Primarul şi viceprimarul din Topana, implicaţi într-o agresiune în comuna vecină. „A spus prin sat că mă omoară“

Trei bărbaţi din Olt, primarul, viceprimarul şi paznicul Primăriei Topana, au fost implicaţi, luni-seara, 11 aprilie, într-o agresiune care a avut loc în localitatea vecină.

„Mă duceam cu vicele şi cu un alt coleg într-un sat vecin, avem o rudă acolo. În timp ce eram în satul acela, a apărut într-o uliţă laterală un camion încărcat cu lemne. Şoferul când a văzut maşina mea, o cunoaşte, a băgat să dea cu spatele. Atunci mi-am dat seama că este ceva în neregulă, dacă fuge şi se fereşte. Am verificat în sistemul SUMAL, de pe telefon, şi am văzut că nu avea aviz deloc la cantitatea de lemne. Era la un kilometru de pădure, voia să le ducă undeva să le ascundă, să le poată duce fără acte. Era autorizat, are firmă de exploatare, dar are voie să transporte doar canttitatea prevăzută în acte“, a explicat primarul Gheorghe Barbu, pentru „Adevărul“.

Primarul şi cei doi bărbaţi care îl însoţeau au coborât, au purtat o discuţie cu şoferul camionului, doar că la plecare, spune primarul, şoferul l-ar fi lovit în cap cu un obiect contondent.

„A coborât şi a dat. Am căzut jos. Când mi-am revenit, după câteva minute, nu mai ştiam ce mai fac. A dat în mine şi asta fost tot. Între timp el îl cheamă pe frate-su, care este un munte de om, şi cu nişte muncitori, s-au făcut cinci. S-au năspustit peste noi trei. Vicele (Ciucă Răducu), fiind mai tânăr, a fugit. Am rămas eu şi cu celălalt. Eu m-am luptat cu unul dintre ei, am plecat şi m-am încuiat în maşină. Pe Grigoroiu (n. red. - paznicul primăriei) l-au căsăpit, l-au jucat în picioare toţi cinci. Văzând că nu-i mai dau drmul, am deschis geamul şi am început să strig. L-au lăsat când a apărut o femeie peste gard“, a povestit primarul Gheorghe Barbu.

Conflictul cu şoferul camionului nu ar fi primul, fiul primarului activând, până în urmă cu cinci ani, în branşă, iar cel mai probabil de aici rivalitatea, crede Gheorghe Barbu. Mai mult, comerciantul ar fi spus în sat, mai spune primarul, „că mă omoară“. „Am devenit o ţintă pentru el, nu ştiu de ce“, a completat Barbu.

Ce spune Poliţia

Primarul comunei Topana şi paznicul primăriei au fost transportaţi cu ambulanţa la spital, la aproximativ o oră şi jumătate, a apreciat edilul, de la apel. După efectuarea investigaţiilor s-au întors, amândoi, la domiciliu, încă nu se simt bine. Primarul a depus între timp şi plângere pentru agresiune.

Poliţiştii confirmă, într-un comunicat de presă, indidentul.

„Poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Drăganu s-au deplasat la faţa locului şi au constatat faptul că, pe DJ 678G, în localitatea Ciomăgeşti, judeţul Argeş, a avut loc o stare conflictuală între trei persoane din localitatea Topana, judeţul Olt, şi două persoane din Uda, judeţul Argeş, generată de un transport de lemne.

Din primele verificări s-a stabilit că, cei trei bărbaţi din comuna Topana au blocat, cu două autoturisme, autoutilitara cu care bărbaţii din Uda transportau material lemnos. Ulterior, între cele două părţi ar fi avut loc o stare conflictuală, agresându-se reciproc.

În urma altercaţiei, două dintre persoanele din localitatea Topana au fost transportate la spital. De asemenea, unul dintre bărbaţii din Topana a reclamat, verbal, faptul că, în timpul altercaţiei, i-ar fi dispărut o sumă de bani din torpedoul autoturismului pe care l-a folosit pentru a bloca autoutilitara.

De cealaltă parte, a fost reclamat, verbal, faptul că, în urma altercaţiei, a fost avariat geamul autoutilitarei.

În urma verificărilor efectuate de poliţişti, până în prezent, au fost aplicate două sancţiuni contravenţionale, conform O.U.G. 195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice, conducătorilor celor două autoturisme, fiind, totodată, aplicate măsurile complementare de reţinere a unui permis de conducere pentru 90 de zile şi a unui certificat de înmatriculare“, au menţionat reprezentanţii Poliţiei Argeş.

Poliţiştii confirmă şi că transportul de lemne încălca condiţiile din aviz, fiind sesizată Garda Forestieră. „Autoutilitara, cu materialul lemnos transportat, a fost condusă la sediul poliţiei, în vederea continuării cercetărilor. În ceea ce priveşte legalitatea transportului de material lemnos, a fost sesizată Garda Forestieră, care, împreună cu poliţiştii din cadrul Serviciului Ordine Publică, va verifica, în cursul zilei de astăzi, toate aspectele şi, în funcţie de cele constatate, va lua măsuri în consecinţă.

Având în vedere faptul că, până în dimineaţa acestei zile, nu au fost depuse plângeri pentru lovire sau alte violenţe şi pentru distrugere (n. red. - între timp o plângere a depus primarul Gheorghe Barbu), poliţiştii, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti, au întocmit dosar penal, din oficiu, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de furt calificat şi împiedicarea sau îngreunarea circulaţiei pe drumurile publice, iar verificările continuă, pentru stabilirea situaţiei de fapt şi luarea măsurilor legale care se impun“, au mai spus poliţiştii.

