lui Gheorghe Dincă, a făcut din cazul crimelor, foarte rapid, unul naţional, ca urmare a expunerii acestuia la televiziuni.

„Un bărbat deloc impunător, un bărbat de statură mijlocie, nu imens, un golan şmecher“

Cu Dincă însă unchiul Alexandrei a stat faţă în faţă de-abia miercuri, 3 martie 2021, în sala Tribunalului Olt. „Mi s-a părut altfel decât a fost descris de către toată lumea de până acum. Un bărbat deloc impunător, un bărbat de statură mijlocie, nu imens, un golan şmecher, aşa, la o vârstă mai înaintată, ca să mă exprim elegant. Dar are faţă de golan. Însă, ca să fiu sincer, am rezistat cu greu să-l văd, cu atât mai mult cu cât a distrus destinele nu doar a două fete, ci şi destinele mai multor familii. Mi s-a părut, repet, un personaj neutru faţă de modul în care a fost el descris în referatele procurorilor, în declaraţiile de martori...“, a declarat Cumpănaşu. acesta l-a descris în continuare pe inculpat ca fiind stăpân pe el, calculat. „E degajat, aşa, este foarte sigur pe el şi ştie ce face. Or se joacă cu noi, or... Voi vedea când voi depune mărturia. Dar l-am analizat, am văzut că m-a analizat şi el pe mine destul de atent, dar nu mi-a făcut impresia genului de criminal care are un singur neuron. Pare destul de inteligent şi mai ales foarte şmecher, dacă vreţi un termen mai neacademic. Cred că în acest moment se joacă cu toată lumea, pentru a-şi micşora pedeapsa, pentru a face şi pe plac unora, dar, vă repet, este un personaj pe care l-am văzut cu alţi ochi acum, un om mărunt, deloc masiv, un om care, ca să fiu sincer, după toată această perioadă de arest preventiv şi de puşcăîrie, mie mi se pare că arată mult prea bine, ca să fiu sincer. Or era obişnuit cu asta, dar nu mi s-a părut nici psihic nici fizic că ar fi avut sau că are o problemă. (...) Are inteligenţa aia nativă care nu este a brutei care s-a trezit să ia de pe stradă pe cineva. Cu siguranţă a fost o chestiune premeditată, nu pare genul ăla. Pare fix genul care le calculează.“, a mai spus Cumpănaşu.

La intrarea în clădirea Tribunalului Olt, Alexandru Cumpănaşu a fost agresat verbal de bunicul Luizei Melencu - prima victimă a lui Gheorghe Dincă. Stelian Iordache l-a acuzat pe Cumpănaşu că n-a urmărit decât un câştig de imagine în tot acest timp şi că nu poate contribui la aflarea adevărului.

„Nu trebuie să băgăm de seamă, astea sunt lucruri care ţin de tragedia familiilor, de modul în care trăieşte fiecare aceste momente, nu este uşor pentru nimeni. Noi preferăm să trăim într-un anumit fel, dânsul în alt fel, alţii în alt fel... Ceea ce contează este să se afle adevărul despre ce s-a întâmplat, în rest nu trebuie învinovăţit şi nu trebuie găsită... Eu n-am nimic nici cu dânsul şi nici cu altcineva“, a comentat Cumpănaşu episodul petrecut câteva zeci de minute mai devreme. „Eu cred că sunt lucruri peste care ar trebui să se treacă şi lucruri pe care ar trebui să le privim, cred eu, din perspectiva tensiunii prin care trec familiile respective. Eu aici nu mă refer la avocaţi, eu aici mă refer strict la familii, mă refer la mame, ca să fiu mai exact, pentru că mamele sunt cele care simt cu adevărat cel mai mult şi cel mai bine. Şi, sincer, cele două mame mi s-a părut că s-au comportat decent de fiecare dată, nu mi s-a părut că au probleme una cu alta. Nici n-au de ce să aibe, dar probabil că alte persoane trăiesc alfel“, a completat Cumpănaşu. acesta a menţionat, totuşi, că atunci când va avea ceva să-i reproşeze bunicului Luizei Melencu o va face instituţional.

