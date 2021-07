Caz ciudat în Olt. Sătenilor le mor porcii, veterinarii n-au răspunsuri. Primar: „Le-au murit şi gata“

Femeia din localitatea Cungrea avea o scroafă şi patru purcei fătaţi cu şase luni în urmă. Prima dată a dat semne de boală unul dintre purcei. „Fac pete roşii pe ei, se învineţesc în zona gâtului şi li se înroşesc urechile. Şi pe pulpele din spate“, a explicat proprietara cu ce s-a confruntat.

Proprietarii au anunţat medicul veterinar din sat, s-au recoltat probe de sânge şi s-a început şi un tratament. Tratamentul nu doar că nu a dat rezultate, însă boala s-a răspândit iar într-o săptămână şi jumătate patru din cei cinci porci au murit, printre ei şi scroafa.

De la unul dintre ei medicul a recoltat probe din organe, chiar proprietara fiind cea care le-a transportat, la începutul acestei săptămâni, la Direcţia Sanitară-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Olt, pentru diagnostic, medicul motivând că are de făcut un drum până în Germania şi că lipseşte câteva zile.

„La primul i-a făcut două-trei zile tratament, a zis că n-are ce să-i facă, să-i tai pe toţi. Au murit pe rând, câte unul, câte unul. Lunea trecută a luat analiză de la un porc care între timp a murit şi acesta, nu ieri, alaltăieri-seară. A luat analiză de sânge, a dus-o la DSV, a ieşit negativ. Sâmbătă de dimineaţă mi-a murit o purcea de 250–300 kilograme. A venit şi i-a recoltat organe, le-am dus la analiză, nici până în momentul de faţă nu avem niciun rezultat. Am sunat la ei, nu au rezultat, nu le-a venit“, a dezvăluit femeia.

Între timp, spune Mihaela Nichita, proprietara animalelor, şi vecinii au început să aibă probleme. „Am un vecin, i-a făcut două zile tratament şi vrea să-l taie. Ce să-l taie, că-l găsi mort dimineaţă. La Topana (o localitate tot din zona de nord a judeţului Olt) e zona roşie de pestă. Că pe mine asta mă frământă, de ce nu-mi dă un rezultat. Au murit de cutare...“, a mai spus femeia.

Femeia, extrem de îngrijorată, spune că şi alţi cetăţeni din comună se confruntă cu mortalitate la porcii din gospodărie, însă oamenii, aflând că dacă este vorba de pestă porcină africană statul nu oferă despăgubiri pentru cadavre, nu mai anunţă pe nimeni.

„DSV-ul se ocupă de treaba asta, nu eu fac asta, ca primărie“

La primărie s-a aflat de cazurile de porci morţi din gospodării, însă nimeni nu-şi bate capul mai mult decât o fac proprietarii. Primarul Cosmin Vlad spune în discuţia cu reporterul „Adevărul“ mai întâi că nu sunt cazuri, după care, confruntat cu mărturia femeii, recunoaşte că au mai păţit-o şi alţi concetăţeni.

Nu e, doamnă, nicio pestă! Au venit, au luat probe de la femeia asta. Ea vrea să ia bani, dar nu prea există să ia ea bani dacă nu e pestă. Şi chiar dacă ar fi pestă, pe mortăciuni ei nu mai dau bani, numai dacă-l ia ei viu şi-l omoară, sau ce le face. Nu e pestă. DSV-ul se ocupă de treaba asta, nu eu fac asta, ca primărie“, insistă primarul. Cosmin Vlad nu vede nimic în neregulă în faptul că mai multe cazuri de mortalitate au apărut în mai multe gospodării şi că nimeni nu ştie despre ce este vorba. Cert ar fi un lucru: primele probe prelevate nu indică pesta porcină africană, aşa că...

„Au mai apărut, dar oamenii nu au sunat nicăieri, la DSV sau nu ştiu unde. Le-a murit şi gata“, recunoaşte primarul. Cazurile ar mai fi apărut în „două-trei gospodării“. „Cine e în situaţie, să meargă la DSV să anunţe... Dacă oamenii au zis că ei nu merg la DSV, că ştiu că nu le dau bani şi alea...“, a insistat primarul că nu ar avea ce să facă într-o asemenea situaţie.

Comisie judeţeană constituită în mare grabă, pentru că se suspectează „o evoluţia atipică a bolii“

Dacă în cursul dimineţii de joi, 29 iulie 2021, când am pus primele întrebări, reprezentanţii DSVSA Olt au cerut răgaz câteva ore pentru a oferi toate datele, după prânz deja o comisie judeţeană se deplasase la domiciliul femeii care a făcut sesizarea. Membrii comisiei au sacrificat în scop de diagnostic şi ultimul porc din gospodărie şi acum se aşteaptă rezultatele. Asta se întâmplă însă la aproape două săptămâni de la primul caz de îmbolnăvire.

„Persoana respectivă avea cinci porci în gospodărie. La doi porci, unul viu, unul mort, au fost prelevate probă de sânge, respectiv test de organe, rezultatul fiind negativ la cele două buletine. Din cei cinci porci, patru au murit până în prezent. Astăzi s-a efectuat solicitare la Prefectură, conform procedurii, în vederea constituirii unei comisii pentru deplasare la faţa locului, comisia a ajuns la faţa locului, s-a aplicat ucidere în scop de diagnostic, cu prelevare de probe, la porcul rămas în viaţă deoarece s-a suspectat o evoluţie atipică a bolii. Se vor trimite probele la laborator şi aşteptăm rezultatul“, a precizat purtătorul de cuvânt al DSV Olt, medicul veterinar Venera Popa.

Aceeaşi sursă a mai precizat că din analizele de până acum nici vreo altă boală nu s-a detectat şi că se caută în continuare răspuns pentru cazurile de mortalitate. „Nu au indicat nici altceva (n. red. – în afară de pesta porcină africană), s-a făcut suplimentare examen bacteriologic şi nu este altceva, nu avem alte indicii. În localitate nu mai sunt alte cazuri de îmbolnăvire“, a mai spus Popa.

Faptul că DSVSA nu a aflat şi de celelalte cazuri din localitate poate fi explicat prin atitudinea proprietarilor, care au ales să nu anunţe autorităţile.

Mihaela Nichita insistă în continuare să i se ofere un răspuns şi, mai mult, spune că i s-a sugerat iniţial să-i „taie pe toţi şi să-i mănânce“.

„Medicul o ţinea una şi bună: taie-i, taie-i! Păi, ce să tai, am copii mici, cum să tai eu să mănânc asemenea hoituri....?! Când îi vezi că se târăsc aşa! Am zis să vină ei să-l omoare şi pe ăsta pe care-l mai am în coteţ, chiar dacă nu au ei niciun rezultat, să vină, că se chinuie, săracul de el, aici în coteţ. Cum să fac aşa ceva, am copii mici, eu ştiu despre ce e vorba?!“, a mai spus femeia.

În judeţul Olt a mai apărut în ultima perioadă un singur focar de pestă porcină africană în gospdării, în comuna Topana. A fost vorba, a dezvăluit primarul localităţii Topana, de o gospodărie în care se creşteau porcii foarte aproape de pădure, într-o zonă izolată de sat, iar aceşţia, cel mai probabil, au intrat în contact cu mistreţi afectaţi de pesta porcină africană.

„Am avut un caz, s-a rezolvat. A apărut acum vreo săptămână în urmă. Asta e transmisă de mistreţi, mistreţii circulă peste tot. O singură gospodărie, avea mai mulţi, îi lăsa liberi pe câmp, s-au întâlnit cu mistreţi şi au luat boala“, a precizat primarul localităţii Topana, Gheorghe Barbu.

