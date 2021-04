Imagini cu prima asfaltare pe Drumul Expres Craiova-Piteşti. 700 utilaje şi 1.400 muncitori sunt la lucru VIDEO

UPDATE: CNAIR a revenit cu alte imagini, tot de pe Drumul Expres Craiova - Piteşti, de la montarea grinzilor la pasajul CF de la kilometrul 52+500 al tronsonului 2, lot 2.

Grinzile au o lungime de 30 metri şi greutate de 55 tone, fiind produse în fabrica de grinzi a antreprenorului care execută lucrările. Pentru montarea acestor grinzi, mai spun reprezentanţii CNAIR, se foloseşte o automacara de tip Liebherr de 750 tone.

Ştoirea iniţială

Pe cele două tronsoane ale Drumului Expres Craiova-Piteşti pe care le execută o asociere de firme condusă de antreprenorul UMB lucrările au avansat foarte mult. Cele mai aşteptate sunt centurile pentru Balş şi Slatina, care vor scoate traficul greu din cele două oraşe.

Ultimele imagini surprinse pe şantier sunt cele cu aşternerea primului strat de asfalt pe tronsonul 2, lotul 1, planul fiind ca această etapă să se realizeze în perioada următoare pentru toţi cei 40 km ai tronsonului 2.

VIDEO

„De ieri a început pe tronsonul 2, lot 1, aşternerea stratului de bază de asfalt, proces ce continuă până vom acoperi tot traseul de aproximativ 40 kilometri ai tronsonului 2. A fost, de asemenea, turnată prima placă de suprabetonare la podul din cadrul nodului rutier de la Slatina. Peste 1.400 de oameni şi mai mult de 700 de utilaje au fost mobilizate pe şantier pe tronsoanele 2 şi 3. Pe tronsonul 3 se lucrează cu 8 instalaţii de forat coloane la structuri. Din cei 31 de kilometri ai tronsonului 3 au fost decopertaţi peste 17 kilometri“, sunt informaţiile făcute publice pe pagina oficială a CNAIR.

Obiectivul cel mai greu de realizat pe întreg drumul expres aflat în lucru este podul care se construieşte peste râul Olt, în apropiere de Slatina.

Drumul Expres Craiova-Piteşti este promis oltenilor, dar şi investitorilor străini din zonă (drumul fiind, de altfel, supranumit „Autostrada Ford“, pentru că producătorul american de autovehicule a cerut cu insistenţă acest obiectiv de infrastructură rutieră), de mai bine de 10 ani. Deşi primii care au câştigat licitaţia au fost italienii de la Tirrena Scavi, care execută lucrările de pe Tronsonul 1 (17,7 km), de la Craiova şi până la limita cu judeţul Olt, lucrările au avansat rapid pe tronsonul 2, unde se lucrează pe teritoriul judeţului Olt.

Tronsonul 2 Balş – Slatina are o lungime de 39,85 km şi este împărţit în două loturi: Balş-Piatra Olt - 18,5 km şi Piatra Olt-Slatina - 21,35 km. Valoarea contractului acestui tronson este de 1,45 miliarde lei, fără TVA, lucrările fiind începute în mai 2019 şi are ca termen de finalizare ultimul trimestru al acestui an.

Tot Drumul Expres Craiova – Piteşti are 121 km şi este împărţit în patru loturi. Prevede câte două benzi pe sens de câte 3,5 metri lăţime fiecare, fără bandă de urgenţă, acostamente de câte 1,5 m pe fiecare parte şi o bandă mediană cu separator lată de 3 metri.

Vă recomandăm şi:

UE contribuie cu 726 de milioane de euro la construirea drumului expres Craiova - Piteşti

Veşti proaste despre Drumul Expres Craiova-Piteşti. Tronsonul 1 nu poate fi gata la timp

Undă verde pentru Lotul 3 al Drumului Expres Craiova – Piteşti. Când va fi finalizat şi care este valoarea contractului

CNAIR anunţă câştigătorul licitaţiei pentru proiectarea şi execuţia lotului 4 al drumului expres Craiova - Piteşti. Care este valorea contractului