Horoscop luni, 1 septembrie. Zodia care se lovește de probleme la început de toamnă

Horoscopul zilei de luni, 1 septembrie, aduce vești importante pentru Berbeci. Săgetătorii trebuie să fie atenți la cei din jur, iar nativii din Taur au de discutat detalii importante cu persoanele apropiate. Lorina, astrologul Click!, are predicții pentru toate zodiile.



Berbec

Iubire - Depășiți teama că nu veți găsi înțelegere. Dezvăluiți partenerului dorințele și dilemele curente!

Sănătate - Partea emoțională vă copleșește și vă face să acționați haotic și nesăbuit. Încercați meditație sau relaxare profundă!

Bani - Arătați-vă vulnerabilitatea și nu vă faceți planuri nerealiste pe termen lung!

Taur

Iubire - Știți ce vreți și e momentul să o recunoașteți oficial. Discutați detalii cu cei din anturajul apropiat!

Sănătate - Nu e momentul să apăsați accelerația, ci să evitați radarul. Conservați-vă energia, e la un nivel minim!

Bani - Folosiți timpul pentru a răspunde cererilor de ajutor. Aruncați un ochi pe munca colaboratorilor.

Gemeni

Iubire - Controlați fricile iraționale care pun stăpânire pe gânduri și nu începeți să investigați partenerul!

Sănătate - Orice scoatere din rutină e percepută c1 o solicitare suplimentară care vă obosește.

Bani - Anticipați modalitatea în care ar putea evolua anumite situații profesionale și puneți la punct măsuri de prevenție.

Rac

Iubire - Realitatea nu se potrivește cu imaginea formată în mintea voastră, dar nu lăsați unele ieșiri din program să vă împiedice să vă simțiți bine.

Sănătate - Atenție la drumuri sau la eventualele accidente casnice! Există riscuri.

Bani - Prezentați ideile în fața superiorilor, căci ele vor fi apreciate și recompensate!

Leu

Iubire - Vreți să fiți la curent cu schimbările intervenite în viețile prietenilor și organizați dialoguri cu mai mulți dintre aceștia.

Sănătate - Acceptați să urmați o schemă de tratament dar în modul propriu, dintr-o perspectivă mai originală, care acum funcționează.

Bani - Acordați asistență colegilor aflați în nevoie! Rezultatul final este al echipei, și nu al individului.

Fecioara

Iubire - Cereți implicare, seriozitate și profunzime de la toți cei cu care intrați în legătură.

Sănătate - Nu doriți să experimentați, vreți să urmați planul și schema de sănătate exact așa cum le aveți stabilite.

Bani - Doriți să păstrați situația actuală, predictabilitatea și stabilitatea metodelor și mediului de lucru.

Horoscopul integral, în Click!