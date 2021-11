Prima pădure de nuci din România, plantată pe 10 hectare lângă oraşul care a fost cel mai poluat din Europa

Iniţiativa aparţine unui ONG - Asociaţia Tăşuleasa Social - care se bucură de sprijinul Raiffeisen Bank şi al administraţiei publice locale din Copşa Mică, în implementarea proiectului: „Via Transilvanica Goes Nuts!˝.

Acesta urmăreşte ca, la finele săptămânii viitoare, în perioada 18 – 20 noiembrie, 10 hectare dintr-un cartier al oraşului să fie împădurite cu 5.000 de puieţi de nuci, pentru a crea prima pădure de acest gen din România.

Oraşul care intenţionează să deţină prima pădure de nuci era în 2006 considerat drept cel mai poluat din Europa. O situaţie pe care o moştenea dinainte de Revoluţie, din cauza unor fabrici, dar între timp lucrurile s-au schimbat. Iar acum, cu acest nou proiect, se intenţionează transformarea sa în cel mai oxigenat oraş din Europa.

„Prima oară când am văzut o pădure de nuci şi am rămas impresionaţi, eram în vizită de lucru, în Republica Moldova. De atunci visăm să putem face una asemănătoare la noi în ţară. O pădure de nuci este o pădure utilitară. Dar este şi una dintre cele mai faine perspective pentru ceva ce am putea noi face”, au menţionat organizatorii amintind de partenerii cu ajutorul cărora va fi plantată prima pădure de nuci, pe Via Transilvanica.