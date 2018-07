Un medic indian face minuni într-un spital aflat în unul dintre cele mai sărace judeţe din România. A reuşit o nouă operaţie în premieră

“Este o premieră medicală pentru spitalul nostru, pentru judeţ. Sunt mulţumit că operaţia a fost un succes. Sindactilia este o anomalie congenitală în care două sau mai multe degete ale mâinii sau picioarelor sunt fuzionate. Se intervine chirurgical şi se despart degetelor unite. Eliberarea sindactiliei este o operaţie complexă, care necesită abilităţi tehnice şi cunoştinţe temeinice.”, arată medicul spitalului din Caransebeş.

Operaţia a fost un real succes, pacientul se simte bine şi se află în faza de recuperare. Singh Bhupinder profesează în spitalul cărăşean de la sfârşitul anului 2014, după ce a absolvit facultatea la Timişoara, unde şi-a făcut şi rezidenţiatul, la Spitalul Judeţean şi “Casa Austria”Este specialist în chirurgie plastic şi microchirurgie reconstructivă şi a obţinut postul din spitalul cărăşean prin concurs., iar din acest an ocupă postul de director medical.

S-a născut în capitala Indiei, New Delhi, şi a venit în Europa, în România, pentru că aflase că şcoala medicală este foarte bună în ţara noastră. S-a adaptat repede în România şi spune că îi place la Caransebeş, chiar dacă este un oraş mic. Apreciază tradiţiile româneşti şi mâncarea de la noi, sarmalele fiind pe primul loc, însă nu se atinge de carnea de vită, deoarece în ţara lui e animal sfânt.

“Evident am avut parte de susţinerea familiei mele, cînd am ales această meserie şi am hotărât să vin în România să studiez. Dezvoltarea economică, socială şi nu doar, la acea vreme, din Occident, probabil, au contribuit să mă îndrept spre o ţară europeană, pentru a-mi face studiile medicale. România este vestită în întreaga lume, pentru calitatea învăţământului medical şi pot să confirm acest lucru, acum. Am avut parte de profesori de elită, de profesionişti apreciaţi în ţară şi în întreaga lume, care mi-au devenit mentori. Având de multe ori ocazia şi onoarea să fiu îndrumat direct de către domniile lor, în sala de operaţii, pentru că sunt medic specialist în chirurgie plastică, microchirurgie-reconstructivă. Nu mi-a fost deloc greu să mă acomodez cu locurile din România, cu oamenii calzi şi primitori, cu obiceiurile de aici, chiar şi cu limba, mâncarea românească sau clima”, povesteşte indianul.



Dr. Singh spune că a învăţat repede limba română, chiar dacă a urmat cursurile la secţia engleză a facultăţii timişorene. “Am învăţat să vorbesc româneşte de la pacienţi, luând notiţe şi vorbind. Nu am urmat niciun curs”, povesteşte medicul indian, care spune că a fost primit foarte bine de către colegii din România.

Într-un interviu acordat ziarului Adevarul în urmă cu câţiva ani, medicul indian vorbea despre cum a început să practice medicina în România.



“Vă mărturisesc cu sinceritate, că poate uneori am fost privit cu scepticism, dar am încercat să dovedesc că pot să-mi ating obiectivele propuse, să performez în domeniu şi să nu dezamăgesc pe cei care îşi pun încrederea în mine”, spunea medicul indian, care povesta că din momentul în care a ajuns în spitalul cărăşean toate cazurile care până atunci erau trimise la Timişoara sau la Bucureşti, au început să fie rezolvate pe plan local.



“Într-adevăr am susţinut numeroase operaţii chirurgicale, cu grad avansat de complexitate în chirurgia plastică-reparatorie. Am realizat multe premiere medicale, la Spitalul Caransebeş, de la plăgi post-operatorii, plăgi traumatice pre şi post transplant de piele, ulcere de decubit, ulcere diabetice şi varicoase, arsuri, traumatisme ale membrelor superioare sau inferioare, iar ultima intervenţie fiind la un pacient diagnosticat cu blefarospasm(n.r. pacient care nu putea ţine ochii deschişi), unde operaţia a fost un alt succes”, spune dr. Sing.



Medicul indian îşi doreşte să obţină cetăţenia şi să se stabilească definitiv în România, chiar dacă îi este dor de ţara sa, unde se întoarce şi petrece cel puţin o lună pe an, iar unul din lucrurile pe care le face de fiecare dată când ajunge acasă e să-i sfătuiască pe tineri să vină în România, să înveţe carte în şcolile româneşti.