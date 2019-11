Un nou caz Sorina în Caraş-Severin. O fetiţă de 7 ani va fi luată cu forţa de la familia care o are în plasament

Soţii Miloş din Bocşa nu vor să renunţe la Gabriela, pe care o cresc de şase ani, Adrian Miloş fiind încadrat ca asistent la Direcţia pentru Protecţia Copilului. Oamenii au preferat această formă legală de a o creşte pe Gabriela de când avea un an înctrucât beneficiau şi de o serie de avantaje (un salariu lunar şi toate cheltuielile cu fetiţa decontate). În vara acestui an, au fost anunţaţi că o familie din Timişoara a adoptat fetiţia.



Soţii Miloş au depus imediat actele de adopţie şi au anunţat că nu sunt de acord să mai dea fetiţa. Reprezentanţii Direcţiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin susţin însă că demersul a fost tardiv, deoarece cei din familia Miloş au fost întrebaţi în mai multe rânduri dacă vor să o adopte pe Gabriela şi de fiecare dată au refuzat.



Conform unei adrese transmise de către executorul judecătoresc, care se ocupă de acest caz, miercuri, între orele 11.30 şi 12.00 va avea loc executarea silită, fetiţa urmând să fie luată din casa unde a crescut aproape toată viaţa.



"Din septembrie, ne-au pus să plătim câte 500 de lei la zi, pentru că nu vrem să predăm fetiţa. Dar soţul meu e şi acum cu fetiţa în spital. Pe nimeni nu interesează că fetiţa asta s-a ataşat de noi şi ne consideră părinţii ei şi nu mai vrea să plece de la noi. Ea suferă foarte mult, face atacuri de panică, suferă de anxietate, în ultimul timp am fost cu ea tot prin spitale din cauză că vor să o ia de la noi", spune Cornelia Miloş.

Soţii Miloş spun că nu vor da fetiţa nici miercuri, orice s-ar întâmpla. Cornelia Miloş susţine că la ei acasă se vor strânge toţi vecinii din Bocşa şi nu vor lăsa autorităţile să ia fetiţa.



"Am primit o adresă că vin după fetiţă. Va veni multă lume aici la noi. Copiii noştri, care sunt în străinătate, au anunţat pe Facebook rudele şi vecinii, noi suntem membri şi într-o biserică creştină de aici, de la Bocşa. O să vină multă lume să ne susţină. Noi nu dăm fetiţa", a mai spus Cornelia Miloş.

Un caz similar, cel al Sorinei Săcărin, a ajuns în atenţia publică în această vară, după ce imagini de la descinderea unui procuror în casa familiei de asistenţi maternali din Baia de Aramă au ajuns în presă. Asistentul maternal refuza să permită preluarea Sorinei în urma unei decizii definitive de adopţie. Au urmat plângeri penale, s-a implicat inclusiv procurorul general interimar al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care prin ordonanţă preşedinţială a cerut interzicerea părăsirii ţării în cazul minorei, decizia definitivă, pronunţată în luna septembrie, fiind de respingere a acestei cereri. Sorina Săcărin a părăsit ţara alături de părinţii săi adoptivi în luna iulie 2019, pe rol fiind în continuare solicitarea familiei care a crescut-o pe minoră, în plasament, de anulare a adopţiei.