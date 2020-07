Unul din cele mai mari proiecte finanţate de UE în Timiş dă rateuri. Un oraş a rămas fără operator pentru deşeuri, urmează alte două

Operatorul desemnat de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş (ADID), pentru oraşul Sânnicolau Mare, nu mai face colectarea din toamna trecută şi se judecă atât cu administraţia locală, cât şi cu ADID. Probleme au mai fost şi în oraşele Făget şi Deta, cu acelaşi operator, însă acolo nu s-a ajuns încă la rezilierea contractului.

În 2016, Consiliul Judeţean Timiş anunţa finalizarea proiectului care avea ca scop construirea unui sistem integrat de management al deşeurilor, asumat printr-un program de investiţii în vederea îndeplinirii obligaţiilor impuse de Uniunea Europeană, în sectorul „Deşeuri şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi a condiţiilor de viaţă“.

Prin proiect, Consiliul Judeţean Timiş se angaja la mai multe obiective: să acopere cu servicii de salubritate întreaga suprafaţă a judeţului; să optimizeze resursele şi managementul deşeurilor la nivel judeţean şi îmbunătăţirea standardelor serviciilor, prin introducerea de servicii de salubritate şi construirea de staţii de transfer; asigurarea unei capacităţi de depozitare suficiente pentru a satisface nevoile pe termen mediu ale judeţului; introducerea practicilor de colectare separată a deşeurilor şi construcţia de facilităţi pentru recuperarea de deşeuri de ambalaje, reducând astfel cantitatea de deşeuri care trebuie depozitată; construirea de facilităţi de tratare a deşeurilor biodegradabile; închiderea depozitelor de deşeuri urbane şi rurale neconforme; conştientizarea populaţiei cu privire la noile sisteme şi cum să se adapteze la ele.

În cadrul proiectului s-au făcut investiţii precum amenajarea unui depozit de deşeuri nepericuloase în comuna Ghizela, o staţie de transfer la Timişoara şi trei centre de colectare la Deta, Făget şi Jimbolia, achiziţionarea echipamentelor necesare şi recipientelor de colectare selectivă a deşeurilor.

Eşec major în ridicarea deşeurilor de la populaţie

În practică nu toate lucrurile au mers ca în teorie. Ce mai mare problemă cu care se confruntă administraţia judeţeană acum este la Sânnicolau Mare, acolo unde s-a reziliat deja contractul cu operatorul care ridica deşeurile de la populaţie, societatea Brai Cata, încă din toamna trecută. Primarul Dănuţ Groza spune că încă de la preluarea activităţii, situaţia a fost cu probleme.

“Ne-am necăjit cu ei pe parcursul unui an şi jumătate. Cele mai mari probleme pe care le-am avut cu ei au fost că pe perioade îndelungate nu au ridicat gunoiul. Au primit foarte multe amenzi din partea noastră şi până la urmă a fost reziliat contractul cu ei, în septembrie anul trecut.

De atunci, colectează gunoiul firma consiliului local, cea care asigura salubritate şi înainte, până la integrarea acestui sistem. Urmează ca ADID să organizeze o nouă licitaţie pentru desemnarea unui nou operator şi dorim să participăm şi noi cu firma locală la această licitaţie, pentru că ne dorim să nu mai trecem prin aceleaşi situaţii prin care am trecut.

Am avut o perioadă şi de trei săptămâni în care nu au ridicat gunoiul, norocul nostru a fost că nu am desfiiinţat operatorul local şi am reuşit să facem curăţenie cu operatorul nostru, aşa cum facem şi acum”, a declarat primarul din Sânnicolau Mare.

Romeo Ursu, directorul executiv la ADID, spune că se pregăteşte organizarea unei alte licitaţii pentru desemnarea unui nou operator şi susţine că complexitatea acesteia a făcut să se întârzie atât de mult.

“Refacem documentaţia de atribuire pentru zona respectivă, dar este destul de complex pentru că trebuie să refacem regulamentul serviciului, documentaţia efectivă - caietul de sarcini, studiul de oportunitate - toate sunt documente care sunt deja pe site-ul nostru, ca să putem să dăm drumu la licitaţie. Mai sunt câţiva paşi de făcut, în sensul că documentaţia în sine trebuie aprobată de către Către Consiliul Local Sânnicolau, dar asta ar trebui să meargă destul de repede", arată Ursu.

Directorul ADID recunoaşte că mai sunt probleme cu acelaşi operator şi la Deta şi Făget, însă spune că acolo contractul nu este reziliat şi speră ca lucrurile să reintre în normal.

Informaţii false în caietul de sarcini

După rezilierea contractului, societatea Brai Cata a dat în judecată şi ADID-ul, şi administraţia locală din Sânnicolau Mare. Alin Preda, reprezentantul societăţii, spune că problemele apărute sunt din cauza unor informaţii false pe care ADID le-a furnizat.

“În prima fază a fost tergiversarea tarifelor de către ADID. Au fost stabilite tarife mici, care nu acopereau costurile, iar numărul de persoane prevăzute în caietul de sarcini a fost mult mai mic decât ceea ce am găsit pe teren. Pe scurt, veniturile nu puteau să acopere costurile cu colectarea”, afirmă Preda.

Reprezentantul Brai Cata e de părere că nu există probleme în celelalte oraşe din Timiş, unde operează şi că pentru situaţia de la Sânnicolau sunt mai multe procese pe rol.

“Suntem încă sub lupa Uniunii Europene"

Cum obiectivele proiectului privind sistemul integrat de management al deşeurilor nu sunt atinse, Consiliul Judeţean Timiş ar putea ajunge chiar în situaţia de a fi sancţionat de către Uniunea Europeană. Cel mai îngrijorător scenariu ar fi ca CJ Timiş să primească o interdicţie de a mai accesa fonduri europene pentru o anumită perioadă. Preşedintele CJT, Călin Dobra, este convins că se vor găsi soluţii.

“Suntem încă sub lupa Uniunii Europene, deoarece ne aflăm încă în perioada de monitorizare. Iar sancţiunile se dau dacă echipamentele achiziţionate de Consiliul Judeţean Timiş nu sunt funcţionale. Brai Cata are sarcina de a opera pe anumite zone. Acolo unde s-a reziliat contractul se pregăteşte o nouă licitaţie. Ei ne-au creat probleme încă de la început. Vor căuta variante cei de la ADID şi cei de la Investiţii, de la CJT, să acoperim zona respectivă şi să nu ajungem la astfel de probleme”, ne-a declarat Dobra.

Proiectul “Sistem integrat de management al deşeurilor” a fost finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, din bugetul de stat al guvernului României, bugetul judeţului Timiş, prin programul operaţional sectorial mediu 2007 - 2013, axa prioritară 2, dezvoltarea sistemului de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice contaminate şi s-a desfăşurat în perioada martie 2010 - iunie 2016.

Finanţarea proiectului s-a realizat în cadrul contractului semnat la 24.10.2011, încheiat cu Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor. Valoarea totală a proiectului fără TVA este de 162.201.736 lei, iar contribuţia de la bugetul judeţului este de 23.938.667 lei.

Pe aceeaşi temă: