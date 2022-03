Incendiu puternic la o şcoală din Olt. Şapte ore de luptă cu flăcările. „Şcoala a fost renovată în vară“ VIDEO

Incendiul a izbucnit în localitatea Rusăneşti, din judeţul Olt, aproape de miezul nopţii. Un scurtcircuit la instalaţia centralei termice ar sta la baza incendiului, conform primelor date ale pompierilor.

Cert este că a ars acoperişul pe 400 metri pătraţi şi s-au deteriorat tavanele, în urma intervenţiei pompierilor pentru a stinge flăcările, pe aproximativ 300 metri pătraţi. Cei 96 elevi care învăţau în cinci clase au fost transferaţi la şcoala de centru.

„Echipaje din cadrul Gărzii Stoeneşti, Detaşamentului Caracal şi Gărzii Vişina, cu sprijinul Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă Rusăneşti, Giuvărăşti şi Izbiceni, au intervenit noaptea trecută, în comuna Rusăneşti, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la Şcoala Gimnazială Nr. 1.

La locul evenimentului au acţionat peste 30 de pompieri, militari şi civili, cu cinci autospeciale de stingere, un echipaj SMURD, o autospecială pentru intervenţie la înălţime, două autospeciale pentru primă intervenţie şi două cisterne cu capacitate de 20.000 de litri.

Pentru lichidarea incendiului şi îndepărtarea efectelor negative, pompierii au acţionat aproximativ şapte ore“, a transmis purtătorul de cuvânt al ISU Olt, Alin Băsăşteanu.

„Totul a fost în regulă ieri, s-a făcut curat de la 12,30 până la 13,30, foc în centrală n-a fost, în priză n-a fost ceva, că n-avem consumatoare... Pur şi simplu, pe la 10,30 seara cineva a sesizat că ieşea fum din acoperiş. Au venit pompierii, dumnealor or să spună cauza“, a declarat pentru „Adevărul“ directorul şcolii, Felician Dan. În camera centralei totul este intact, a mai spus directorul, flăcările izbucnind la nivelul acoperişului. „Şcoala a fost renovată în vară pe interior, s-au investit o grămadă de bani. Exteriorul făcut, interiorul, tot, tot a fost curăţat până la cărămidă. Montat plasă, adeziv, tinci, parchet nou... Am salvat în schimb dulapuri, mobilierul şcolar... Tavanele au fost cu rigips, structura e de lemn şi acolo a fost problema. De la apă, până la urmă, s-a prăbuşit tavanul. Am înţeles că avem asigurare la clădire, ceea ce e un lucru bun“, a detaliat directorul şcolii, pentru „Adevărul“.

