Cum arată hotelul din Băile Herculane intrat în topul spa-urilor de lux din Europa. Splendidul complex reconstruit cu 11 milioane de euro

Pentru cel de-al doilea an consecutiv, The Guardian a pus un resort din staţiunea bănăţeană în topul celor mai bune spa-uri din Europa.

Este vorba despre Minerva Grand Resort, hotel aflat în paragină în urmă cu numai câţiva ani, transformat de către un investitor din Craiova în cea mai de lux destinaţie din staţiunea bănăţeană. Inaugurarea hotelului reabilitat a avut loc în 2018, după o investiţie de peste 11 milioane de euro.

Hotelul dispune de 185 de camere pentru cazare, două restaurante şi o sală de conferinţe, precum şi de deja celebrul spa Armonia, cu cinci tipuri de saune, inclus în topul britanicilor de la The Guardian. Spa-ul este de fapt o oază de relaxare şi well-being, incluzând bazin de înot semiolimpic, bazin pentru copii, două jacuzzi-uri, sală de fitness, masaj, terapii de relaxare şi recuperare.





“Am inaugurat această locaţie la stadiul actual al facilităţilor şi investiţiilor în 25 mai 2018. Patronatul este român, este la prima afacere de acest gen în turism. Au dorit să investească în staţiunea Băile Herculane deoarece au văzut potenţialul fantastic pe care îl au apele termominerale şi potenţialul turistic pe care îl prezintă staţiunea. Investiţia de peste 11 milioane de euro s-a făcut în dotări şi facilităţi de top, ceea ce i-a făcut şi pe cei de la The Guardian să ne plaseze în topul spa-urilor europene. Punctele forte ale locaţiei noastre sunt aparatura medicală de ultimă generaţie, pentru hidroterapie, băi cu sulf pentru care Băile Herculane sunt recunoscute la nivel mondial şi confortul pe care îl oferim oaspeţilor. Pentru băile cu sulf, acestea se fac sub strictă supraveghere medicală. Nu poţi intra la baia cu sulf fără acordul medicului în prealabil. Nu facem niciun compromis, dacă nu există avizul medicului, nu se poate intra în zona băilor cu sulf”, spune Cătălina Iovan, director de maketing la Grand Hotel Minerva Băile Herculane.

Personal din Nepal

Personalul care lucrează în cadrul resortului de la Herculane trece prin mai multe etape de pregătire pentru că şi pretenţiile turiştilor care vin aici sunt mari. O parte dintre angajaţi sunt localnici, însă printre ei şi-au găsit locul şi asiatici.

“Avem 10 salariaţi din Nepal pe domeniile housekeeping şi restauraţie. Sunt extrem de muncitori, încep să înveţe deja limba română şi ne ajută enorm de mult. Am apelat la a aduce forţă de muncă din afară pentru că, aşa cum se întâmplă în toată ţara, şi noi ne confruntăm cu criza forţei de muncă de la nivel naţional”, spune reprezentanta hotelului.

Cătălina Iovan, care la rândul ei, este localnică, consideră că Băile Herculane sunt deja pe drumul cel bun şi că se poate vorbi de o staţiune care renaşte şi în câţiva ani va deveni una de top.

“Eticheta atribuită staţiunii vreme de atâţia ani e o problemă majoră. Din fericire, reacţia oaspeţilor noştrii când ajung aici este una de uimire totală. Nu le vine să creadă că sunt în România, mai ales în Băile Herculane”, afirmă Iovan.

Printre angajaţii de top de la Minerva se află şi chef Ovidiu Stângă, bucătar cu experienţă în bucătăriile marilor restaurante din Bucureşti dar şi de la Londra, acolo unde şi-a început activitatea în acest domeniu.

“Prin 2000, am plecat în Anglia, am vrut să fac ceva în viaţă. Eu am fost fotbalist şi am fost mereu setat să fac performanţă în viaţă, să mă autodepăşesc. Am început de jos, să lucrez prin reasturante, şi uşor am reuşit să stăpânesc meseria. Am revenit prin 2007 în România şi am încercat să fac ceea ce am învăţat acolo, unde am lucrat foarte mult cu un bucătar francez, care m-a ajutat foarte mult. La vremea aceea în România era cu totul altceva faţă de ceea ce se întâmplă în bucătăriile marilor restaurante de la Londra. Aici la Minerva, sunt de un an de zile şi tot ce am cerut, dotări, personal, tot ce am avut nevoie, mi-a fost pus la dispoziţie. Sunt dotări moderne dar şi multă muncă. Noi, aici, nu avem extrasezon. Pauzele de câteva zile pe care le avem, nu se pot numi extrasezon. Suntem mereu atenţi la clientela care intră. E foarte greu să mulţumeşti pe toată lume, dar noi putem spune că reuşim. Servirea e foarte rapidă şi de calitate. Servim mereu, 300-400 de oameni, e solicitant dar putem spune că facem asta cu plăcere pentru că altfel nu am rezista.”, spune chef Ovidiu.

Pe lângă dotările şi facilităţiile de lux, reprezentanţii hotelului organizează regulat şi evenimente pentru turiştii cazaţi. Aşa că, de foarte multe ori, artişti de top din Bucureşti sunt aduşi să întreţină atmosfera la Minerva Grand Resort.