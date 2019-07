VIDEO Reacţii după scandalul deşeurilor deversate lângă un râu. „Fac o umplere, vor vinde ca loc de casă, vai de cel care va cumpăra“

Ulterior, s-a aflat că proprietarul - angajat al firmei cu ajutorul cărora s-au transportat deşeurile, urmărea să-şi facă „o umplere a terenului”, o nivelare, dar nu deţinea autorizaţie pentru acest lucru. Garda de Mediu Vâlcea a amendat firma de construcţii cu 20.000 de lei pentru abandonarea deşeurilor prin intermediul a două transporturi ilegale.

După scandalul creat în online, patronul firmei la care lucra şoferul filmat a început să ameninţe cu procese pentru „daune de imagine”, potrivit presei locale. Şi cameramanii de ocazie au recunoscut că au început presiunile asupra lor şi ameninţări cu procesele, motiv pentru care au şters postările de pe Facebook.

Între timp, însă, primarul Gheorghe Gângu din Bujoreni - Vâlcea, localitatea unde s-au petrecut faptele, a declarat telefonic pentru Adevărul că gropile sunt astupate cu deşeuri şi apoi terenul este vândut ca fiind „de bună calitate”, „iar omul habar nu are ce cumpără”.

„Au venit şi cei de la Mediu. Nu este o groapă de gunoi acolo, nici legală, nici ilegală. Nu ştiu să fie o groapă de gunoi acolo, probabil că e cu de toate, cu ce au adus ei de pe şantiere. Nu ştiu de existenţa altor deşeuri menajere (care se văd în imaginile surprinse - n.r.). Din câte am înţeles, proprietarii vor să-şi facă o umplere de teren până la nivelul drumului judeţean (aflat în vecinătate - n.r.). Probabil că vor face la mişto. Fac o umplere şi apoi vor vinde terenul spunând că e teren de casă. Şi cel care va cumpăra, vai de capul lui!”, a fost de părere edilul.

„Ce se acoperă, nu se mai vede”

Primarul Gângu ne-a confirmat că groapa e lângă pârâul Muereasca, iar proprietarul nu avea autorizaţie pentru umplerea ei cu deşeuri. „Terenul este pe marginea pârâului Muereasca, care e un pic mai în spate. Pentru umplere ar trebui să ai autorizaţie de la Mediu. Ceea ce am înţeles că nu aveau. Nu poţi să faci oricum lucruri de genul ăsta. Am înţeles că sunt deşeuri din construcţii. Cei care au filmat sunt localnici. L-am delegat pe viceprimar să meargă la faţa locului. Am aflat că s-a sunat şi la 112. Mă bucur că există astfel de oameni care iau atitudine, pentru că lucrurile nu trebuie astfel făcute, iar cei vinovaţi trebuie sancţionaţi. Ne-am săturat să tot chemăm Poliţia. Avem şi noi filmări şi nu ştim pe cine să amendăm şi ce să facem. Aşa, când cei vinovaţi sunt prinşi în fapt, să se constate ce s-a întâmplat şi să se ia măsurile care se impun”, a mai spus primarul Gângu.

Localitatea Bujoreni se confruntă de ani de zile cu deşeurile deversate la întâmplare. Primarul susţine că în mare parte acestea sunt aduse şi aruncate de către cei care construiesc în Râmnicu Vâlcea, municipiu aflat în imediata apropiere. „Toţi cei care construiesc în Râmnic vin să arunce gunoiul aici, la Bujoreni. Un alt caz de acest gen nu mai cunosc. Dar sunt conştient că lucruri din acestea s-au făcut mereu. Amintiţi-vă de deşeurile care au stat ani de zile în zona în care se află acum Kaufland Râmnicu Vâlcea. Apoi, au dispărut şi în locul lor a apărut altceva. Ce se acoperă, nu se mai vede. De ce credeţi că la noi ar face altfel?”

Mai multe nereguli constatate de către comisarii Gărzii de Mediu

Comisarii Gărzii de Mediu au ajuns la Bujoreni, pentru anchetă, în aceeaşi zi în care s-a postat filmarea şi au descoperit că aspectele semnalate se confirmă, deşeurile „din construcţii şi demolări” fiind transportate şi descărcate „cu două autoutilitare aparţinând societăţii RALUNIC SRL”

Firma a primit o amendă de 20.000 de lei pentru constatarea mai multor nereguli, considerându-se că a abandonat deşeuri din construcţii şi demolări în locuri nepermise şi i s-a impus să salubrizeze zona. Din răspunsul Gărzii de Mediu Vâlcea reiese că deşeurile deversate sunt considerate periculoase, dar şi că firma nu deţine autorizaţie pentru eliminarea şi transportul deşeurilor.

„O să-i dau în judecată pe toţi pentru denigrarea firmei”

Nici reacţia patronului, Nicolae Răducă, obţinută de reporterii publicaţiei locale „Timpul de Vâlcea” , nu a întârziat să apară. Astfel, acesta consideră că s-a făcut prea mult „tam-tam” pe marginea acestui subiect: „Toate umpluturile care s-au făcut peste tot... pe marginea râului… cu ce s-au făcut toate astea? Le-a făcut cineva cu autorizaţii?”.

Administratorul a mai menţionat şi cererea foarte mare pentru „umplutură”, dar şi faptul că este denigrat, motiv pentru care a ameninţat că se va retrage din proiectele edilitare şi îi va da în judecată pe cei care i-au adus un prejudiciu: „O să-i dau în judecată pe toţi, pentru denigrarea firmei. (...) Nu am aruncat niciodată la nimeni o piatră. Muncesc de dimineaţa până seara să-mi fac treaba. Nu accept să arunce nimeni cu noroi în mine, nevinovat (...) Pe toată centura Budeştiului e afişat: ”Vrem umplutură”. Pe Râureni, Drăgăşani, pe Goranu. Cine are ceva cu mine, dacă îmi trebuie autorizaţii... Nu am dus gunoi, am dus pământ. (...) Mai suntem câteva firme care lucrăm în Vâlcea. O să ne retragem”.

Nicolae Răducă a menţionat că a retras maşinile imediat şi că de acum încolo va duce „unde trebuie dus”, subliniind că, din punctul său de vedere, nu a făcut nimic rău: „N-am făcut nimic, un angajat al meu a vrut să-şi facă umplutură pe teren. Atât”.

Încă de luni, 15 iulie, reporterul „Adevărul” a contactat telefonic compania pentru un punct de vedere, pe care nu l-a primit nici până la publicarea acestui material.

