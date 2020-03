VIDEO Clipul Jandarmeriei pentru a convinge oamenii să stea în casă: „Nu întoarce spatele acestor mesaje“

În plină pandemie de coronavirus, pentru a determina populaţia să înţeleagă pericolul pe care-l reprezintă răspândirea virusului COVID 19, au fost realizate o serie de clipuri oficiale menite să îndemne oamenii să stea în case.

Clipul Jandarmeriei Române, postat pe reţele de socializare la prima oră a zilei de luni, 23 martie, este o producţie privată, realizată de şi la iniţiativa unui jandarm din Vâlcea, cu ajutorul unor prieteni.

„Ca să fim din nou ce am fost, şi mai mult decât atât... cu sprijinul vostru, vom reuşi”

Iată cum sună mesajele a cinci oameni de toate vârstele, destinate tuturor românilor indiferent de sex, studii, religie, job, vârstă etc.: „Am luat o pauză forţată, dar acum vreau înapoi în clasă cu colegii şi profesorii mei. Ca să putem fi din nou ce am fost. Acum este momentul să stăm în casă. / Chiar dacă îmi lipsesc provocările de la serviciu, aşa îmi protejez copiii, părinţii, bunicii şi pe toţi ce dragi. Ca să fim din nou ce am fost, şi mai mult decât atât, chiar este nevoie să stăm acasă. / Am luat o pauză de la cursuri şi seminarii. Dar simt cum timpul se scurge în defavoarea noastră. Şi vreau să intrăm înapoi fericiţi în sala de curs. Dar, ca să putem fi din nou ce am fost, şi mai mult decât atât, chiar este momentul să stăm acasă. / Să stau în casă, îmi este cel mai greu. Nu pot să mă plimb, să beau o cafea cu prietenii, să-mi văd nepoţii, copiii. Doar poate, şi nu poate, asta e sigur, că trebuie să facem azi: să stăm în casă! Să ne respectăm, şi aşa cum spune o carte pe care o cunoaştem cu toţii: să ne iubim aproapele! Haideţi, să stăm în casă. / Suntem la fel ca voi: avem familii, copii şi totuşi venim la muncă în fiecare zi, pentru că ne dorim ca ţara noastră să depăşească cât mai repede această situaţie. Cu sprijinul vostru, avem încredere că vom reuşi”.

„M-am gândit că dacă s-ar realiza un altfel de clip, poate oamenii ar reacţiona altfel”

George Tacăle este un subofiţer în cadrul Inspectoratului Judeţean de Jandarmerie (IJJ) Vâlcea pasionat de fotografie, care deseori, datorită acestui hobby, realizează neoficial tot felul de producţii foto şi video pentru unitate, la diverse activităţi, precum Ziua Jandarmeriei.

Iniţiativa clipului îi aparţine în totalitate. „Stăteam la masă cu familia şi am realizat că în ciuda tuturor mesajelor transmise la televizor, oamenii continuă să ignore pandemia. M-am gândit că dacă s-ar realiza un clip cu mesaje pentru fiecare categorie de vârstă, poate oamenii ar reacţiona altfel, ar recepta altfel mesajul, ar fi mai sensibilizaţi. Un mesaj de la copii pentru copii, de la bunici pentru bunici, mame pentru mame şi aşa mai departe. Apelurile autorităţilor par mult prea formale şi m-am gândit că un altfel de mesaj, cât mai sincer, venit din inimă, poate avea un altfel de impact”, ne-a mărturisit jandarmul vâlcean despre cum s-a născut ideea clipului.

Clipul realizat cu ajutorul prietenilor şi tricolorul buclucaş

Totul s-a realizat într-un weekend, în sensul că vineri, 20 martie, a pornit iniţiativa, sâmbătă s-au realizat filmările, iar duminică a fost montat totul şi la scurt timp după miezul nopţii a intrat în eter, fiind preluat ca mesaj al întregii Jandarmerii. „A fost totul neplanificat, instant”, a mai spus iniţiatorul despre clipul filmat la Vâlcea.

Interesantă este şi regia: toţi protagoniştii sunt filmaţi la început cu spatele, pentru că mesajul clipului este unul simplu: „Nu întoarceţi spatele acestor mesaje. Fiţi responsabili. Staţi în casă!”.

Fiind vorba despre o producţie privată realizată de amatori, micile greşeli erau inerente, precum brâul cu tricolorul al uneia dintre protagoniste: „Ştim de greşeală. Dar am văzut-o prea târziu. Doamna este soţia unuia dintre prietenii care m-au ajutat să realizez acest clip, Mihai Hodorogea, cu care are împărtăşesc aceleaşi pasiuni. El are un studio audio, Zoom Studio, şi ne-a asigurat echipamentul necesar pentru filmare. Toate filmările le-am realizat la domiciliul protagoniştilor. Acasă, la Mihai, abia după ce am realizat filmarea, cea originală, am observat că apărem şi noi în imagini, cei care filmam, din cauza oglinzilor. Aşa că a trebuit să refacem cadrul, iar doamna a fost nevoită să se costumeze din nou. Şi în grabă, n-am realizat decât ulterior că brâul fusese pus invers. Atunci ne-am dat seama la câte detalii trebuie să fie atenţi profesioniştii.”

La realizarea clipului a contribuit şi Eugen Belivac, un alt prieten al jandarmului, care deţine un studio foto şi predă cursuri de artă fotografică pentru liceeni.

„Nu vreau să profit de această situaţie. Vreau doar ca oamenii să înţeleagă ce se petrece”

Dintre protagonişti, unul singur este actor de meserie – Cristian Alexandrescu, din cadrul Teatrului Anton Pann din Râmnicu Vâlcea. În clip apare şi o jurnalistă, Claudia Paraschivescu, realizatoarea unor interesante documentare postate şi pe You Tube, dar şi căpitanul Florin Dăscălescu, fostul comandant al ultimei echipe de securitate Guardian Angel, din Afganistan , a adviser-ilor din Jandarmeria Română, angajat al IJJ Vâlcea.

„Toată lumea a contribuit pro bono, la realizarea acestui clip. Părinţii şi-au dat acordul scris pentru copiii care au apărut în cele două clipuri realizate. A rămas doar cea mai scurtă dintre filmări. Am mers la fiecare acasă, pentru a nu-i expune nici unui risc, ca să filmăm mesajele, echipaţi corespunzător... Am avut colegi care m-au întrebat de ce n-am scris la final că sunt realizator, doar că eu nu vreau să profit de această situaţie. Tot ce am făcut, fiecare dintre noi, a fost să contribuim cu ceva, să ajutăm la conştientizarea problemei care ne afectează pe toţi...Când l-am anunţat pe inspectorul-şef ce vreau să fac, mi-a spus că este foarte bună ideea mea, s-o pun în practică...”, ne-a mai mărturisit iniţiatorul clipului, George Tacăle.