Podul vechi de aproximativ 40 ani care nu există în acte. „Trebuie reparat sau dărâmat şi făcut altul“

„Iniţiativa am avut-o încă de acum trei ani de zile, când chiar se ţinuse licitaţia pentru podul de peste Olt, care între timp s-a anulat din cauza faptului că, după cum ştiţi, constructorul care a câştigat a renunţat la lucrare. Am vrut să facem ca variantă ocolitoare, pentru că şi astăzi sunt banii prinşi, 5 miliarde (n. red. - lei vechi). (...) Din păcate podul acela care încurcă, şi am înţeles că din cauza lui este închisă circulaţia, nu l-am găsit în niciun inventar la nimeni. Am schimbat corespondenţă cu Hidroconstrucţia, cu Hidroelectrica, cu primăriile din zonă, nu l-am găsit nicăieri. Dacă ar fi fost să-l luăm prin transfer, trebuia să-l iau de la cineva, nu pot să mi-l însuşesc. Nu l-am găsit într-un inventar, drept pentru care am suspendat treaba asta“, a explicat Oprescu în şedinţă.