Afacerea fondului de investiţii inventat de Dragnea şi Vâlcov: împrumuţi 70 milioane, dai înapoi 7%. Cinci comune iau bani, un singur constructor încasează

În judeţul Olt, din opt localităţi (şapte conduse de primari PSD, una de primar PNL, ultimul chiar preşedintele filialei Olt a PNL) câte au reuşit să prindă loc pe prima listă a comunelor care au primit aprobare de la FDI pentru împrumuturi cu dobândă avantajoasă, şase au în comun constructorul care şi-a adjudecat licitaţia: Old&New Construct, constructorul de casă al PSD.

Investiţia este, în cazul celor şase comune, reabilitarea de drumuri. Alte două localităţi au primit aprobare pentru reţea de gaze. Primăriile au scos la licitaţie lucrările şi au desemnat câştigătorul chiar dacă nu aveau bani, cu o clauză suspensivă, constructorul angajându-se să aştepte până se obţine finanţare.

Din cele şase comune cu reabilitări de drumuri, cinci figurează pe lista celor 17 care au primit avans la scurtă vreme de la instalarea Guvernului Orban. Fondul pentru Dezvoltare şi Investiţii era controlat de Ion Ghizdeanu, fostul preşedinte al Comisiei Naţionale de Prognoză, dar afacerea de stat a fost suspendată după ce Ghizdeanu a fost plasat sub control judiciar, pe 13 februarie, pentru de fals intelectual.

Cel mai mare avans între comunele din judeţul Olt prinse în programul FDI, de peste 10 milioane lei, a revenit localităţii Vitomireşti, care are şi cel mai mare proiect aprobat la nivel naţional, de peste 71,5 milioane lei.

Primari din toată ţara s-au pregătit să acceadă bugetul FDI, prin condiţiile în care finanţarea ar fi fost foarte avantajoasă. Cu toate acestea, programul "pilot" n-a depăşit limitele judeţului Olt. Împrumutul la FDI însemna nu doar dobândă foarte mică şi perioadă mare de rambursare (20 ani), ci şi un alt ajutor. Primăria era obligată să ramburseze anual rate din împrumut care să nu depăşească 30% din bugetul total al localităţii. Dacă la finele celor 20 de ani nu se rambursa întreaga sumă, diferenţa era considerată ajutor de stat, iar contractul era considerat încheiat. Cu cât suma împrumutată de la Fondul de Dezvoltare şi Investiţii (FDI) era mai mare, iar comuna mai mică (şi bugetul mai mic), cu atât şi suma de rambursat în 20 de ani scădea, deci creditul era şi mai avantajos.

Concret, Primăria Vitomireşti, căreia i-a fost aprobată cea mai mare sumă, 71,5 milioane lei, ajungea să ramburseze la finalul celor 20 de ani în jur de 5 milioane lei, sub 10% din total. A primit un avans de 10 milioane de lei, însă din aceşti bani nu ar fi reuşit să plătească tot ce s-a lucrat, a declarat primarul comunei, Robert Rotea.

„10 milioane şi un pic am primit, nu ştiu exact. Mai am situaţii de lucrări de vreo 20 şi ceva de milioane, depuse la ei, cu lucrări executate, cu absolut totul“, a declarat Rotea, menţionând şi cât avea să ramburseze la finalul împrumutului, peste 20 de ani: „Făcusem un calcul. Era vorba de 30% din încasările noastre la nivelul primăriei, iar din calculele noastre venea undeva la 240.000 lei pe an, înmulţit cu 20. În jur de 4,8 milioane de lei. Iar diferenţa o suporta Guvernul României“.

Lucrări încetate la Slătioara

O altă primărie care a licitat lucrări fără să aibă fonduri, în speranţa că se va lipi de FDI, a fost Primăria Slătioara. Ghizdeanu i-a aprobat un împrumut total de 22,8 milioane lei. A primit un avans de 2,6 milioane lei, achitându-i constructorului, acelaşi Old&New Construct, lucrările prestate. Primăria Slătioara ar avea de rambursat, în cei 20 de ani, 5,4 milioane lei, mergându-se pe acelaşi procent, 30% din încasări, adică mai puţin de un sfert din suma aprobată. Dilema primarului Savu Ungureanu este acum cum va rambursa, începând de când, dacă nu a primit decât avans din suma totală aprobată.

„Ne-au cerut documentele, ce am făcut până acum. Ne-au dat un avans, dar trebuie să ne dea diferenţa, pe ce am lucrat. Se fac nişte măsurători. Pentru că, spun ei, au fost bani luaţi şi lucrări neexecutate, aşa spuneau ei, ei vin şi fac măsurători, trimit Inspectoratul în Construcţii. Trebuie să vină să vadă dacă s-a lucrat şi să dea şi diferenţa“, a declarat Savu.

Cât despre lucrări, „s-au oprit“. „Nu ştiu să vă spun exact, dar s-au oprit de mult. Au făcut ordin de încetare a lucrării, în decembrie 2019, cam aşa ceva. Au lucrat de vreo 620.000 de lei, ceva de genul. Nouă ne-au facturat cât au lucrat şi noi le-am dat avansul ăla, pe situaţii de lucrări. Noi le-am dat cât am primit, dar ei au lucrat mult mai mult. Se sistează până îşi iau diferenţa pe ce au lucrat“, a mai spus primarul comunei Slătioara, care în cele din urmă explică şi cum a ajuns să contracteze acest împrumut deosebit de avantajos: „A fost o întâmplare să depunem proiectul ăsta, să… Am făcut şi noi ca toate celelalte primării. Sunt mii. La PNDL a fost un pic mai uşor, că s-a făcut pe SF-uri, aici a trebuit şi PT-uri. A fost prea credulă treaba asta, de-au lucrat ei atâta fără bani. Eu nu ştiu cum va ieşi, dar trebuie să dea banii. Acum ce facem, o să rămână prin comună şanţuri? Unde s-au pus şanţuri şi borduri nu s-au finalizat. Ei au lucrat şi s-au oprit, oamenii“, a mai spus primarul.

„Primul venit, primul servit“ a fost gargară ieftină

Primarul din comuna Deveselu a depus, ca şi colegii săi, un dosar spre finanţare la FDI în 25 mai 2019. Avea nevoie de aproximativ 14 milioane lei pentru reabilitarea drumurilor din comună. Şi-ar mai fi dorit un alt proiect şi de alimentare cu gaze. A ajuns în schimb, în cazul FDI, să figureze doar pe lista proiectelor eligibile, fără să fi fost chemat să semneze contractul.



„Eu am depus în mai 2019, pe 25 mai, şi acum îmi dau seama de ce au semnat contracte unii care au fost prin septembrie, care au fost prin octombrie… Au zis că primul venit, primul servit. Nu s-a mai ţinut cont de treaba asta. Eu n-am avut contract semnat cu FDI-ul“, a spus primarul. Supărarea primarului este mare, pentru că a crezut în ce li s-a spus. „Eu sunt indignat dacă nu s-a verificat fiecare dosar. Iar aceste dosare trebuiau studiate în ordinea depunerii“, insistă primarul Ion Aliman, care mai spune că o primărie cum este cea pe care o conduce nu şi-ar permite, din bugetul propriu, niciodată investiţii de amploare, reuşind doar să funcţioneze şi să gestioneze situaţiile de urgenţă care apar. Din acest motiv orice sursă de finanţare este importantă pentru primării, însă criteriile şi le-ar dori transparente.

„Eu sunt o comună care stă cât de cât binişor. Am încasări. Nu există posibilitatea dezvoltării unei localităţi din buget propriu, vorbesc de comunele cum suntem noi, de 3.000 locuitori. Când dai deoparte salarii, funcţionare, pentru investiţii nici nu vă mai spun ce rămâne. Rămân 300.000-400.000 de lei, ăştia nu sunt bani să faci ceva. Dacă se mai întâmplă ceva, să mai scadă vreun stâlp de electricitate, să-ţi mai ia vreun vânt acoperişul, la revedere. Cu mâna întinsă pentru salarii n-am stat niciodată. Putem să funcţionăm, dar am mai avea câteva nevoi. Mai am 9 kilometri de drum şi 30 de gaze şi nu mai cer la nimeni nimic“, a mai spus primarul, care dacă ar fi primit acel împrumut de 14 milioane se afla în situaţia de a-l restitui integral în cei 20 de ani.

„Pe ultima sută de metri m-au scos“

Primăria Scorniceşti a depus, tot la FDI, trei propuneri pentru care a cerut finanţare, două pe reabilitare drumuri şi unul pentru alimentare cu gaze. Unul pe drumuri a fost aprobat, dar nu s-a mai ajuns la semnarea contractului, celălalt este eligibil, iar cel pentru gaze a rămas în evaluare.

Primarul Ion Prioteasa spune că nu a făcut, aşa cum s-a practiocat în rest, contract cu clauză suspensivă, aşa că nu avea desemnat un contructor care să aştepte până când primăria va găsi bani.

„Pe ultima sută de metri m-au scos. E băgat în lista eligibilă, dar n-am semnat contractul. Când m-au chemat pe mine, tocmai îl dăduseră afară pe nea Ghizdeanu. Am două proiecte pentru drumuri“, a precizat primarul, pentru care împrumuturile respective ar fi fost aur. „Cât reuşesc eu să fac, câte-un kilometru pe an, nu mai reuşesc niciodată. Pe piaţa liberă sunt dobânzi mai mari. O să fac şi pe piaţa liberă acum. În condiţiile astea trebuie să dau o dobândă de 4-5%, că mie banca nu-mi dă cum dă Guvernului, 2,5%. FDI nu-mi lua dobândă nimic, fără dobândă, fără nimic, era foarte bună ideea“, a explicat primarul, care mai spune un alt fapt interesant, anume că oficialii FDI ar fi explicat initial că împrumuturile le vor fi aprobate primarilor şi în funcţie de capacitatea de rambursare.

„Pentru cei cu bugete mici n-aveau voie să aprobe decât în limita a 30% din bugetul local. Că ei au aprobat mai mult, pe-aici pe la noi, e altă poveste asta“, a mai spus Prioteasa.

Singurul primar PNL, cea mai mica sumă, dar acelaşi constructor

Printre beneficiarii de avans de la FDI se numără şi Primăria Cungrea, condusă de preşedintele PNL Olt, Liviu Voiculescu. Împrumutul pentru Cungrea are cea mai mica valoare, 10,1 milioane lei, iar avansul acordat este de 1,5 milioane. Primarul Liviu Voiculescu spune însă că în comună s-au făcut lucrări din respectivul contract de 6 milioane, pentru care se aştepată banii. Şi în cazul Cungrea constructorul este acelaşi, Old&New Construct.

„Eu nu ştiu ce a fost în alte situaţii, eu pot să vă spun la Cungrea. Eu dau înapoi 98% din bani. (…) Eu puteam să iau şi de la bancă banii ăştia, luam mai puţin cu 2 miliarde lei vechi. Primarii care doresc să facă câte ceva, depun solicitări pe orice program. Aveam documentaţia şi am depus. Acum, că special mi-au aprobat, să spună – uite, domnule, dăm şi la primari PSD, şi la PNL – sau să nu fie decât primari PSD din Olt, asta eu nu mai ştiu, dar nu puteam să reziliez contractul şi să-i lipsesc pe cei de la Cungrea de o investiţie atât de importantă. Să verifice, pentru că eu n-am absolut nimic de ascuns.

Am apucat să luăm avansul, dar am lucrat de vreo 6 milioane, am apucat să facturăm şi n-am primit niciun leu. Să vină odată să verifice şi să dea banii, unde sunt probleme să nu le dea deloc, sau să-i tragă la răspundere“, a conchis Voiculescu.