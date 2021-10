Aventura pregătirilor pentru următorul an agricol: „Totul s-a scumpit“

Cum în legumicultură munca pentru producţia din primăvară-vară începe din noiembrie-decembrie, cu pregătirea terenului, a stratului pentru răsaduri şi semănatul acestora, stocurile de input-uri deja sunt o problemă. Pe de altă parte, fermierii care au avut planuri de extindere sunt nevoiţi să le abandoneze sau să le reprogrameze. „Nicio şansă să mai construim ceva anul ăsta. Au explodat rău preţurile. La ţeavă, la materiale, au explodat din vară, ştiam de ele. Noi am vândut destul de ieftin... Îmi fac stocurile încontinuu, complet pentru ce înseamnă început de an viitor. Seminţe, substrat pentru răsaduri, ceva pesticide, ceva fertilizanţi, mă grăbesc să-i iau acum, cât reuşesc să găsesc stocuri cu preţuri din vară, oricum scumpite, dar nu ce va urma. La îngrăşăminte scumpirile sunt de 150-160%. Azotatul de amoniu (n. red. – pentru cultura mare) îl cumpăram la fertilizările din primăvară cu 1.380 tona, cu tot cu TVA, şi acum e 3.750 lei“, spune Mihai Chesnoiu, un fermier din Olt care cultivă legume şi în solarii, şi în câmp, dar şi cereale în câmp.

„Dincolo de preţ, lemnul nu se găseşte“

Preţul la folia pe care legumicultorii o folosesc pentru solarii a crescut cu aproximativ 30%, combustibilul de asemenea costă mai mult, însă devine deja şi greu de găsit. „Eu anul trecut am folosit gaz, anul ăsta am trecut pe lemn, numai că n-am achiziţionat lemnul pentru că, dincolo de preţ, nu se găseşte. Am achiziţionat parţial pentru încălzirea casei, 50% să zic, şi am promisiuni. Cu 500 lei metrul cub acum, anul trecut cu 340 lei, dar nu găsesc, cei care mi-au promis nu mai răspund la telefon“, a subliniat fermierul.

Dacă fermierilor nu le merge bine, greu le va fi şi lucrătorilor lor. „Nu ştiu dacă o să mai am oameni la lucru, pentru că sunt scumpiri şi oamenii vor căuta să plece, să găsească ceva să poată trăi, să supravieţuiască, iarna-i lungă, alţi bani nu sunt... Noi mai mulţi bani nu le putem oferi, şi aşa, nu ştiu cât le mai putem oferi de lucru, dar în niciun caz cu un preţ mărit, şi atunci cred că oamenii se vor reorienta“, a mai spus Mihai Chesnoiu.

Vă recomandăm să mai citiţi: